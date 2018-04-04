9 упражнений от Синди Кроуфорд, которые преобразят ваше тело за 10 минут в день

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В 90-е легендарная супермодель выпустила сразу несколько видеоуроков с тренировками, которые пользовались сумасшедшим успехом. Комплекс упражнений «Идеальное тело за 10 минут» прост и эффективен, задействует основные группы мышц, к тому же не требует никакого снаряжения.

Мы в AdMe.ru решили позаниматься по программе Синди, нам понравилось, поэтому спешим срочно поделиться с вами. Не забудьте слегка размяться перед выполнением упражнений — и вперед, навстречу красивой фигуре!

1. Приседания: колени в стороны

Начнем тренировку с упражнений на ноги. Поставьте ноги чуть шире плеч, колени и ступни разведите в стороны и сделайте 10 глубоких приседаний. Активно толкайте бедра вверх, руки можно поместить на талию.

2. Выпады

Еще одно простое и эффективное упражнение для ног — это обычные выпады вперед. Выполните 10 упражнений.

3. Приседания: «садимся на стул»

Исходное положение — ноги на ширине плеч, руки на талии. Снова выполняем приседания, но немного по-другому: представьте, что вы садитесь на стул. Повторите 10 раз. После этого упражнения снова сделайте 10 выпадов вперед.

4. Приседания: ноги вместе

Последний цикл приседаний: ноги вместе, руки впереди. И снова 10 раз. После упражнения еще раз сделайте 10 выпадов вперед.

5. Неполные отжимания

Теперь сделаем несколько упражнений на брюшной пресс и на грудь. Руки ставим чуть шире плеч, бедра и ноги не отрываем от коврика. Выполните 2 подхода по 10 отжиманий.

6. Неполное поднятие корпуса

Колени согнуты, руки за головой. Ритмично поднимаем корпус 20 раз, не отрывая спину от коврика целиком.

7. Полное поднятие корпуса

Колени согнуты, руки вытянуты за головой, выполняем полное поднятие корпуса. Повторите это упражнение 20 раз.

8. Упражнение на пресс

Тянемся левым локтем к правой ноге, правая рука при этом лежит на полу или на животе. Выполняем упражнение 20 раз, затем меняем руку и ногу и повторяем.

9. Ноги вверх

Упражнение на нижние мышцы живота: ложимся на спину, руки вытягиваем вдоль тела или кладем под спину, как удобнее. Выполняем скручивание и поднимаем ноги вверх. И так 20 раз.