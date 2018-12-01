10 привычных пар продуктов, которые вместе могут нанести вред здоровью (Мед с горячим чаем в черном списке)

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Сейчас почти каждый задумывается о здоровом питании. И первое, что вспоминается: не есть вредные чипсы, жирные пирожки и не пить колу. Однако о том, что некоторые, казалось бы, «безопасные» продукты могут стать причиной недомогания или даже серьезных болезней, мы часто даже не догадываемся.

AdMe.ru составил список из 10 пар привычных нам продуктов, которые не рекомендуется употреблять друг с другом. Конечно, от одного раза, скорее всего, ничего не случится, но если такие продукты входят в ежедневный рацион, то это серьезно повышает риск негативных последствий.

1. Кофе с молоком

Любимое многими сочетание хотя и не несет в себе опасности для здоровья, но теряет свой бодрящий эффект, так как антиоксидантная активность кофе снижается от 62 до 95 % в зависимости от количества молока. Поэтому после латте вас даже может клонить в сон.

2. Мед с горячим чаем

Эти продукты особенно актуальны в период простуд, ведь мед обладает весьма мощными противовоспалительными свойствами. Однако если вы добавите мед в горячий напиток, то он образует токсины, которые впоследствии накапливаются в организме. Поэтому лучше не нагружать дополнительно свою печень в период болезни и подождать, пока чай немного остынет.

3. Картофель и помидоры

Сами по себе эти продукты питательны и полезны, но в сочетании крахмалистые продукты, например картофель или рис, и кислота помидоров весьма плохо сказываются на пищеварении. Поэтому лучше не употреблять их в один прием пищи, если не хотите ощутить чувство тяжести в желудке и сонливость сразу после еды.

4. Рыба и яйца

Это распространенное сочетание для салата тем не менее плохо сказывается на желудке и затрудняет пищеварение. Кроме того, увеличение концентрации белков в пище повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому полезнее оставить только один белковый ингредиент, а другой убрать или заменить овощами.

5. Арбуз с солеными продуктами

Конечно, никто не станет есть арбуз вприкуску с соленым огурцом, однако на природе порой, особенно летом, начинаешь смешивать все подряд: копченую рыбку, шашлык и, да, арбуз. Поэтому стоит помнить, что соленые вкусняшки задерживают воду в организме, которой в арбузе очень много. А значит, наутро есть риск не узнать себя в зеркале из-за отека лица и других частей тела.

6. Мясо, запеченное под майонезом

Даже если вы не имеете проблем с лишним весом, обилие жареных или запеченных блюд может привести к развитию таких недугов, как диабет, болезни сердца, почечная недостаточность, болезнь Альцгеймера, и даже стать причиной преждевременного старения. Поэтому старайтесь избегать сочетания следующих продуктов в одном приеме пищи: мясо (особенно красное), некоторые сыры (бри, альметте, филадельфия, маскарпоне), яичница, масло, маргарин, майонез, масла и орехи.

7. Орехи вместе с сухофруктами

Такой традиционный перекус большинства поборников ЗОЖ не вредит здоровью. Но в сочетании теряет часть своей полезности: фитиновая кислота, которая содержится в орехах, связывает и выводит полезные минералы, особенно железо, цинк, магний и кальций. Поэтому не стоит смешивать миндаль, арахис, лесные и грецкие орехи вместе с курагой, черносливом, изюмом и другими сушеными фруктами и ягодами.

8. Морковно-апельсиновый фреш

Часто в рецептах морковного фреша рекомендуют также добавлять апельсин или тыкву. И действительно, такое сочетание очень вкусно и полезно. Однако увлекаться им все же не стоит. Оранжевые овощи и фрукты содержат большое количество витамина А, а его переизбыток может плохо сказаться на состоянии печени, вызвать изжогу или даже проблемы с почками.

9. Пончик в сахарной пудре

Такие любимые с детства жареные пончики могут оказаться потенциально опасными, поскольку соединение сахаров и жиров повышает интенсивность накапливания внутримышечного жира. А это в свою очередь приводит к снижению способности организма реагировать на инсулин, что является самой распространенной причиной диабета 2-го типа. Кроме того, такое сочетание усиливает желание съесть больше, чем вы собирались.

Бонус: цитрусовые и лекарства

Многие таблетки рекомендуется запивать именно водой, а не другой жидкостью. Кроме того, крайне нежелательно употреблять с ними грейпфрут или другие цитрусовые. Последние подавляют фермент, который помогает при усвоении лекарств. Таким образом, концентрация действующих веществ в крови увеличивается, что может привести к передозировке.

Какое сочетание продуктов удивило вас больше всего?