11 фактов доказательной медицины, знание которых поможет сохранить здоровье каждой женщине (Особенно если она планирует стать мамой)

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Доказательная медицина предполагает, что врач выбирает проверенные методы лечения и препараты, которые доказали свою эффективность. При этом личное мнение и собственный опыт доктора учитываются в последнюю очередь. Арчи Кокрейн, изучавший влияние эффекта плацебо, первым предложил учитывать только опыт тех случаев исцеления или улучшения здоровья, когда препарат или метод значительно помогли сотням пациентов в сериях независимых исследований. Сегодня все больше клиник работают по этому принципу и призывают пациентов тоже мыслить критически и все время следить за новостями науки.

Мы в AdMe.ru решили разобраться с некоторыми важными советами, которых придерживаются специалисты доказательной медицины в вопросах женского здоровья и красоты.

11. Можно сидеть, скрестив ноги

Скрещивание ног только делает имеющийся варикоз заметным, но не провоцирует его. Если сидеть нога на ногу, кровяное давление немного повышается из-за сдавливания, но не остается повышенным и не повреждает клапаны сосудов. Считается, что появление варикоза связано с генетическими факторами, но на развитие болезни сильно влияет длительное нахождение в положении стоя, например если вы работаете парикмахером или хирургом. Чтобы заболевание проявило себя как можно позже, рекомендуется много двигаться.

10. Хорошая растяжка от природы может быть первым признаком варикоза и раннего увядания кожи

Невероятная гибкость и растяжка «от природы» часто говорят о наличии гипермобильности суставов. Если вы без особых трудностей касаетесь ладонями пола или за пару недель садитесь на шпагат, то у вас, скорее всего, тоже есть подобное явление. Существуют другие признаки и ряд возможных сопутствующих заболеваний, в том числе варикоз, плоскостопие, сколиоз и нарушения зрения. Вылечить «гуттаперчевых людей» нельзя, но есть ряд рекомендаций, которые улучшают их жизнь. Обследовать сердце с помощью УЗИ (чтобы исключить пролапс митрального клапана).

Отказаться от йоги, танцев и бега в пользу плавания и силовых тренировок.

Не сидеть на диетах, а питаться правильно и набрать достаточную мышечную массу.

Отказаться от каблуков, избегать работы стоя, иногда носить компрессионный трикотаж.

9. Витамины для профилактики — вредно. Особенно если вы беременны

Витаминные комплексы прописывает врач, если витамины из пищи не усваиваются организмом или усваиваются в недостаточном количестве. Например, при алкоголизме наблюдается дефицит витамина В1, а женщинам после 40 лет назначают препараты для улучшения роста волос. В обычной жизни организм чувствует нехватку чего-либо и управляет нашими желаниями, чтобы найти себе витамины, поэтому вдруг нам хочется съесть, например, яблоко. Беременность является особым состоянием, когда врач назначает фолиевую кислоту в индивидуальной дозировке и советует есть продукты, богатые ею, например дыни. Остальные витамины могут нанести больше вреда маме и ребенку, чем пользы.

Соки и нектары содержат мало витаминов и много сахара, смузи тоже не заменят овощей и фруктов: блендер измельчает и уничтожает пищевые волокна, нужные для очищения организма и укрепления иммунитета. Рекомендуется употреблять не более 150 мл фруктовых напитков в день.

8. Молочница — это не повод заниматься самолечением

Молочница — это грибковая инфекция, которая часто появляется из-за ослабления иммунитета, переизбытка сахара в крови, частого ношения узкого белья. Спровоцировать появление болезни может ношение юбки во время авиаперелетов. Опасность представляют симптомы молочницы, которые легко перепутать с более серьезными заболеваниями, например с гонореей, трихомониазом, вагинозом или генитальном герпесом. Даже опытный врач поставит диагноз, лишь получив результаты анализов. Однако чем позже начинается лечение, тем выше риск осложнений.

7. Женщинам можно есть все, что хочется. Всегда

Менструальный цикл зависит от гормонов, на выработку которых невозможно повлиять незначительными изменениями в режиме питания в течение нескольких дней. Можно есть острую, кислую и соленую пищу во время месячных и не переживать из-за этого. Даже если вы увеличите физическую нагрузку в эти дни, это может привести лишь к неравномерным выделениям, но никак не повлияет на длительность менструации. Нет научных исследований, доказывающих, что употребление острой пищи на поздних сроках беременности помогает спровоцировать роды. Не нужно придерживаться особых диет, достаточно правильно питаться и не переедать: на последнем триместре считается нормальным, если суточная норма питания увеличится всего на 200 ккал.

Однако в правильном питании есть несколько нюансов, которые важны для беременных и кормящих мам. Молоко — только пастеризованное или ультрапастеризованное. Молочные продукты — пастеризованные.

Можно пить кофе и чай, главное — соблюдать норму: до 200 мг кофеина в день.

Мясо, яйца, рыба и другие продукты животного происхождения должны пройти тщательную термообработку. От суши и стейков лучше отказаться.

Нужно понемногу есть продукты, содержащие аллергены, если у женщины нет на них специфической реакции. Если в генах у ребенка заложена аллергия, это поможет выработать толернатность к аллергену. Другими словами, если у вас аллергия на арахис, а ваша мама его ела, пока вынашивала и кормила вас, то вы обойдетесь сыпью, но не будете задыхаться и впадать в кому, случайно съев пару орешков в будущем.

