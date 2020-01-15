10 привычных действий с косметикой, которые оказались в корне неправильными

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Покупая косметику, мы надеемся улучшить состояние кожи и хорошо выглядеть. Но часто случается, что модные бьюти-средства совсем не оправдывают ожиданий и даже добавляют проблем. Но, возможно, все дело в их неправильном использовании.

Мы в AdMe.ru решили проверить, какие действия из тех, которые мы привыкли совершать и не придавать этому значения, оказались неправильными.

1. Наклеивать патчи для глаз на длительное время

Патчи работают на увлажнение и питание кожи до тех пор, пока являются влажными. Как только они начинают высыхать, то теряют эффективность и даже работают во вред, уже не отдавая коже влагу, а забирая ее. Важно соблюдать время, указанное производителем, потому что каждый продукт протестирован в том числе с точки зрения нахождения на коже. Патчи для глаз выпускает множество компаний, но основа у них всегда одинаковая — тканевая или гидрогелевая. Тонкие тканевые патчи высыхают быстрее, и полезные вещества испаряются с кожи. Гидрогелевые дольше сохраняют влагу и за счет более плотного состава помогают полезным веществам дольше продержаться на коже и глубже проникнуть в ее верхние слои. Кстати, патчи можно приклеить также на носогубную зону или область над бровями.

2. Доверять надписи «гипоаллергенно»

Да, в такие средства обычно не добавляют сильные аллергены, например эфирные масла. Но они могут потенциально вызывать аллергическую реакцию, просто у меньшего количества людей. Чтобы проверить каждый компонент, например, в креме, его должны тестировать на группе людей, которые имеют аллергию конкретно на этот компонент. И, соответственно, варьировать дозировку. Но так никто не поступает. Поэтому любая косметика может вызвать аллергию, и если вы знаете, что ваша кожа склонна к ней, по возможности тестируйте средства перед покупкой.

3. Наносить праймер для пор на все лицо

Праймер (или, проще говоря, затирка для пор) заполняет неровности, делая кожу более гладкой. Но наносить его нужно точечно, а не на все лицо. Небольшое количество средства хорошенько разогрейте пальцами и распределите тонким слоем на зоны с расширенными порами. Если же праймер наносить толстым слоем, то на коже образуются катышки. А тональное средство поверх него будет наноситься неравномерно и выглядеть неряшливо.

4. Использовать одноразовые маски несколько раз, помещая их в тот же раствор

В упаковках одноразовых тканевых масок обычно остается достаточно жидкости, и многим приходит в голову, что маску можно снять и поместить в раствор снова, чтобы воспользоваться позже. Но делать так не нужно. За то время, пока маска находится на лице, она успевает покрыться пылью, на ней начинают размножаться бактерии. Если вы положите ее обратно в раствор, то создадите прекрасные условия для их дальнейшего роста. Чтобы продлить время действия маски, можно пропитать ее оставшейся жидкостью прямо на лице, когда маска подсохнет. Второй вариант — оставить эссенцию внутри, плотно закрыть пакет, а в следующий раз пропитать ею маску-«пустышку». Но хранить такой пакет лучше в холодильнике и не более 48 часов.

5. Пренебрегать термальной водой

Термальная вода — один из шагов увлажнения кожи в течение дня — незаслуженно забытое средство. В жару или условиях сухого воздуха в помещениях при включенном отоплении или кондиционере она помогает коже получить нужную влагу. Термальную воду можно наносить поверх макияжа. Она подходит для любого типа кожи, ведь нужно помнить, что любая кожа — сухая, нормальная или жирная — может быть обезвоженной.

6. Умываться при помощи спонжа конняку каждый день

Мода на корейские средства ухода сделала востребованными спонжи конняку. Это губка для умывания, изготовленная из корней азиатского растения. На 97 % конняку состоит из воды, наполненной минералами, при этом имеющей идеальный уровень щелочности. Губки хорошо отшелушивают отмершие клетки, и многие девушки применяют их ежедневно. Если у вас чувствительная кожа или есть признаки розацеа, то делать это нежелательно. Хоть спонж и действует по принципу мягкого эксфолианта, но все же травмирует верхние слои кожи и провоцирует усиленную активность сальных желез. В таком случае использовать конняку рекомендуется 2–3 раза в неделю.

7. После нанесения праймера для ресниц не выдерживать нужное время

Если после нанесения праймера и туши вместо длинных соблазнительных ресниц вы получаете слипшиеся «паучьи лапки», это значит, что между этими действиями не прошло достаточно времени. Праймер накладывается тонким слоем, затем нужно дать ресницам минуту отдыха и только потом наносить декоративную косметику. Тогда реснички выглядят густыми и аккуратными.

8. Взбалтывать флакончик с лаком

Чтобы лак стал более жидким, перед нанесением мы привыкли взбалтывать флакон. Но из-за этого в нем появляются маленькие пузырьки воздуха. Лак ложится на ногти неровно, маникюр получается неряшливым. Вместо этого нужно покатать флакончик в ладонях, чтобы согреть его.

9. Использовать бронзер как средство для контуринга

Они могут казаться похожими, но это совершенно разные вещи. С помощью контуринга мы выделяем скулы, делаем коррекцию носа. Из-за незнания всех нюансов контурного макияжа девушки стали для этих целей применять бронзер. Но он имеет довольно теплые тона, а в технике контуринга применяются только холодные оттенки. Бронзер способен создать видимость загорелой кожи, но создавать правильные тени им не нужно.

10. Пользоваться феном или утюжком для волос после нанесения спиртосодержащих средств

Перед тем как выбрать средства для укладки, проверьте, не содержат ли они вредный спирт. Если нанести неправильное спиртсодержащее средство, а потом прибегнуть к горячей укладке, структура волоса начнет разрушаться. Волосы становятся ломкими, истончаются, не блестят на солнце и теряют объем. Не все спиртовые средства являются вредными, это нужно учитывать. В правильное средство могут входить глицерин, пантенол, витамин E. Запах стайлинга должен быстро выветриваться.

Бонус: идеальная помада

Даже если вы не страдаете сухостью губ, попробуйте за 10 минут до того, как накрасить губы, нанести увлажняющий бальзам. Цвет проявится так, как нужно, помада ляжет ровно и будет дольше держаться.