10 привычек, которые мы всегда считали полезными, а зря

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В детстве нас учат чистить зубы после еды, потом не сидеть долго за компьютером во избежание ослабления зрения, а затем тому, что при вождении автомобиля нужно держать руки в позиции «10 и 2». Однако, как показывает практика, от некоторых привычек стоит отказаться прямо сейчас.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие привычки оказались не такими уж полезными, а какие и вовсе могут нам навредить.

1. Чистить уши

Наш организм — идеально отлаженный механизм, а ушная сера — продуманный способ «самоочистки». Она служит для смазки слуховых каналов, а также защищает от бактерий, грибков и насекомых. Кстати, сера естественным образом покидает организм, съезжая по ушному каналу, и выводится наружу при жевательных движениях. Усердная чистка ушей ватными палочками может привести к прямо противоположному результату. Раздражение канала вызывает повышенное выделение серы. Достаточно просто хорошо протирать уши полотенцем после мытья.

2. Отказываться от микроволновки

Микроволновые печи не так вредны, как мы думаем. В отличие от рентгеновского аппарата или солярия, микроволновки не производят ионизирующее излучение, которое может вызывать повреждение ДНК и генетические мутации. На самом деле этот прибор сконструирован так, что электромагнитное излучение практически не выходит за его пределы. Так что если вы не будете трепетно прижимать к себе включенную микроволновку, то никакого риска для здоровья нет.

3. Смывать при поднятой крышке унитаза

Все знают, что нужно сразу же смывать за собой, но важно делать это правильно. Дело в том, что если смывать при поднятой крышке унитаза, то мельчайшие частицы воды вместе с бактериями разбрызгиваются на высоту до 2 метров. Сущий кошмар гигиениста. Поэтому никогда не забывайте опустить крышку.

6. Обязательно мыть продукты

На самом деле далеко не все продукты нужно и можно мыть. Например, мясо и птицу мыть нельзя. От бактерий вы таким образом не избавитесь, зато они окажутся на кухонных поверхностях и посуде. Само мясо вы будете отваривать или запекать, и бактерии погибнут. А вот бактерии, случайно оказавшиеся на столе или посуде, с большой долей вероятности попадут в организм. Остальные продукты нужно мыть перед тем, как вы будете их резать.

5. Чистить нос

Заложенный во время насморка нос доставляет немало проблем, и мы всеми силами стремимся его прочистить. Здесь-то и кроется корень зла. Пальцами можно занести патогенные бактерии, которые станут причиной инфекции в ноздре или пазухах. В норме нос очищается самостоятельно, его не нужно специально чистить. Чтобы справиться с тем, что накопилось, нужно просто высморкаться или аккуратно промыть его солевым раствором. И если уж подносить к носу руки, то исключительно чистые.

6. Считать, что накипь в чайнике очень опасна

С точки зрения химии накипь — это не что иное, как отложение карбонатов кальция и магния. Их немало на полках аптек, ведь это антациды, которые применяются против изжоги. То есть накипь в чайнике относительно безопасна, ведь никто не будет есть ее специально в больших количествах. Скорость отложения накипи поможет примерно оценить содержание примесей в воде и задуматься о ее дополнительной очистке.

7. Чистить зубы после еды

Чистить зубы, безусловно, нужно. Но важно делать это не сразу, а лишь спустя 30‒60 минут после еды. Эмаль зубов — самая твердая часть человеческого организма, но и она становится мягче в кислотной среде, например после того как вы съели фрукт или молочные продукты. Если почистить зубы в этот момент, можно повредить эмаль. После еды стоматологи рекомендуют ополаскивать рот обычной водой или пожевать жвачку, которая ускорит выработку слюны и восстановление нормального pH-баланса.

8. Сидеть, положив ногу на ногу, вредно

Долгое время считалось, что сидеть, положив ногу на ногу, — прямой путь к варикозу. Однако последние исследования показали, что эта поза не является фактором риска развития варикозного расширения вен. Не стоит находиться в таком положении очень долго, но это справедливо для любого неподвижного положения тела.

9. Работа за компьютером портит зрение

Конечно, от долгой работы за компьютером устают глаза. Однако усталость не является причиной близорукости. Ученые предложили понятие «синдром компьютерного зрения», который характеризуется сухостью глаз, болью в шее и плечах. Для того чтобы избежать неприятных симптомов, нужно соблюдать простые условия: подобрать монитор с подходящей яркостью, делать перерывы в работе и почаще моргать, чтобы избежать сухости глаз.

10. Держать руль автомобиля в позиции «10 и 2»

Едва ли не первое, чему учат в автошколах, — это правило «10 и 2», обозначающее положение рук на руле. Считается, что это поможет лучше управлять автомобилем, если нужно избежать неожиданное препятствие. Однако это заблуждение. Эксперты рекомендуют позицию рук «9 и 3», чтобы комфортно совершать повороты даже на высоких скоростях. Кроме того, так кисти находятся дальше от подушки безопасности, что позволяет избежать травм.