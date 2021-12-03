10 способов заметить разницу между подделкой и дизайнерскими вещами

В 2013 году оборот контрафактных товаров в мире составил $ 461 млрд. Чаще всего в мировом масштабе подделывают Nike, а к наиболее копируемым брендам относятся Rayban, Rolex, Supreme и Louis Vuitton. И хотя некоторые копии выглядят практически идентично оригиналу, есть небольшие различия, о которых вам следует знать.

AdMe.ru хочет, чтобы вы были в курсе, как определить подделку и чем отличаются оригинальные изделия наиболее популярных брендов.

1. Футболки Nike

Первое, к чему стоит присмотреться, это логотип Nike . В большинстве случаев на подделках его пропорции отличаются от оригинального. Угол и размер загибающейся части наверняка будут другими.

. В большинстве случаев на подделках его пропорции отличаются от оригинального. Угол и размер загибающейся части наверняка будут другими. Проверьте этикетку внутри футболки на наличие грамматических ошибок. Если футболка брендовая, ошибок вы не найдете, а на поддельной они запросто могут быть.

Также вам нужно обратить внимание на изнаночные ярлычки внизу футболки. Nike обычно имеет 2 и более ярлыков, сшитых вместе, а у подделок, скорее всего, будет только один.

2. Обувь Nike

Подошвы обуви Nike Air имеют текстуру, которую производители контрафактной продукции не могут скопировать. Дело в том, что они используют резину худшего качества , а она гораздо жестче и тяжелее. Кроме того, узоры на таком материале будут менее детальны.

, а она гораздо жестче и тяжелее. Кроме того, узоры на таком материале будут менее детальны. Также нужно проверить, насколько симметричны кроссовки из пары, которую вы хотите купить. Если какие-то части выглядят по-разному, то, вероятно, вам хотят продать подделку.

3. Сумки Gucci

Прежде всего вам следует осмотреть 2 буквы «G» спереди вашей сумки . Засечки должны быть длинными и элегантными, а не топорными. Округлая часть G представляет собой идеальный овал и не имеет острых углов. Логотип должен быть четким; если он выглядит смазанным, это наверняка подделка.

. Засечки должны быть длинными и элегантными, а не топорными. Округлая часть G представляет собой идеальный овал и не имеет острых углов. Логотип должен быть четким; если он выглядит смазанным, это наверняка подделка. Внимательно посмотрите на строчку. У настоящей сумки Gucci строчка очень ровная. Если стежки на некоторых частях вашей сумки выглядит неровными или нитки отличаются по цвету от сумки, то перед вами, скорее всего, подделка.

4. Кроссовки Adidas Yeezy

Во-первых, вам нужно посмотреть на волнистый рисунок по бокам. На оригинальных Yeezy узор представлен волнами разной длины.

Затем проверьте язычок своей обуви. Язычки оригинальных Yeezy выглядят более фигурными , а у подделок они прямые.

, а у подделок они прямые. Осмотрите внутреннюю часть обуви и убедитесь, что логотип Adidas на обеих кроссовках одинакового размера. Иногда, если обувь поддельная, его размер может отличаться.

Также вам нужно проверить швы на внутренней стороне, они могут оказаться подозрительно неаккуратными.

5. Сумки Hermès

Сначала проверьте качество печати на коже внутри сумки. Знак ударения на букве «Е» должен быть изящным (у фальшивок он может быть слишком толстым). Кроме того, буквы «F» и «R» в слове «FRANCE» не должны быть напечатаны слитно, в настоящей сумке Hermès между ними будет небольшое расстояние.

Затем посмотрите на кожаную ручку вашей сумки и проверьте швы. На оригинальной сумке она выглядит элегантно, а на поддельной сумке строчка может быть неравномерной и в некоторых местах толще, чем в других.

6. Эспадрильи Toms

Первым делом вам нужно проверить стельки ваших эспадрилий. Если они отсутствуют, то эта пара наверняка контрафактная, так как в настоящих стельки пришиты к подошвам.

