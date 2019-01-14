10 простых опытов, которые помогут вам лучше узнать собственное тело

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Кажется, мы знаем о собственном организме абсолютно все: как он устроен, каким образом реагирует на различные раздражители и т. д. Но на самом деле границы нашего знания довольно узки и всегда можно обнаружить нечто удивительное. Например, опробовать на себе прямо сейчас несколько тактильных и оптических иллюзий.

Нам в AdMe.ru настолько понравились эти эксперименты, что мы нашли им научное объяснение.

1. Фокус с рукой

Прислонитесь к стене так, чтобы правая рука была плотно прижата к ней. Пытайтесь поднять руку, с силой вдавливая ее в стену в течение 30 секунд. Теперь закройте глаза, расслабьте мышцы и сделайте шаг в сторону. Рука «волшебным» образом поднимется сама. Что происходит? Вдавливая руку в стену, вы заставляете мышцы сокращаться. Когда вы расслабляете мускулы, за счет мышечной памяти они автоматически сокращаются снова и, не встречая препятствия в виде стены, поднимают руку вверх.

Зачем закрывать глаза? Зрительные ориентиры могут помешать автоматической реакции, поэтому, чтобы сохранить чистоту эксперимента, лучше в этот момент не видеть руку.

2. Бинокль и боль

Если у вас есть ранка или синяк, попробуйте посмотреть на них с обратной стороны бинокля, чтобы увидеть издали. Болит намного меньше, правда? Что происходит? Это еще одно доказательство того, что зрительное восприятие играет огромную роль в нашей жизни. Глаза посылают мозгу сигнал, что видимый объект находится на большом расстоянии, и нервная система снижает уровень испытываемой боли, предполагая, что этот объект не может быть частью организма, поскольку сильно удален от него.

3. Паутинка

Этот эксперимент вы наверняка проделывали в детстве. Закройте глаза и попросите помощника легкими движениями пальцев касаться кожи тыльной стороны вашей кисти так, словно он собирает рассыпавшуюся соль в одну кучку. Спустя 20–30 секунд помощнику нужно так же аккуратно собрать невидимую соль в щепотку и очень медленно поднять — возникнет ощущение, что кто-то снимает с вашей кожи прилипшую паутинку. Что происходит? Ваше тело ориентируется исключительно на тактильные ощущения. Память признает «собирающие» движения помощника и рождает многочисленные индивидуальные цепочки ассоциаций (собирать крошки, соль, муку и др.).

В момент поднятия невидимой щепотки опыт также подсказывает мозгу одно из знакомых действий, а тот пытается применить его к себе. Эффект поднимания щепотки накладывается на предварительные «собирающие» жесты. В результате вам кажется, будто с кожи поднимается паутинка.

4. Фокус с зеркалом

Вам понадобится зеркало размером примерно 30 на 30 см. Поставьте его на стол и положите одну руку перед ним (это должна быть ведущая рука), а другую — позади. Сядьте так, чтобы видеть отражение руки и не видеть руку, спрятанную за зеркалом. Начните щелкать пальцами одновременно и правой, и левой рукой. Делайте это в течение 20–30 секунд, а потом перестаньте щелкать пальцами ведущей руки. Теперь в зеркале вы видите две неподвижные кисти (одну в отражении и одну настоящую), но щелчки слышать продолжаете. Странное ощущение, правда? Что происходит? Вы ввели в заблуждение свой мозг. Глаза посылают ему сообщение о неподвижности конечностей, а уши и мышцы говорят совершенно обратное. Странное ощущение появляется в тот момент, когда мозг пытается соединить противоречивые сообщения.

5. Два носа

Этот эксперимент называется «Скрещенные пальцы Аристотеля». Вам нужно скрестить указательный и средний пальцы, как показано на фото выше, закрыть глаза и прикоснуться к своему носу так, чтобы его кончик оказался ровно между скрещенными пальцами. Теперь медленно проведите пальцами сверху вниз. Чувствуете? Ощущение такое, будто вы трогаете два совершенно разных носа. Если эксперимент не сработал с первого раза, попробуйте сделать то же самое, не скрещивая пальцы, и вы непременно почувствуете разницу. Что происходит? Если зажать какой-нибудь предмет двумя пальцами, то он окажется между правой стороной указательного пальца и левой стороной среднего (если мы говорим о правой руке). Ситуация, когда пальцы перекрещены, является нестандартной, поэтому сигналы идут одновременно от двух тактильных рецепторов с противоположных сторон пальцев. В этот момент мозг, образно говоря, «лагает», считая, что вы прикоснулись к двум разным предметам.