6. Антибиотики — только по жизненным показателям

Существуют антибиотики, которые считаются безопасными для лечения женщины, когда она вынашивает или кормит ребенка. Их стоит назначать в том случае, если иными способами справиться с возбудителем невозможно. Контакт плода или грудного ребенка с антибиотиком, которым лечилась мама, негативно влияет на выработку регуляторных Т-клеток, благодаря которым правильно работает иммунная система. Например, если беременная женщина разбила коленку, не нужно использовать мази с антибиотиком, чтобы ускорить заживление. Достаточно обработать рану и дать возможность орнанизму самостоятельно справиться с повреждением. Другой пример: катаральную ангину часто можно вылечить без антибиотиков, но если на миндалинах появился гной («гнойная ангина»), то лучше сразу воспользоваться антибактериальными препаратами.

5. После 40 лет нужно опасаться сердечно-сосудистых заболеваний не меньше, чем рака

Ишемическая болезнь сердца, заболевания легких, артерий и вен чаще приводят к смерти, чем все виды рака. Чтобы жить долго и хорошо, не нужно откладывать визит к врачу, считая, что неприятные ощущения в груди сами пройдут. И наоборот, если у ваших ближайших родственников нет рака груди или иных заболеваний, которые часто «передаются» по наследству, это не значит, что вы как-то защищены. Успех диагностики и раннее обнаружение отклонений от норм зависят от эффективности методов обследования. Например, электрокардиография (ЭКГ) помогает диагностировать острые состояния и определить причины боли в груди, но если проблемы с сердцем не видны в покое, хороший врач посоветует нагрузочные пробы с ЭКГ. А вот для оценки работы сосудов лучше выбрать ультразвуковую доплерографию, а не реоэнцефалографию или реографию.

4. Можно летать на самолетах. Но не все авиакомпании с этим согласны

Авиакомпании не допускают к полетам женщин, которые должны родить в ближайшие 3–4 недели. Полет на более ранних сроках безопасен и для плода, и для будущей мамы. Это подтверждают многолетние исследования, в которых участвовали тысячи женщин. Большую опасность для обычного пассажира представляют перепады давления, стресс при полете и смена часового пояса. Но перед любым полетом нужно проконсультироваться с врачом, если у беременной женщины есть проблемы с кровяным давлением, уровнем сахара в крови или есть повышенный риск преждевременных родов. Если рейс длится дольше 2–3 часов, полезно прогуливаться по самолету, пить больше жидкости и пользоваться баллончиком с кислородом.

3. Прививки не повредят даже беременным

Прививки защищают нас от одних заболеваний и помогают нам легче переболеть другими. Часть прививок нужно «обновлять» даже взрослым, и определить необходимость и схему вакцинации сможет только врач. Обычно это следующие вакцины: от дифтерии и столбняка (обновлять каждые 10 лет);

от менингококковой инфекции (рекомендуется родителям с маленькими детьми);

от гепатита B;

от кори;

от туберкулеза (актуально для России). Женщинам во время каждой беременности рекомендуется сделать прививку от гриппа и от коклюша в 3-м триместре. Это единственный способ защитить ребенка от коклюша, который практически не поддается лечению у новорожденных и приводит к смерти. Врач может предложить и другие вакцины, но только те, где нет живых вирусов. Некоторые врачи рекомендуют еще на этапе планирования серьезно подойти к вопросу здоровья и сделать, например, прививку от кори или краснухи, ветрянки, дифтерии и столбняка. Таким образом, к моменту зачатия у женщины будет дополнительная защита.

2. Вся сила и здоровье — в грудном молоке

Ученые считают, что до 6 месяцев младенец нуждается только в грудном молоке, а до года его нельзя исключать из рациона. Даже если ребенок отказывается или нехотя ест (возможно, кормящей маме нужно вместе с врачом просто подкорректировать диету, исключив из нее продукты, которые влияют на вкус или запах молока). Благодаря грудному молоку формируется и активизируется иммунитет, «учится» правильно работать кишечник, а ребенок получает от мамы антитела для борьбы с бактериями и вирусами. Есть мнение, что состав молока меняется, «подстраиваясь» под ребенка. Например, во время болезни малыша оно становится более вязким и желтоватым и содержит вещества, помогающие ему быстрее справиться с болезнью.

1. Кто-то не может забеременеть в молодости, а кто-то рожает после 50 лет. И это почти не зависит от генетики

Есть страны с высоким и низким суммарным коэффициентом рождаемости. Например, в Нигере женщина рожает в среднем 7 детей, а в Сан-Марино на 1 маму приходится по 1 ребенку. Но наука до сих пор не может предсказать, сколько времени есть в запасе у каждой конкретной женщины, чтобы зачать и родить ребенка, и сколько детей она в состоянии выносить. Если женщина родила после 40 лет, это не значит, что ее дочери не стоит торопиться с ребенком. Одни легко рожают после 40 лет первого ребенка, совершенно здорового, а другие узнают о бесплодии или о раннем наступлении климакса в 20–35 лет. Мы можем опираться на 3 факта: В 25 лет организм женщины обычно находится в лучшей форме, чтобы она могла зачать, выносить и родить ребенка, а в 40 лет вероятность зачатия значительно снижается.

В 40 лет вероятность того, что у эмбрионов будут генетические аномалии, составляет 85 %. И вряд ли это будет способность читать мысли или левитировать, как в фильмах.

Чем старше отец ребенка, тем выше вероятность проблем со здоровьем и генетических аномалий у ребенка.

Бонус: где больше проверенных рекомендаций о здоровье?

На PubMed, MedScape и Cochrane собраны научные исследования и статьи о медицинских препаратах, терапиях и методах лечения с указанием эффективности применения.

На сайте Всемирной организации здравоохранения можно проверить информацию о препарате и актуальных рекомендациях к его использованию.

Проект «Намочи манту» вместе с врачами и учеными понятным языком рассказывает об актуальных и доказанных способах быть здоровым, а на платформе Bookmate собирает онлайн-книги, из которых можно узнать больше о современной медицине.