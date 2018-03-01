11 особых тонкостей стирки, которые делают ее проще и эффективнее

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Ученые не обходят своим вниманием даже процесс стирки. Во-первых, они разработали специальную формулу, позволяющую предсказать вероятность исчезновения «второго носка». Во-вторых, согласно опросам, процент взрослых людей, которые понятия не имеют, как пользоваться стиральной машиной, что нажимать и куда заливать чистящие средства, очень высок. Таким образом, стирка на деле оказывается непростым процессом, к которому требуется особый подход.

AdMe.ru подготовил список хитростей, как сделать стирку более эффективной, а белье — сияюще чистым и свежим. В конце статьи вас ждет дельный совет, как решить проблему с исчезновением этих вредных «вторых носков».

1. Опознавательные знаки

Если нет возможности заняться выведением пятна с одежды сразу, то лучше оставить на ней какую-либо «пометку», прежде чем бросить в корзину для грязного белья. Так позже, когда дело дойдет до стирки, легко будет вычислить и не пропустить вещи, над которыми нужно предварительно поколдовать. Например, на рубашках, где есть пятна, можно завязать узлом рукава. Или прикрепить на одежду с пятнами бельевые прищепки. Такую деталь сложно не заметить.

2. Шампунь от засаленных воротников

Шампуни или средства для мытья посуды, изначальное предназначение которых — удалить жир, хорошо справляются с засаленными воротниками рубашек. Необходимо нанести средство на загрязнения на 15 минут, затем постирать рубашку обычным способом.

3. Лак для волос от чернильных пятен

Вместо того чтобы, повреждая ткань, тереть чернильное пятно щеткой, лучше аккуратно сбрызнуть его лаком для волос, а затем сразу промокнуть салфеткой. Таким способом возможно удалить даже застарелые пятна.

4. Кондиционер для волос, чтобы вернуть вещам первоначальный размер

Вернуть первоначальный размер и форму одежде поможет 1/4 стакана кондиционера для волос. Необходимо развести его в тазике с прохладной водой и замочить вещи на 20‒30 минут.

5. Ловушки для цвета и грязи

Эти простые приспособления представляют собой небольшие тканевые салфетки, обработанные специальным составом. Они впитывают в себя грязь и краску, предотвращая при стирке их попадание на другие вещи. Такие ловушки легко сделать и самому.

6. Кофе и чай для темных вещей

Кофе и черный чай как натуральные красители могут способствовать закреплению черного оттенка на темных тканях. Пол-литра свежесваренного напитка достаточно, чтобы добавить его в стиральную машину в режиме полоскания, после того как одежда уже постирана.

7. Дуршлаг для ручной стирки

После ручной стирки деликатных вещей, например бюстгальтеров, удобно использовать обычный дуршлаг: аккуратно положить в него только что постиранную вещь, чтобы позволить стечь излишкам воды. И только затем вынуть и разместить на сушилке.

8. Эфирные масла для свежести

Несколько капель лавандового эфирного масла, добавленные при полоскании в барабан стиральной машины, придадут белью свежий аромат. А эфирное масло лимона может помочь удалить пятна.

9. Кубики льда для одежды без складок

Чтобы вещи не мялись, не стоит класть в машинку в режиме сушки слишком много белья. Можно добавить в барабан несколько кубиков льда, что разгладит одежду.

10. Клубки шерсти для мягкости вещей

Чтобы белье было мягким, достаточно поместить в барабан стиральной машины с выстиранным бельем несколько клубков натуральной шерсти нейтрального цвета и включить режим сушки. Но для темных вещей такой трюк не подходит.

11. Фольга для сокращения времени сушки

Один из распространенных трюков — положить шарик из алюминиевой фольги, которая в данном случае служит антистатиком для одежды, в барабан машины при стирке. Однако и в режиме сушки фольга также может быть использована — в таком случае вещи высохнут быстрее.

Бонус

Чтобы решить проблему постоянно теряющихся носков, можно не только складывать их вместе в специальный мешок для стирки или покупать носки только одной торговой марки и одного цвета. Лучше скреплять каждую пару булавками или пластиковыми прищепками уже перед тем, как отправить этих любителей разлуки в корзину для грязного белья. Стирать и сушить их следует также скрепленными.