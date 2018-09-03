10 вещей, которые стоит сделать в квартире для более комфортной жизни

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наверное, нет такого человека, который бы не сталкивался с ремонтом дома или квартиры. Хочется, конечно же, сделать свое жилье как можно удобнее, красивее, безопаснее, но есть такие вещи, которые не кажутся такими уж важными, а удобства прибавляют значительно. Именно о них мы хотим рассказать в этой статье.

AdMe.ru делится с вами списком вещей, которые могут сделать жизнь комфортнее и безопаснее.

1. Датчик влажности

Вентилятор с датчиком влажности, установленный в ванной комнате, поможет избежать появления плесени. Кроме того, повышенная влажность может свести на нет все усилия по ремонту.

2. Мебель с доводчиками

Доводчик — это специальный механизм, который делает мебель удобной и бесшумной, благодаря ему ящики и дверцы закрываются плавно и без стуков. Но об этом заботятся далеко не все производители, поэтому доводчик можно поставить самим. Этот нехитрый, но очень нужный механизм поможет избежать быстрого повреждения мебели, появления сколов, отслоения краски и увеличит срок ее службы.

3. Высокая кровать с системой хранения

Мало кто может похвастаться огромными квартирами, в которых есть возможность организовать много скрытых систем хранения. В таком случае дополнительное место для вещей можно организовать под кроватью, купив кровать повыше или соорудив такую своими руками.

4. Музыка в ванной

Наверное, многие любят послушать песни в душе, но музыку на телефоне или ноутбуке может быть просто не слышно, и к тому же вы рискуете испортить свой гаджет. Любителям расслабиться под ту или иную композицию рекомендуется сразу внести в смету установку специальных водонепроницаемых колонок, с которыми вы сможете по-настоящему насладиться музыкой и отдохнуть.

5. Скрытая зарядка для гаджетов

В цифровой век квартиры просто опутаны проводами, смотрится это не очень красиво. Поэтому стоит продумать даже такую мелочь, как зарядные устройства для всевозможных гаджетов. Спрятав их в одном из выдвижных ящиков, вы избавитесь от необходимости раскладывать провода по всему дому.

6. Оконные фильтры

В любом доме для комфортной жизни нужна хорошая вентиляция, чтобы не было душно и воздух постоянно «обновлялся». Открытое окно — далеко не всегда лучший вариант, ведь через него в квартиру проникает уличная грязь и шум. Поэтому при монтаже окон стоит установить специальные фильтры, которые обеспечивают постоянный приток свежего воздуха без посторонних частиц пыли и грязи.

7. Регулировка яркости света

Освещение в квартире должно быть комфортным и не раздражать глаза, особенно это касается спальных комнат. Сейчас рынок предлагает огромный выбор осветительных приборов с самыми разными опциями, но обратить внимание стоит на устройства с регулировкой яркости и температуры освещения или установить диммер, который позволяет менять эти параметры по своему усмотрению.

8. Датчики движения

Датчик движения удобен в прихожей, чтобы вечером, приходя домой, не искать выключатель в темноте и не забывать выключать свет при выходе. Он также помогает экономить электроэнергию.

9. Компактная гладильная доска

Для экономии бюджета некоторые предметы быта можно сделать самостоятельно, например гладильную доску, которая не займет много места.

10. Датчик утечки воды

Утечка воды из стиральной машины, водонагревателя или даже ванны может нанести значительный ущерб не только вашим стенам и полам, но и соседским, а следовательно, и вашему кошельку. Простой датчик предупредит вас об утечке воды и сэкономит нервы и деньги.

А в вашей квартире есть вещи, без которых вы не представляете комфортную жизнь? Или, наоборот, чего-то не хватает?