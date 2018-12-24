11 лайфхаков для уборки, которые действительно работают

16

123

33.6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сколько времени вы тратите на ежедневную уборку? По данным Бюро статистики труда, на ведение домашнего хозяйства у женщин каждый день уходит около 2,6 часов, а у мужчин — 2,1 часа.

Мы в AdMe.ru подготовили для вас коллекцию лайфхаков, с которыми наводить порядок будет гораздо проще и быстрее. А сэкономленное время вы сможете потратить на семью, друзей или любимое хобби.

1. Как убрать красные пятна от вина

Попытки оттереть пятно от вина обычно приводят к тому, что оно становится еще шире и глубже въедается в ткань. Вместо этого нужно насыпать на пятно соль, оставить ее на некоторое время, а затем пропылесосить ткань. Соль вытягивает вино из ткани и не оставляет следов. Однако этот способ сработает только со свежими пятнами. Чем дольше вы будете ждать, тем сильнее вино впитается в ткань и тем сложнее будет его удалить.

2. Как удалить чернила с одежды

Запачкать одежду ручкой могут не только дети — нередко это случается и со взрослыми, к примеру, на работе. К счастью, убрать чернильные пятна совсем не сложно: нужно нанести на них немного спирта и дать жидкости впитаться. Через 15 минут промокните пятно губкой. Возможно, придется протереть одежду несколько раз, прежде чем чернила окончательно исчезнут с ткани. Затем прополощите одежду холодной водой и положите в стиральную машину.

3. Как сохранить холодильник чистым надолго

Холодильник пачкается быстро: разлитое молоко, пятна от банок, крошки и прилипшие остатки пищи. Все это выглядит не очень привлекательно, к тому же это негигиенично. Поэтому приходится мыть холодильник довольно часто, но уже через пару недель ситуация повторяется. Есть один простой лайфхак, который сэкономит вам кучу времени: просто постелите на полки пергаментную бумагу или салфетки из резины или силикона.

4. Как удалить царапины с посуды

Не паникуйте, если заметили царапины на любимой посуде. Просто смешайте 1 ст. л. воды и 2–3 ст. л. пищевой соды. Перемешивайте до образования жидкой пасты: ее нужно нанести на поврежденную кружку или тарелку салфеткой или просто пальцем. Потрите посуду, чтобы удалить царапины, а затем протрите ее влажной тканью.

5. Как очистить пригоревшее дно кастрюли

Если еда подгорела, очистить дно кастрюли или сковородки для многих становится практически невозможной задачей. Кажется, что иногда посуду остается только выбросить. Но на самом деле избавиться от пригоревшего дна не так уж и сложно. Нарежьте 2 лимона: кусочки должны покрывать все дно посуды. Влейте воду, чтобы она тоже полностью закрывала дно. Доведите ее до кипения, затем дайте остыть и вылейте вместе с лимонами. После этого достаточно лишь немного протереть дно щеткой, и оставшаяся грязь отпадет сама.

6. Как убрать неприятный запах с полотенец

Если после стирки полотенец все равно остался неприятный запах, решить эту проблему можно следующим образом: Положите полотенца в стиральную машину.

Вместо порошка добавьте 1/2 стакана пищевой соды.

Запустите машинку на полный цикл стирки и полоскания.

Убедитесь, что полотенца полностью высохли, прежде чем убирать их на полку.

7. Как помыть стекла и зеркала без разводов

На окнах и зеркалах любая грязь становится особенно заметной: отпечатки носов собак, детских пальцев и другие ежедневные воздействия делают их совершенно непривлекательными, а после мытья очень часто остаются разводы, которые не удается убрать. К счастью, есть способ, как быстро привести зеркала и стекла в порядок. Вам понадобится очень крепкий чай: примерно 3 чайных пакетика на 100 мл воды. Оставьте его на час, чтобы напиток полностью остыл. После этого влейте чай в распылитель и нанесите на поверхность, которую нужно очистить. Вытрите жидкость газетой — никаких разводов и пятен не останется.

8. Как убрать засохший жир с конфорок и решеток

Часто пользуетесь духовкой? А сколько времени у вас уходит на то, чтобы оттереть масло и жир, оставшиеся после приготовления пищи? Наверняка немало. Но, оказывается, есть способ сделать духовку и конфорки идеально чистыми, приложив минимум усилий: Налейте на конфорку 1/4 стакана нашатырного спирта.

Плотно накройте ее полиэтиленовым мешком.

Оставьте на 8–10 часов.

Очистите конфорку губкой, намочите ее и протрите еще раз чистой водой.

9. Как очистить кофеварку без специальных таблеток

Если утро без чашки кофе для вас катастрофа, наверняка у вас есть кофемашина. Которую иногда приходится чистить. Знаете ли вы, как сделать это без лишних усилий? Мы нашли полезное руководство: Залейте в кофеварку вместо воды 2 стакана уксуса.

Запустите машину. Через некоторое время вы увидите внутри плавающие частицы.

Запустите машину с уксусом еще несколько раз, пока частицы полностью не исчезнут.

Залейте в машину воду и повторите цикл заваривания несколько раз, чтобы вымыть весь уксус.

10. Как быстро очистить раковину

Прежде чем утверждать, что вы и так прекрасно знаете, как отмыть раковину, прочитайте этот совет. Это не только самый дешевый способ — он также уничтожает все микробы и бактерии, скопившиеся на поверхности: Возьмите небольшое ведро или кастрюлю и залейте половину емкости уксусом. Замочите в посуде мыльницы и другие вещи, покрытые мылом, зубной пастой или разводами воды.

Поверхность раковины пропитайте раствором уксуса с помощью губки. Оставьте на 5 минут.

Шершавой стороной губки протрите раковину и смойте грязь в слив.

Протрите раковину куском ткани или бумажным полотенцем.

Очистите губкой замоченные предметы и также протрите или высушите их.

11. Как прочистить канализационные трубы

Забитые трубы доставляют массу проблем. Неприятный запах, влага, плесень и размножение бактерий — вот лишь некоторые последствия засоров. Однако вы можете решить эту проблему без вызова специалиста. Вот как это сделать: Залейте в трубу кипяток.

Добавьте 1/2 чашки соды и оставьте на несколько минут.

Влейте туда же стакан уксуса и стакан кипятка.

Плотно закройте отверстие трубы тряпкой и оставьте на 10 минут.

Еще раз вскипятите воду и залейте ее в трубу.

А у вас есть лайфхаки, которые делают уборку быстрее и проще? Пожалуйста, поделитесь своими советами в комментариях!