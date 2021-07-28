10+ решений при ремонте кухни, о которых вы еще не раз пожалеете

Как это часто бывает, перед ремонтом кухни мы ориентируемся на картинки из интернета. Или принимаем решение о покупке того или иного приспособления, уже будучи в магазине. И только спустя время, когда попользовались новенькой кухней, понимаем, что кое-что все-таки нужно было делать не так. К примеру, нам вполне хватило бы 2-конфорочной варочной панели, а вместо белого крашеного крана нужно был ставить обычный хромированный.

Мы в AdMe.ru почитали отзывы на различных сайтах и выяснили, какие еще дизайнерские решения вызывают у людей недовольство.

1. Крашеный смеситель

Крашеные в черный или белый цвет смесители смотрятся эффектно как в ванной, так и на кухне. Но если у вас дома жесткая или ржавая вода, то некачественная сантехника спустя некоторое время может потерять свой первоначальный лоск. На фото выше — белоснежный когда-то кран, который спустя время облез и покрылся ржавчиной.

«Сама не без греха: выбрала на кухню крашеный смеситель, светлый, правда, а не черный. Теперь же жду, когда он окончательно потеряет вид, чтобы заменить его на обычный хромированный. Облезает, зараза...» Miroslava / AdMe.ru

2. Круглая мойка

Если ваша кухня маленькая по площади, то предпочтительнее будет установка круглой мойки. Она компактная, да и выглядит привлекательно. Правда, стоит помнить о ее самом главном недостатке: она не такая практичная, как квадратная. Противни, большие кастрюли и сковородки, разделочные доски так просто в круглой мойке не помоешь.

«У меня есть опыт использования как круглой мойки, так и квадратной (скорее прямоугольной). По форме однозначно удобнее квадратная мойка: в нее больше посуды помещается и легче мыть крупную посуду (сковородки, противни, большие кастрюли)». lelya / babyblog.ru

3. Очень широкие выдвижные ящики

Ящики шириной 100–120 см являются очень вместительными и, как кажется на первый взгляд, невероятно удобными в использовании. Но, во-первых, внутри них будет сплошное нагромождение, а во-вторых, если их полностью загрузить посудой или продуктовыми запасами, то выдвигать их можно будет только с трудом. А если же загружать ящики наполовину, то пространство будет использоваться нерационально. И даже если вы обладаете богатырской силушкой и выдвигать / толкать тяжелые ящики для вас не составляет никакого труда, то вот их дно может не выдержать нагрузки и провалиться. Кстати, еще одно неудобство широких ящиков: если на кухне рядом кто-то стоит, то ему нужно будет отойти, чтобы первый мог достать что-нибудь.

4. Высокий смеситель

Высокий смеситель выглядит стильно и кажется удобным. Ведь вы легко можете поместить под ним и большую кастрюлю, и высокую вазу. Вот только при включении воды под сильным напором брызги неизбежны — мокрым будем все вокруг.

«У меня брызгает ужасно, вся мокрая я и кухня тоже, задолбалась вытирать». ~ValenTinka~ / babyblog

«У меня вот был высокий смеситель и глубокая мойка — брызг почему-то очень много было. Но мне так больше нравится (не брызги, естественно). Поэтому на новой кухне тоже так сделаю — пофиг на все, брызги можно вытереть, зато красиво и кастрюли все лезут». Элина / babyblog

Как вариант, можно использовать кран средней высоты или смеситель с гибким шлангом.

5. Отказ от вытяжки над плитой

Некоторые вместо вытяжки решают повесить еще один шкаф, считая, что так будет рациональнее, ведь появляется дополнительное место для хранения. Но сейчас в магазинах есть большой выбор компактных устройств. А если все же отказаться от вытяжки, то кухня и вся квартира в целом будет страдать от избытка пара, дыма и запахов. Особенно если кухня совмещена с гостиной. Нет, конечно, можно открыть окно или форточку, но зимой, к примеру, долго не посидишь на кухне с открытым окном.

