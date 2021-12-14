10+ ошибок в ремонте ванной, которые неминуемо испортят всю красоту

Ванная и туалет — самые сложные помещения с точки зрения ремонта. В ограниченном пространстве нужно умудриться разместить и унитаз, и ванну, и раковину, и даже стиральную машину, при этом не забыть про места для хранения, а еще сделать все это удобным и красивым. Задачка со звездочкой даже для профессионалов, а уж при ремонте своими руками застраховаться от ошибок практически невозможно.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие распространенные промахи допускаются при ремонте ванных и как их избежать. А в бонусе вас ожидает популярное решение, которое только кажется современным и эстетичным, а на деле уступает старому и проверенному годами варианту.

Полотенцесушитель, подключенный к системе отопления

У абсолютного большинства людей полотенцесушители подключены к центральному отоплению. Такое решение кажется самым простым и дешевым, именно его обычно предлагают застройщики, то есть не нужны никакие глобальные переделки, да и плата за отопление обычно фиксирована и не зависит от количества подключенных радиаторов. Однако у этого решения есть существенный минус: такой полотенцесушитель работает только во время отопительного сезона. Когда центральное отопление отключают, в ванной неминуемо становится сыро и холодно. Профессионалы советуют выбирать электрические модели как более экологичный и безопасный вариант. Он будет работать круглый год, потреблять более современный тип энергии, а еще гарантированно не протечет. Для тех, кто не готов полностью отказаться от отопления, существуют комбинированные варианты, которые зимой работают на воде, а летом подогреваются электричеством.

Порожки и бортики у ванны

С помощью порожков, бортиков и плинтусов на ванне обычно компенсируют ошибки, допущенные при планировке помещения, а также в последовательности работ. Например, ванная комната была чуть длиннее самой ванны, вот и пришлось закрыть оставшееся пространство порожком. Или стык ванны и плитки оказался не совсем герметичным, поэтому понадобился дополнительный уголок-плинтус. Такие решения чреваты конфликтами с соседями снизу. Из-за порожка у ванны шторка не будет плотно прилегать к стене. На самом порожке начнет скапливаться вода, она будет стекать вниз и рано или поздно доберется до соседей. Бортики и плинтусы еще более коварны: они сохраняют свою герметичность только на первых порах, а потом начинают протекать, причем незаметно для хозяев квартиры. Чтобы избежать всех этих неприятностей, нужно проектировать ванную комнату в точном соответствии с размерами самой ванны (оптимальной считается длина 170–180 см). Сначала нужно установить саму ванну и только потом класть плитку, чтобы она заходила на ванну сверху. Только так можно обеспечить герметичность стыков и максимально эстетичный внешний вид.

Прорезиненные стыки

При монтаже раковин строители часто используют резиновые прокладки, чтобы обеспечить герметичность стыка сантехники и плитки. Через несколько лет эти резинки желтеют и выглядят неэстетично. К тому же они перестают выполнять свои функции и начинают подтекать. Избежать этих проблем поможет максимально плотное прилегание раковины к стене. В таком случае стык можно герметизировать силиконом в цвет плитки. Он не пожелтеет и будет совершенно незаметен, а если начнет подтекать, слой всегда можно обновить.

Отсутствие принудительной вытяжки

Даже если в квартире очень хорошо работает центральная вытяжка, для ванной комнаты ее будет недостаточно. Из-за плохой циркуляции воздуха в помещении вечно будет повышенная влажность, а это чревато появлением плесени. А еще шкафчики и двери, особенно выполненные из ДСП и покрытые пленкой, начнут деформироваться и облезать. Более продуманным решением станет установка системы принудительной вентиляции, которую можно включать отдельно от общего света.

Ребристая плитка на стенах

Плитка с рельефом может казаться очень красивой и необычной, когда она лежит на полке в магазине. Как только она будет выложена на стены в ванной, все ее недостатки станут очевидны. Отмыть такую плитку — целая морока, удалить грязь из всех ее изгибов практически невозможно. Через какое-то время хочется попросту плюнуть на уборку, а из-за недостаточного внимания к гигиене может появиться плесень. Гораздо практичнее выложить стены гладкой плиткой. Отмывать ее от потеков воды гораздо проще, к тому же гладкая поверхность будет отражать больше света, расширяя небольшое пространство ванной.

