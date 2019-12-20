10 реальных рецептов, которые позволят с головой окунуться в атмосферу известных фильмов и сериалов

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Фильмы и сериалы — это всегда отражение реальной жизни, даже если в них происходят фантастические события. Поэтому без важной части существования — еды — ну никак не обойтись. У героев есть свои любимые блюда, которые могут характеризовать их, хорошо смотреться в кадре и становиться частью сюжета. А зрители могут попробовать их приготовить, ведь у каждого существует рецепт.

Мы в AdMe.ru поделимся с вами их классическими рецептами (к которым мы добавили секретные ингредиенты), чтобы с удовольствием разделить с героями лакомства и придать картинам свой особенный вкус.

1. Сливочное пиво, которое обожали ученики и преподаватели, — «Гарри Поттер»

Кулинарные исследователи говорят, что такое пиво действительно существовало ранее, его готовили на основе эля. Однако Джоан Роулинг в своих интервью описывала его как нечто похожее на тягучую карамель. Поэтому пиво, которое можно пить детям, делают на основе мороженого и карамельного соуса или же сладкой газировки. К примеру, в парке развлечений Universal Island of Adventure (Орландо) в той части, которая посвящена героям «Гарри Поттера». Ингредиенты: «Алохомора!» — заклинание, открывающее холодильник, — 1 шт.

молоко — 1 л

сливочное мороженое — 600 г

сахар — 100 г

вода — 100 мл

сливки 20–30 % — 2 ст. л.

соль, молотая корица

взбитые сливки для украшения Приготовление: Для карамельного соуса смешать воду и сахар, на среднем огне, помешивая, выпарить 1/3. Добавить сливки, щепотку соли и корицы, проварить соус 3 минуты на слабом огне. Дать остыть. Все ингредиенты смешать в блендере до однородной массы, разлить по бокалам. При желании украсить взбитыми сливками.

2. Лимонные пирожные, без которых не могла жить Санса Старк, — «Игра престолов»

Поклонники Софи Тернер присылают ей лимонные пирожные в знак внимания. Но актриса призналась, что она никогда их не любила, мало того, редкие сладости она не терпит так, как лимонные. Но любовь к десерту она сыграла очень убедительно. Ингредиенты: Для основы: измельченное печенье — 1,5 стакана

сахар — 1,5 ст. л.

сливочное масло — 1/4 стакана Для верхней части: сливочный сыр — 450 г

сахар — 2/3 стакана

кукурузный крахмал — 1 ст. л.

цедра лимона — 2 ст. л.

лимонный сок — 2 ч. л.

ванильный экстракт — 2 ч. л.

яйцо — 2 шт.

желание стать королевой — 1 ст. л. Приготовление: Смешать ингредиенты для основы, разложить по небольшим формочкам, разровнять и прижать. В разогретой до 180 °С духовке выпекать 8 минут и остудить. Сливочный сыр взбить до однородной массы, добавить сахар и остальные составляющие, вымесить. При помощи кондитерского мешка или ложки выложить смесь на основу. Выпекать при 160 °С. Время выпекания — 20 минут.

3. Луковый суп, который варила Бриджит, — «Дневник Бриджит Джонс»

Классический луковый суп у Бриджит получился голубого цвета, потому что она забыла снять цветную нитку, которой был связан пучок лука-порея. Но наш суп будет без синевы. Ингредиенты: корень сельдерея — 250 г

стебель сельдерея — 250 г

лук-порей — 1 шт.

репчатый лук — 1 шт.

зеленый лук — 1 пучок

сливочное масло — 50 г

картофель — 100 г

сливки — 500 мл

куриный бульон — 500 мл

яйцо — 4 шт.

заинтересованный взгляд на Марка Дарси — 2 шт. Приготовление: Стебли и корни сельдерея, репчатый и зеленый лук нарезать мелкими кусочками, картофель — кубиками, лук-порей — кольцами. На сливочном масле обжарить сельдерей, лук-порей и репчатый лук. Переложить в кастрюлю, добавить картофель, влить сливки и бульон, довести до кипения. Варить 10 минут, затем измельчить в блендере. Подавать с яйцом-пашот, или сваренным вкрутую, или гренками и зеленым луком.

4. Вишневый пирог, который очень любил агент Купер, — «Твин Пикс»

Вкус нежного вишневого десерта из закусочной городка Твин Пикс лучше всего раскрывается с мороженым и взбитыми сливками. Ингредиенты: Начинка: сахар — 50 г

лимонный сок — 1 ст. л.

вишня — 400 г

крахмал — 2 ч. л. Тесто: мука — 400 г

сахар — 100 г

сливочное масло — 200 г

яйцо — 1 шт.

сода — 0,5 ч. л.

вода — 100 мл

тайны городка — 3 ч. л. Приготовление: Сливочное масло растопить, смешать с яйцом и сахаром, взбивать массу в течение 10 минут. Добавить муку и соду, вымесить тесто. Скатать его в шар и оставить в холодильнике на 1 час. Вишню очистить от косточек. В воду добавить сахар, подогреть на медленном огне, добавить вишню и сок лимона. Проварить смесь 5 минут, затем добавить крахмал, растворенный в 1 ст. л. воды, и проварить еще 3 минуты до загустения. Достать тесто из холодильника, половину раскатать в круг диаметром 20 см и толщиной около 5 мм. Выложить в форму, присыпать мукой и положить охлажденную начинку. Вторую половину теста раскатать, нарезать на полоски и выложить сверху узором. Выпекать при температуре 190 °С. Время выпекания — 45 минут.

