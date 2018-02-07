10 разновидностей натуральной кожи и как быстро отличить ее от кожзама

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Как отличить натуральную кожу от искусственной? Производители обязаны маркировать изделия, но, к сожалению, ярлыкам не всегда можно верить. Современные технологии позволяют легко сымитировать кожу. И как быть, если вы хотите купить кожаную вещь, например, на рынке в Европе или в маленьком семейном бутике? По каким признакам можно быстро определить, что перед вами: кожа или кожзам?

AdMe.ru собрал основные способы, которые можно применять одновременно, чтобы вынести правильный вердикт.

1. Кожа сохраняет тепло

Искусственный материал не сохраняет и не передает тепло, а натуральная кожа практически сразу согреется в руках и на какое-то время сохранит температуру. Кожзаменитель от прикосновений тоже может слегка нагреться, но поверхность его при этом будет немного влажной. Кожа же всегда остается сухой. Если подержать в руках кожзам и натуральную кожу, можно практически сразу ощутить разницу.

2. Неповторимый рисунок

Натуральная кожа имеет свой естественный и неповторимый рисунок, а для искусственного материала характерны повторяющийся узор и «островки» одинакового размера. Но в этом случае есть риск перепутать кожзам с принтованной кожей — ее рисунок тоже однообразен. Помимо особой структуры, натуральная кожа имеет поры, и если посмотреть на нее вблизи или через увеличительное стекло, их всегда можно увидеть. Поры также расположены хаотично. Современные технологии уже могут их имитировать, но все же, если присмотреться, видно, что это просто рисунок, а не отверстия.

3. Проверяем изнанку или срез

Не на всех изделиях удается так просто разглядеть изнанку, по которой можно судить о натуральности материала. Постарайтесь найти незащищенный срез, чтобы увидеть структуру. Натуральная кожа — это большое количество замшевых волокон, а основа искусственного материала — натуральная ткань или синтетика. Таким образом можно отличить от натуральной кожи и качественный искусственный материал — экокожу: внешний вид может быть практически идентичным, но основа экокожи всегда будет тканевой.

4. Вес — это аргумент

Натуральная кожа всегда тяжелее искусственной. Это заметно даже по небольшим изделиям, а особенно ощутимо на примере кожаных курток. Конечно, разные виды кожи тоже могут иметь разный вес — например, овечья кожа весит меньше, чем бычья. Но искусственная кожа все равно будет легче любой натуральной кожи. Более того, она иногда может быть легче даже некоторых тканей.

5. Запах — это отличие

Все, кто хоть раз покупал обувь из заменителя кожи, знают, в чем заключается это отличие: новая обувь имеет резкий химический запах, который выветривается довольно долгое время. У кожаных вещей запах ненавязчивый и легкий (если мы говорим о качественном материале). Однако производители могут использовать специальные ароматизаторы, которые имитируют запах кожи. Но такие ароматизаторы могут обмануть покупателя, только если искусственный материал хорошего качества, потому что запах дешевых химических ингредиентов невозможно перебить ничем.

6. Реакция на влагу

Это очень легкий и наглядный способ отличить кожу от кожзама, но им довольно сложно воспользоваться при покупке. Натуральная кожа всегда впитывает влагу. Особенно заметно это на светлой коже: темное пятно будет красоваться на изделии, пока влага полностью не выветрится. Кожзам не впитает воду и не изменит цвет.

7. Тактильные ощущения

Натуральная кожа (кроме лаковой) никогда не будет гладкой. Фактура может быть разной, но на ощупь она всегда немного шершавая. Искусственный же материал гладкий и скользкий. Если вы согнете кожу, она слегка изменит цвет на сгибе, но следов залома не останется. Кожзаменитель не поменяет цвет, а вот след обязательно будет.

Специалисты советуют обращать внимание и на цену: натуральная кожа хорошего качества не может стоить дешево. Но при этом нужно учитывать разновидности кожи. Бюджетный ценовой сегмент Свиная, бычья, коровья кожа — эти недорогие разновидности отличаются толщиной, плотностью и жесткостью. Для бюджетной обуви и курток нередко используют свиную или коровью кожу, а из долговечной бычьей кожи чаще всего делают ремни и рюкзаки. Средний ценовой сегмент Телячья, овечья, козья кожа — мягкие и прочные разновидности. На них практически не возникает заломов. Кожа тонкая, но при этом она очень качественная и отлично держит форму. Высокий ценовой сегмент Редкие и дорогие виды кожи — оленья, крокодиловая, змеиная, страусиная. Изделия из них отличаются высочайшим качеством и оригинальным внешним видом, однако подобная вещь обойдется покупателю в круглую сумму.