Гладкая плитка на полу

А вот для пола в ванной, напротив, лучше выбрать плитку с рельефом. Такой вариант попросту безопаснее, ведь гладкая плитка, на которую попала вода, — это самый настоящий каток. Ради того, чтобы избежать травм, можно смириться с тем, что такую плитку сложнее отмывать. К тому же пол в ванной в любом случае моется чаще, чем стены, поэтому маркость ребристой плитки на полу не будет так бросаться в глаза, как на стенах.

Только верхнее освещение

Отсутствие дополнительной подсветки может привести к двум противоположным проблемам. С одной стороны, верхнего освещения может не хватать, в углах ванной будут лежать тени от мебели и сантехники, да и в зеркале рассмотреть себя не получится. С другой стороны, наоборот, верхнего освещения может быть слишком много, если хочется расслабиться и принять ванну в полумраке. Конечно, всегда можно зажечь свечи. Но более практичным решением станет установка дополнительных источников света. Подсветка зеркала или диодная лента по периметру шкафчиков создадут в ванной уютную атмосферу, а еще помогут бриться или краситься.

Открытые коммуникации

Многие владельцы квартир решают оставить трубы на виду, руководствуясь соображениями безопасности. Мол, если что-то прохудится, это будет сразу заметно и легко поправимо. На деле такое решение только портит внешний вид ванной комнаты. Трубы из современных материалов, смонтированные профессиональными мастерами, прослужат долго безо всяких протечек. А на чрезвычайный случай нужно оставить аварийные и ревизионные люки для доступа к коммуникациям.

Белые ревизионные люки

Смельчаки, которые решились спрятать трубы в стенах или гипсокартонных коробах, часто все равно переживают об их сохранности, а потому оставляют огромные люки, чтобы иметь постоянный доступ к коммуникациям. Эти дыры обычно закрывают металлическими или пластиковыми люками белого цвета, которые очень выделяются на общем фоне. Гораздо более современное и эстетичное решение — оставить небольшой лючок и закрыть его той же плиткой, что и вся ванная. Тогда он будет совершенно незаметен и не испортит внешний вид, при этом к трубам сохранится доступ (который обычно никогда не пригождается).

Отсутствие запаса плитки

Никто не застрахован от того, что одна-единственная подлая плитка вдруг не расколется и все не испортит. Конечно, не хочется переделывать всю ванную из-за одной трещины. Но, возможно, придется, ведь новая плитка даже той же самой марки из того же самого магазина может не подойти по тону, потому что будет из другой партии. Оптимальное решение — изначально купить побольше и сохранить несколько плиток на непредвиденный случай. Причем хранить этот запас профессионалы рекомендуют не на балконе, даче или в гараже, а тут же, за экраном под ванной. Тогда плитка гарантированно не повредится и всегда будет под рукой.

Игнорирование датчиков протечки

После того как в обустройство ванной комнаты была вложена куча денег, совсем не хочется оплачивать еще и ремонт соседям снизу, которых залило. О датчиках протечек часто попросту забывают, и совершенно незаслуженно. Стоят они совсем недорого, современные модели могут не только посылать сигнал о затоплении на смартфон, но даже самостоятельно перекрывать подачу воды. Конечно, для такой системы нужно установить не только сам сенсор, но и дополнительные автоматические вентили на трубы. Зато голова не будет болеть о протечках, даже когда вас нет дома.

Бонус: стекло вместо шторки для ванной

Многие считают шторку для ванной устаревшим решением, а стекло — современной дизайнерской находкой. На деле старая добрая шторка оказывается не только самым дешевым, но и самым удобным способом защиты от воды. У стекла есть целый ряд минусов, на который жалуются покупатели. Маленькое стекло почти не защищает от воды, из-за большого может быть неудобно залезать в ванну. Кажется, можно выбрать раздвижную конструкцию, но она быстро выходит из строя. А главное, такое стекло нужно мыть после каждого душа, иначе оно покрывается некрасивыми потеками. Для многих шторка остается гораздо более функциональной и удобной. Она не разобьется, о нее не поранишься, а еще ее не нужно мыть — достаточно просто закинуть в стиральную машинку.

А какие ошибки при ремонте ванной комнаты допускали вы?