5. Кофе по-французски — «Амели»

Необычный кофе для странной девушки и посетителей кафе, которые любят яркие вкусы. Ингредиенты: кофе мелкого помола — 6 ч. л.

коньяк — 4 ч. л.

кипяток — 4 чашки

щепотка соли

гном-путешественник для украшения — 1 шт. Приготовление: Сварить или заварить кофе, добавить соль. Разлить кофе по чашкам, добавить по ложке коньяка и сахар по вкусу.

6. Фрикадельки, которые готовил Грегори Хаус на кулинарных курсах, — «Доктор Хаус»

В каждом сезоне доктор Хаус пытается перестать заниматься медициной. В один из таких эпизодов он нашел для себя новое хобби — кулинарию. Вместе со своим другом доктором Уилсоном он отправляется на курсы, где готовит фрикадельки. Ингредиенты: говяжий фарш — 500 г

хлеб — 2 кусочка

репчатый лук — 1 шт.

соль

перец

мускатный орех Для соуса: бульон — 450 мл

сливки — 4 ст. л.

мука — 2 ст. л.

сарказм — 1 ст. л. Приготовление: Мелко нарезать лук и обжарить на растительном масле. Смешать все ингредиенты. Сформировать фрикадельки и обжарить на среднем огне. Для соуса смешать в блендере бульон, сливки и муку. Обжаренные фрикадельки залить соусом и довести до кипения.

7. Абрикосовое суфле, один из самых популярных десертов в доме семьи Кроули — «Аббатство Даунтон»

Если суфле не поднимется к ужину, это катастрофа, ведь десерт — настоящий семейный любимчик. Ингредиенты: абрикосы — 200 г

апельсиновый сок — 1 стакан

сахар — 0,5 стакана

яичные белки — 6 шт.

лимонный сок — 1 ч. л.

ванильный экстракт — 1 ч. л.

выдержка и аккуратность — 1 стакан Приготовление: Абрикосы очистить от шкурок, проварить в апельсиновом соке до однородной массы. В отдельной емкости взбить яичные белки до состояния пены, добавить лимонный сок, ванильный экстракт, сахар. Смешать обе массы, выложить в формочки, оставить в холодильнике на 2 часа. Выпекать в духовке при 150–170 °С. Время выпекания — 15 минут.

8. Английский чай, который пил и заваривал Холмс, — «Шерлок»

Насыщенный английский чай всегда готовит миссис Хадсон, но для профессора Мориарти Шерлок заваривал напиток лично. Ингредиенты: черный чай — 1 ч. л.

вода — 200 мл

молоко — 200 мл

дедуктивное мышление — 1 ч. л. Приготовление: В керамический подогретый и сухой чайник насыпать чай и заварить крутым кипятком. Заваривать 5 минут. В керамические подогретые чашки налить теплое молоко до половины. Сверху — свежезаваренный чай. Сахар не добавляется.

9. Овсяное печенье бабушки Фиби, рецепт которого мечтала получить Моника, — «Друзья»

Рецепт печенья, которое нельзя печь слишком часто, чтобы не обижать другое печенье, был утерян, а потом внезапно найден на упаковке магазинного десерта. Ингредиенты: яйцо — 2 шт.

сливочное масло — 85 г

сахар — 250 г

ванильный сахар — 1 ст. л.

овсяные хлопья — 200 г

мука — 200 г

разрыхлитель — 2 ч. л.

сода — 2 ч. л.

кусочки термоустойчивого шоколада — 50 г

взбалмошный характер Фиби — 3 ст. л. Приготовление: Растереть масло с сахаром, добавить яйца и ванильный сахар, взбить до образования однородной массы. В отдельной емкости перемешать овсяные хлопья, муку, разрыхлитель, соду. Соединить смеси и добавить в тесто кусочки шоколада. Столовой ложкой аккуратно распределить тесто по противню, оставляя между каждым печеньем расстояние около 5 см. Выпекать в разогретой до 180 °С духовке. Время выпекания — 35 минут.

10. Свиные ребрышки, слабость Фрэнка Андервуда — «Карточный домик»

Именно ребрышки хитрый политик любит всегда, а уж все остальное в жизни — периодически. Ингредиенты: свиные ребра — 1 кг

черный перец — 1 ч. л.

сладкая молотая паприка — 1 ч. л.

сушеный перец чили — 1 ч. л.

чеснок — 5 зубчиков

растительное масло — 3 ст. л.

лимонный сок — 3 ст. л.

соль

политические интриги — 1 ст. л. Приготовление: Разрежьте ребра на одинаковые куски, чтобы в каждом была одна косточка. Смешайте приправы, лимонный сок, растительное масло, залейте этой смесью ребра и посолите их. Закройте кастрюлю пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 3–4 часа. Через час добавьте чеснок и чили. Запекать в духовке, разогретой до 200 °С. Время запекания — 50 минут.

Мы уже бежим запекать ребрышки и мечтаем о сливочном пиве. А что бы приготовили вы?