10 фактов о косметике, которые помогут сохранить красоту и сберегут ваши деньги

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Практически каждый день мы пользуемся косметикой. Кто-то делает ежедневный макияж, кто-то использует только уходовую косметику или наносит крем или сыворотку, чтобы предотвратить старение кожи. Так или иначе это огромная индустрия, и нет ничего удивительного в том, что существует масса мифов о пользе или вреде того или иного косметического средства. Чтобы не принимать противоречивую информацию на веру, лучше ее проверить.

AdMe.ru решил разобрать некоторые мифы и факты о косметике и выяснить, какие из них имеют под собой реальное основание, а какие — нет.

1. Активные вещества в хорошей косметике проникают вглубь кожи

Миф. Все косметические средства действуют исключительно на верхний слой кожи. Более того, если бы косметические средства проникали глубоко внутрь, то это могло бы быть чревато ожогами тканей. Дело в том, что верхние слои кожи состоят из омертвевших клеток, которые образуют своего рода защитный барьер, чтобы не повредить нежные клетки внутренних слоев. Если вы хотите добраться до глубинных слоев кожи, лучше воспользоваться аппаратной косметологией.

2. Парабены и консерванты в косметике безвредны

Факт. Почему-то существует немало страшилок, связанных со словом «парабены». Якобы их наличие в косметике — это очень плохо, они могут вызвать непредсказуемые последствия. Многие производители крупно пишут на своих баночках и бутылочках: «органик», «без парабенов». На самом деле это маркетинговая уловка. На сегодняшний день нет серьезного исследования, которое доказывало бы вредность парабенов, а в производстве косметики они используются как консерванты. Если на упаковке написано, что продукт без парабенов, это всего лишь значит, что в качестве консерванта применяется другое вещество.

3. Одни и те же косметические средства, произведенные в России и в Европе, будут отличаться

Факт. Косметика, произведенная в России, и та, что изготовлена за рубежом, будет отличаться хотя бы потому, что будет использована разная вода. Кроме того, в других странах действуют иные стандарты качества. Другое дело, что не обязательно продукция, произведенная в России, будет хуже по качеству. Часто мы просто уступаем в дизайне. Стоит отметить, что компании по производству косметики не любят размещать заводы в разных странах, поэтому мало западных брендов имеют производство в России. Правда, некоторые компании начинают производить какие-то продукты в дополнение к своей основной марке, предназначенные только для продажи в России.

4. Если щеточку туши обмакнуть в тюбик несколько раз, вы избавитесь от комочков

Миф. Если вы будете часто опускать в тюбик щеточку для туши, то добьетесь лишь попадания в нее лишнего воздуха, который быстро испортит косметическое средство. Чтобы избавиться от комочков туши, просто обмакните щеточку в тюбик и прокрутите ее несколько раз. Пользуясь тушью, помните, что срок ее годности гораздо меньше, чем мы думаем. Тушь прослужит вам ровно 3 месяца с первого дня использования.

5. Синие тени — мода наших бабушек

Миф. Сегодня голубые тени — настоящий хит. Они уместны в самых разных оттенках: от светло-голубого до бирюзового. Тем более что эти цвета отлично подчеркивают глубину глаз. Правда, помните, что синие или голубые тени подходят далеко не всем. Лучше всего такой мейкап подходит женщинам либо с очень светлым, либо с темным оттенком кожи и карими, серыми или серо-голубыми глазами. Единственный совет: выбирая тени голубых оттенков, постарайтесь не пользоваться черной подводкой для глаз и помадой красных оттенков. Лучше остановиться на подводке цвета индиго и выбрать помаду нейтральных оттенков или ограничиться блеском для губ.

6. Инъекции ботокса могут привести к преждевременному старению

Отчасти факт. Ботокс — отличное средство в борьбе с морщинами. Однако, как оказалось, далеко не всем ботокс идет на пользу. В последнее время доктора все чаще предупреждают о преждевременном использовании ботокса. Речь идет о том, что молодые девушки, злоупотребляющие ботоксом, подвергают себя угрозе преждевременного старения. Дело в том, что после процедуры лицевые ткани начинают достаточно быстро изнашиваться и истончаться. Есть мнение, что частое использование ботокса в возрасте до 30 лет значительно снижает собственный тонус лицевых мышц и после прекращения инъекций лицо резко оплывает. Поэтому ботоксом лучше пользоваться исключительно по назначению врача-косметолога для решения какой-то конкретной проблемы.

7. Дорогая косметика имеет высокую цену из-за наличия в составе качественных и дорогих компонентов

Скорее миф. Себестоимость многих компонентов косметики достаточно низкая, а на конечную стоимость косметического средства в большей степени влияют реклама и раскрученность бренда. Например, если изучить состав большинства тоников и средств от угревой сыпи, то основными компонентами будут салициловая кислота, цинк и какой-нибудь фитокомплекс. Правда, когда речь идет об антивозрастных средствах, то состав может отличаться. Так что эффективность косметики зависит вовсе не от цены, а от ингредиентов. Чем раньше указан тот или иной компонент в составе, тем выше процент его содержания в средстве. Правда, возрастные изменения, увы, не сможет остановить никакой крем.

8. Огурцы помогают от отеков и мешков под глазами не хуже косметических средств

Факт. Огуречные маски — это классика. Кружочки этого овоща и правда отлично справляются с отеками и мешками под глазами. Дело в том, что огурцы содержат особые ферменты и антиоксиданты, которые способствуют уменьшению припухлости и снимают раздражение. Также огурец на 90 % состоит из воды, поэтому оказывает мгновенное охлаждающее действие.

Прохладный огурец поможет быстрому испарению влаги с кожи. Накладывать ломтики на веки достаточно на 5–7 минут.

9. Ночной крем нужно использовать ночью

Миф. Более того, ночной крем ни в коем случае нельзя наносить непосредственно перед сном, особенно это касается крема вокруг глаз. Это чревато тем, что утром вы проснетесь не с мягкой и гладкой кожей, а с неприятными отеками. Ночной крем нужно наносить за 1,5–2 часа до сна. Это зависит от того, в какое время вы умываетесь и снимаете макияж вечером. После всех очищающих процедур можно наносить ночной крем. Причем желательно делать это правильно: по массажным линиям кончиками пальцев, стараясь излишне не растягивать кожу.

10. Майонез поможет сделать волосы блестящими

Отчасти факт. Этот народный способ может помочь придать волосам блеск и мягкость, если мы говорим о домашнем майонезе. В нем содержатся натуральные масла и белки. В то же время магазинный майонез с красителями, консервантами и пищевыми добавками в составе может привести к обратному эффекту. Так или иначе, любой майонез проигрывает по свойствам и качеству профессиональным средствам по уходу за волосами. Кроме того, его не очень удобно наносить и трудно смывать.

Будьте аккуратны и внимательны, выбирая косметические средства, ведь красота требует не жертв, а грамотного подхода.