Затем посмотрите, как выглядит логотип на заднике. Буквы на логотипе оригинала находятся четко на одной линии и идеально скомпонованы . На подделке буквы могут быть шире или уже и «скакать» в строке (обратите внимание, какую странную форму имеет буква «О» на подделке). Кроме того, обтачка вокруг бирки на поддельных эспадрильях шире.

. На подделке буквы могут быть шире или уже и «скакать» в строке (обратите внимание, какую странную форму имеет буква «О» на подделке). Кроме того, обтачка вокруг бирки на поддельных эспадрильях шире. Также осмотрите их по бокам на предмет следов клея. Уважаемый бренд никогда бы не позволил такого, в то время как фальшивая обувь вполне может быть испачкана клеем.

7. Сумки Guess

Прежде всего, фальшивые сумки Guess сделаны не из кожи, а из дешевых синтетических материалов. Вы можете это проверить, нажав на ткань сумки пальцем. Если морщинки появляются и не исчезают, это точно не кожа.

Затем обратите внимание на подкладку сумки . У настоящих сумок Guess подкладка мягкая, а у подделок ее может вовсе не быть. Если подкладка и есть, то часто она бывает тонкая, как бумага.

. У настоящих сумок Guess подкладка мягкая, а у подделок ее может вовсе не быть. Если подкладка и есть, то часто она бывает тонкая, как бумага. Наконец, вы можете проверить металлические детали, приклеенные на сумку. На настоящей сумке Guess они прочные, блестящие и гладкие. Производители подделок используют более дешевые материалы, из-за которых аппликации выглядят нечетко и могут иметь выступы или отметины на поверхности.

8. Кроссовки Balenciaga

Эти кроссовки Balenciaga имеют очень узнаваемый выступ на каблуках. Эта особенность отсутствует у подделок, поскольку их конструкция не так прочна.

Передняя часть по сравнению с оригиналом имеет гораздо больший изгиб.

Кроме того, если вы посмотрите на заднюю часть обуви, вы заметите, что название бренда расположено не точно по центру. Кроме того, буквы разного размера и высоты, и некоторые из них выглядят больше, чем другие.

9. Джинсы Levi’s

Вышитые арки на задних карманах джинсов Levi’s — пожалуй, самая узнаваемая особенность бренда. Это либо простая, либо ромбовидная арка в центре кармана. На поддельных джинсах эту деталь часто копируют неверно.

в центре кармана. На поддельных джинсах эту деталь часто копируют неверно. Кроме того, на оригинальных джинсах цвет строчки традиционно оранжевый, в то время как многие производители контрафактной продукции используют белую нить.

Третий признак, который поможет отличить подделку, — красная бирка на заднем кармане. У оригинальных джинсов на красном ярлыке написано название «Levi’s», а на поддельной паре — простой красный ярлык с буквой «R».

10. Обувь Fila

Если вы посмотрите на букву «F» на настоящих кроссовках Fila, то увидите, что швы не очень ровные. Это совершенно нормально. А вот если кончики верхней перекладины буквы «F» заостренные , это должно вызвать подозрения. На логотипе поддельной пары края перекладины могут касаться граней квадрата, в который вписана буква «F», а так быть не должно.

, это должно вызвать подозрения. На логотипе поддельной пары края перекладины могут касаться граней квадрата, в который вписана буква «F», а так быть не должно. Далее обратите внимание на детали носка, особенно на отверстия спереди. Между всеми отверстиями должно быть одинаковое расстояние. Если это не так, вы, вероятно, купили контрафактный товар.

Кроме того, логотип на заднике у поддельной обуви может выглядеть совершенно иначе. На оригинальных кроссовках он совпадает с логотипом на язычке. На ненастоящей паре логотип может быть пришит на другом кусочке кожи красно-синего цвета.