10+ мифов об уходе за собой, которые вводят в заблуждение кого угодно, но только не специалистов

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Почему не надо тратить ползарплаты на средства, сужающие поры, избегать спиртосодержащих продуктов и давать ногтям «отдыхать» от маникюра?

AdMe.ru решил разобраться с устоявшимися мифами и развенчать самые популярные из них.

12. Тональный крем вреден для кожи

На самом деле тональные кремы не способствуют старению кожи. Исследование подтвердило, что у женщин, которые наносят макияж, кожа выглядит моложе. Ведь тональный крем и пудра защищают кожу от городского смога, пыли, ветра. К тому же тональная основа препятствует старению кожи благодаря содержащимся в ней антиоксидантам, витаминам Е и С, полезным маслам. Конечно же, злоупотреблять здесь тоже не стоит — нужно давать коже отдых и очищать ее.

11. Ночной крем мешает коже дышать

Именно ночью наш организм полноценно отдыхает, в это время в нем идут восстановительные процессы, это касается и кожи. Поэтому после того как вы умыли лицо, можете смело наносить крем — он не забьет поры и не будет мешать коже дышать.

10. Спиртосодержащая косметика сушит кожу

Спирт, безусловно, сушит кожу. Но в большинстве случаев на упаковке продукции пишут слово Alcohol. И без этого компонента производство косметики себе сложно представить. Его используют в качестве растворителя, увлажнителя, антиоксиданта и эмульгатора. Чаще встречаются такие компоненты, как стеариловый спирт (смягчает, увлажняет), пропиленгликоль (увлажняет), цетиловый спирт (загуститель), спирт SD-40 (растворяет жировые загрязнения) и токоферол (антиоксидант). Так что ничего опасного здесь нет.

9. Целлюлит зависит от количества употребляемой жидкости

Совет пить больше или меньше воды, чтобы поскорее избавиться от целлюлита, на деле не принесет никаких результатов. Ведь как избыток, так и недостаток влаги не является причиной целлюлита. Наши жировые клетки на 10 % состоят из воды. То есть, по большему счету, как ограничение в воде, так и избыточное ее употребление не вызовет кардинальных перемен в борьбе с целлюлитом. А вот переход на здоровый образ жизни даст очевидные результаты.

8. Если вы постоянно делаете маникюр, ногти станут ломкими

Лак, напротив, может сделать ногти крепче, важно лишь соблюдать простые правила. Для начала следует нанести на ногти базу, содержащую витамины, а затем уже и сам лак. Для ногтей он служит своего рода одеждой, надежно защищающей от микроударов, без которых не обходится ни один наш день. Страдать от недостатка кислорода видимая часть ногтей не может, ведь это ороговевшая пластина, которая все необходимое получает через кровеносную систему.

7. Ополаскивание волос холодной водой придает им блеск

Холодная вода не делает волосы более блестящими. Холод приводит к временному сужению сосудов, приток полезных веществ к корням волос приостанавливается — для волос это не полезно. Зато с этой задачей хорошо справляется кондиционер для волос либо хорошее средство для укладки с эффектом блеска. Для этого достаточно просто хорошо промыть волосы от шампуня и затем нанести их.

6. Нельзя длительно использовать одно и то же косметическое средство

Существует мнение, что косметические средства нужно менять сразу после того, как оно закончилось, — так они не вызовут привыкания и будет эффект от их применения. В действительности ни один крем, шампунь или дезодорант не вызывают привыкания, иначе их бы уже приравняли к наркотикам. Состояние кожи, волос и ногтей зависит от множества факторов, например от питания, возраста, гормонального фона. В случае если крем не приносит такого результата, как раньше, вероятно, сейчас ваша кожа нуждается совсем в другом уходе. И пора просто подобрать правильное средство.

5. Ультрафиолет не вредит волосам

Под воздействием ультрафиолета волосы не могут обгореть, но зато он уменьшает прочность кератина. Поэтому после длительного пребывания на солнце волосы становятся сухими и ломкими. Чтобы максимально защитить их от повреждения, можно использовать средства для укладки, спреи и несмывающиеся водостойкие кондиционеры с УФ-фильтрами. Заметьте, что подобного эффекта шампуни и кондиционеры с УФ-фильтрами не принесут, ведь они просто-напросто смываются водой.

4. При помощи специальных средств можно сузить поры

Возможно, это кого-нибудь разочарует, но, увы, не существует волшебных средств, которые способны сузить поры. Размер пор кожи определяется наследственностью. Применение косметических средств лишь приводит к кратковременному визуальному эффекту — поры становятся менее заметными, так как забиваются кератином, секретом сальных желез и размножающимися бактериями. А чтобы сделать поры менее заметными, стоит воспользоваться хорошим тональным средством.

3. Натуральная косметика никогда не вызывает аллергии

В большинстве случаев аллергию вызывает один из ингредиентов в составе косметического средства, который не подходит нашему организму. И это не зависит от того, насколько натуральным или синтетическим он является. Прежде чем покупать полный тюбик, постарайтесь приобрести пробник продукции и попробовать ее действие на небольшом участке коже, например на сгибе руки. Так вы снизите риск бесполезных и даже вредных покупок.

2. Нужно использовать косметику только одной серии

Компании производят косметическую линию как единое целое, призванное решать определенный комплекс задач. Но порой случается так, что не все продукты серии подходят нам. К примеру, кремы превосходно увлажняют и питают кожу, а тоник сильно ее сушит. В таком случае нет ничего плохого в том, чтобы докупить нужные средства другой марки. Важно выбрать средства так, чтобы они подходили по типу кожи.

1. Чем раньше начать использовать крем от морщин, тем лучше

Молодая кожа нуждается в универсальном уходе: увлажнении, питании, защите от солнечных лучей и других вредных факторов. Преждевременная профилактика старения может вызвать раздражение и аллергию, кроме того, кожа перестает самостоятельно вырабатывать коллаген в достаточных количествах, рассчитывая на поддержку со стороны. Так что крем от морщин нужен тогда, когда наметились первые признаки старения.