«Естественно, вытяжкой пользуюсь. Не так уж она и шумит. А если не пользоваться, висящие рядом с плитой шкафчики от влажности разбухают и шпон отваливается». Гость / woman.ru

«Всегда пользуюсь вытяжкой, когда готовлю что-нибудь пахучее, чтобы квартира не пропитывалась кухонными запахами. Отсутствие вытяжки — прошлый век, как газетка в туалете». с приветом / woman.ru

«Жили в съемном доме, где на кухне вытяжки не было, так жирным слоем была покрыта вся мебель. А откосы оконного проема зимой покрывались плесенью от пара. Стали жить в своем доме — первым делом купили вытяжку, с ней и свежо всегда, и пара никакого нет, все затягивает. Да и не сильно она шумит, почти не замечаем». Рая / woman.ru

6. Двухдверный холодильник

Двухдверный холодильник, в котором одну часть (как правило, меньшую) занимает морозилка, выглядит солидно, дорого, но не совсем функционально. Гораздо практичнее купить морозильник и обычный холодильник. Во-первых, отдельный морозильник имеет гораздо больший объем, чем морозилка сдвоенного холодильника. Во-вторых, два отдельно стоящих предмета разместить в квартире куда проще, чем один огромный. В-третьих, если сломается один бытовой прибор, то это никак не повлияет на работу другого. Ну и напоследок, купить два отдельных прибора зачастую выгоднее, чем один двухдверный холодильник.

«Мне двухдверные холодильники показались довольно маленькими по объему. Если бы позволяло место, выбрала бы отдельно холодильник без морозилки и отдельно морозильную камеру. И не боялась бы, что большую морозилку не заполню. Это когда она маленькая, выгадываешь место, а в большой можно развернуться. И, кстати, приятно, когда холодильник и морозилка не забиты под завязку. Легче поддерживать порядок и все находить». Sandrilliona / nn.ru

7. Посудомойка слева от раковины

Если в семье чаще всего готовит правша, то это лучше сразу учесть при планировании кухни. К примеру, посудомоечную машину лучше расположить справа от мойки. Справа также должна находиться и сушка для посуды. Для левшей все с точностью наоборот. Перед заказом кухни также стоит продумать, в какую сторону будут открываться шкафчики (имеет значение, какой рукой человек тянется в шкаф за предметом). Казалось бы, все это мелочи, но как раз это и есть эргономика.

8. Текстурные поверхности фасадов

Подобные фасады смотрятся стильно. До тех пор, пока на них не начнет скапливаться грязь и жир. А вычистить все это с текстурных поверхностей будет совсем не просто. Придется либо использовать агрессивные моющие средства, или тщательно вытирать все фасады после каждого приготовления пищи. То же самое относится и к фасадам с множеством углублений, отверстий, а также к вычурным ручкам кухонной мебели.

9. Отсутствие цоколя

Кухня без цоколя на ножках визуально делает гарнитур изящнее, легче и воздушнее, упрощает установку стиральной и посудомоечной машины. А также смотрится интереснее, если установить красивые ножки. Вот только стоит учитывать, что под нижними шкафами неизбежно будет скапливаться грязь, пыль, пролитая жидкость. И убирать там будет нелегко. Плюс ко всему под мебель будут закатываться разные предметы.

«Это ужасно, у меня вечно мусор скапливается там, и пылесосом неудобно туда лезть из-за ножек». Юлия / babyblog.ru

«У меня сейчас кухня без цоколя. Да, можно шваброй залезть, пропылесосить. И смотрится полегче. Но и минус большой: туда вечно что-нибудь да закатится, то кот что-то запинает, то дети уронят. Не заметишь сразу, и лежит там какое-нибудь яблоко, гниет...» Binka / forum.ivd.ru

10. Рельефная плитка на полу

Рельефная плитка, в отличие от гладкой, очень быстро пачкается, неровности и мелкие углубления забиваются пылью (особенно во время мытья полов). Спустя некоторое время всю эту грязь можно отмыть только с помощью жесткой щетки и сильнодействующих моющих средств. А уж сколько сил нужно потратить на это дело, даже говорить не стоит.

11. Полноразмерная варочная панель на маленькой кухне

Еще лет 10–15 назад большинство блюд готовилось на плите, причем зачастую сразу несколько и одновременно. Сейчас же, когда для многих незаменимой помощницей стала мультиварка, необходимость в 4 конфорках отпала. К тому же все больше людей предпочитает питаться правильно и нередко готовят еду в духовке. Да и электрочайник уже много лет как заменил обычный. Таким образом, в маленькой кухне для обычной среднестатистической семьи вполне достаточно будет установки 2-конфорочной варочной панели.

«Я установила 3-конфорочную поверхность, начиталась в интернете, что всем якобы мало 2 конфорок. Теперь жалею! Надо было 2-конфорочную ставить. Не пользуюсь 3 одновременно вообще никогда, вот просто ни разу! Редко когда даже 2 использую. Семья — 3 человека и кот. Готовим в основном в духовке или мультиварке. На плите только картошку, яйца и макароны варим, включаем ее не чаще чем раз в 3–4 дня. Вот и зачем мне нужны были эти 3 конфорки? Только рабочую поверхность съели». Ягодка Опять / Яндекс.Дзен