6. Иллюзия Пиноккио

Поставьте рядом два стула. На один сядете вы, а стул перед вами достанется помощнику. Коснитесь указательным пальцем правой руки кончика носа своего помощника, а указательным пальцем левой — собственного. Теперь закройте глаза и очень медленно обоими пальцами начните синхронно водить по носам вверх и вниз. Секунд через 10–20 вам покажется, что вы трогаете только один нос — свой. Что происходит? Отбросив зрительное восприятие, вы снова ввели собственный мозг в заблуждение. Если скорость и направление движения пальцев были одинаковыми, то сигналы в нервную систему посылались идентичные. Мозг принял один из них за дубликат и просто его проигнорировал.

7. Падение в пропасть

Вам нужно лечь на пол животом вниз. Помощник должен взять вас за руки и приподнять туловище примерно на 50 см от поверхности (вы при этом не напрягаете мышцы, а расслабляетесь). Через 30 секунд помощнику нужно начать очень медленно опускать вас вниз. Вы в это время будете чувствовать, будто падаете в бездонную пропасть. При этом ваши глаза должны быть закрыты. Что происходит? Мозг, не имея зрительного контакта с реальностью, целиком полагается только на тактильные ощущения и слух. Полностью расслабленные мышцы в сочетании с медленным «оседанием» тела дают мозгу повод сделать вывод о том, что вы падаете.

Этот же эффект может наблюдаться при засыпании. Некоторые люди, расслабившись и почти отойдя ко сну, испытывают нечто похожее на внезапный толчок и пробуждаются. Это мозг, решив, вы что вы падаете, пытается разбудить вас, чтобы спасти.

8. Тактильные рецепторы

Следующий эксперимент поможет понять, насколько чувствительны ваши тактильные рецепторы. Для этого вам потребуются зубочистка, линейка или сантиметровая лента и помощник. Попробуйте начать с предплечья. Помощник должен начать аккуратно покалывать вашу кожу одновременно двумя зубочистками на расстоянии около 10 см друг от друга, с каждым уколом сокращая дистанцию между ними примерно на 1 см. В какой-то момент вы ощутите покалывание только от одной зубочистки, а не от двух — это и есть ваше расстояние от одного рецептора до другого. Что происходит? Тактильных рецепторов на нашем теле очень много, распределены они неравномерно и отличаются друг от друга чувствительностью. Например, менее чувствительной считается верхняя часть спины (показания у вас будут около 3–5 см), а вот кисти рук очень восприимчивы — тут результат может составлять всего 0,5–1 см.

9. Ниточка из руки

Сожмите руку в кулак. Помощник должен взять вас за запястье и надавить на него, чтобы замедлить кровоток. Одновременно с этим он должен растирать кулак этой руки. Спустя минуту вы разжимаете кулак, помощник медленно отпускает запястье и легко дергает за каждый палец на вашей руке, а потом защипывает кожу в середине ладони и делает вид, будто вытягивает из нее ниточку. Вы ощутите, словно из вас действительно вытягивают нитку. Что происходит? Во-первых, помощник снизил чувствительность вашей руки, пережав запястье. Только поэтому стала возможной эта иллюзия. Во-вторых, длительное растирание кулака и дергание пальцев отвлекли внимание мозга на себя. Знакомое действие — вытягивание нитки — запустило в вашей памяти цепочку узнавания, а возможность вытягивания нитки из-под кожи вы додумали сами.

10. Обман мышления

Сядьте на стул, закиньте ногу на ногу и начните вращать стопой верхней ноги по часовой стрелке, очерчивая круг. Одновременно с этим вытяните ведущую руку и рисуйте с ее помощью круг в воздухе против часовой стрелки. Продолжайте делать это в течение 30–40 секунд, и тогда вы заметите, что или рука, или нога внезапно изменили свое движение и стали двигаться в одну сторону. Если эксперимент не сработал, значит, у вас очень развито зрительное восприятие. Попробуйте повторить опыт с закрытыми глазами. Что происходит? В этом случае вас обманул собственный мозг. Человеческий организм способен выполнять одновременно только одно дело, если оно требует концентрации внимания. Когда вы пытаетесь заставить себя делать две и более задачи, мозг «теряется» и отдает предпочтение одной из них.