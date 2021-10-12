10 типов обуви, которые мы с горящими глазами хватаем в магазине, а потом жалеем

Обувь должна не только хорошо выглядеть, но и быть удобной. Нет никакого смысла покупать модные туфли, в которых и вы 2 шага не сделаете. А таких моделей — миллионы, ими завалены все полки в магазинах. Поэтому обувь нужно выбирать вдумчиво и отказываться от странных моделей в пользу своего здоровья.

Мы в AdMe.ru сами не раз примеряли экстравагантные модели и поделимся, какую обувь лучше обходить стороной.

Сандалии с обвязками вокруг ноги

Мало того что такие сандалии попросту неудобны и впиваются в кожу, так они еще и способны нанести вред здоровью. Плотные обвязки могут нарушить кровообращение, вызвать отеки. А еще они могут повредить вены и привести к образованию сосудистых звездочек.

Обувь на высокой негибкой подошве

Некоторая обувь на высокой платформе или танкетке имеет слишком жесткую подошву, что препятствует естественному движению стопы при ходьбе. На плюсну происходит чрезмерная нагрузка, особенно если пятка находится выше носка. Вот и получается, что обувь на негибкой подошве или танкетке только создает видимость удобства, а на самом деле это не лучший выбор, особенно если в ней нужно проходить весь день.

Носки-кроссовки

Кроссовки — один из самых удобных типов обуви. Но ортопеды советуют избегать таких моделей, как носки-кроссовки. Такая пара не оказывает должную поддержку стопы, что может привести к растяжению голеностопа. Также ткань быстрее приходит в негодность: она деформируется под стопу и быстрее теряет аккуратный вид.

Ковбойские сапоги

Так как у ковбойских сапог острый нос, стопа находится в неестественном положении, что может усилить бурсит большого пальца и вызвать другие заболевания. Даже если со здоровьем все в порядке, к узкому носу еще нужно привыкнуть. Если уж решили покупать ковбойские сапоги, выбирайте пары с квадратным или круглым носом.

Резиновые сапоги на каблуке

Мы видим, как звезды по поводу и без расхаживают по городу в резиновых сапогах — стильных и красивых. Но на самом деле для повседневной носки они не предназначены. Резиновые сапоги тяжелые и нужны для того, чтобы стопа находилась в тепле и сухости во время дождя. А в это время можно и неудобства потерпеть. Вот почему стоит носить их только в подходящую погоду. Особенно опасно, если обувь еще и на каблуке: во время дождя на улице скользко, поэтому следует отдать предпочтение более устойчивой обуви.

Обувь с тонкими ремешками и на каблуке

Минималистичные туфли с изящными ремешками выглядят шикарно. Однако из-за тонких ремешков и начинаются проблемы. Они просто не способны держать стопу, и нога постоянно подается вперед. Из-за смещения ремешки давят и впиваются в кожу.

Кроссовки с излишней амортизацией

Некоторая обувь, к примеру ряд моделей кроссовок, имеет излишне амортизированную, мягкую переднюю часть. Эта область ступни подвергается наибольшему воздействию, и если передняя часть обуви слишком мягкая, то ступня как бы выгибается и провисает, словно гамак. Но это неправильно. Из-за перепада высоты на плюсневую кость оказывается слишком большое давление. Особенно это опасно для людей с лишним весом.

«Армейские» ботинки

Пользователи интернета жалуются на то, что громоздкие ботинки, как правило, бывают очень жесткими и разнашивать их нужно не одну неделю. При этом приходится надевать толстые носки, чтобы поберечь кожу. В интернете можно найти целые статьи, в которых рассказывается, как разносить такую обувь.

Обувь из овчины с ворсом внутри

На самом деле удобные сапоги, в которых, казалось бы, можно проходить целый день, — не лучший выбор. Врачи говорят, что «мы имеем дело с обувью, которая не обеспечивает существенной и необходимой ортопедической поддержки стопы и лодыжки». Поскольку такие ботинки создают нагрузку на мышцы, сухожилия, связки и кости, повседневное использование может вызвать у пользователей долгосрочные проблемы, такие как бурситы, артрит, тендинит и проблемы с ахилловым сухожилием, коленями, бедрами и поясницей.

Высокие сапоги до колена

Постоянное ношение высокой обуви может вредить ногам. Дело в том, что такие сапоги способствуют ослаблению связок, сухожилий и мышц нижних конечностей. Если носить их в течение длительного времени, мышцы привыкнут к поддержке и перестанут работать самостоятельно. Это можно предотвратить, если делать упражнения для укрепления мышц стопы и лодыжки.