10 деталей в образе, за которыми стоит следить, чтобы не выглядеть неаккуратно

Все мы хотим выглядеть аккуратно и стараемся сделать для этого все необходимое. Особенно когда постоянно находимся в окружении большого количества людей. Казалось бы, чтобы выглядеть хорошо, следует лишь следить за чистотой тела, обуви и одежды. Но не тут-то было: иногда такая ерунда, как длина волос, коленки джинсов или вид губной помады, играют с нами злую шутку.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили разные мнения и объединили в чек-лист мелочей, которые могут подпортить образ.

Плохая посадка одежды в области бюста

Такая проблема нередко встречается у платьев для торжественных мероприятий и топов с чашечками. Они должны «оформлять» силуэт, четко прилегать к груди. Но, к сожалению, иногда чашки садятся неплотно, смотрятся так, будто платье в этой области велико, и с легкостью могут поставить девушку в неловкое положение.

Тонкие брюки

Слишком тонкие эластичные скинни плотно прилегают к телу, подчеркивая абсолютно все неровности. К тому же существует мнение, что целлюлит становится более выраженным, если носить излишне облегающую одежду. Так что такие брюки еще и здоровья не прибавляют. А на фоне объемной верхней одежды ноги и вовсе кажутся тонкими, а верх массивным.

Неподходящие текстуры для макияжа

Некоторые постоянно мучаются с проблемой — косметические средства на лице ведут себя не так, как хотелось бы. Если одними продуктами удается замаскировать дефекты кожи и выровнять текстуру, то другими, увы, не получается. То они проваливаются в поры, то подчеркивают шелушения или вообще скатываются, а все из-за того, что подобраны неподходящие свойства и составы. Это касается и компактной пудры, и тона.

Протертая подошва

Иногда любимую пару обуви хочется носить и носить. Но в один прекрасный момент в скрытых от наших глаз местах она приходит в негодность. Например, на подошве, которую мы сами, может, и редко видим, но окружающим на глаза она попадается гораздо чаще.

Складки на стыке обуви и брюк

Еще один важный момент — длина и ширина штанин. Чтобы брюки красиво смотрелись заправленными в обувь, брючины не должны быть слишком уж длинными. Это будет выглядеть жутко неаккуратно. Но ситуацию можно спасти, если предварительно заправить джинсы в носки.

Матовая помада

Матовая помада выглядит довольно красиво, если ее правильно наносить. К тому же она долго держится и редко размазывается. Но при нанесении на сухие губы она делает их вид еще плачевнее, потому что подчеркивает все шелушения, из-за чего вид у губ становится совсем не таким, как хотелось бы, особенно спустя несколько часов.

Вытянутые колени

Вообще-то джинсы не рекомендуют стирать часто, однако при длительной носке колени на них вытягиваются. И эта деталь образа не добавляет шарма, а исправить ее можно стиркой. Но для того, чтобы джинсы не пришли в негодность, стирать их лучше вручную в холодной воде.

Отказ от стрижки ради длины

Иногда девушки жертвуют здоровьем волос ради длины. Но кончики волос в это время выглядят совсем непрезентабельно — секущиеся и сухие. И нет другого безопасного способа вернуть прическе нормальный вид, кроме как подстричь. Потому что чем дольше мы их не стрижем, тем скорее секущиеся волоски оборачиваются целыми секущимися прядями.

Застиранные вещи

Белая одежда может выручить в любой ситуации, потому что смотрится нарядно и невычурно. Но еще такая одежда нуждается в постоянном уходе. Особенно это касается манжет, воротников, подмышек, так как именно эти места быстрее всего могут посереть или пожелтеть. Если восстановить белизну не получается, от ношения подобной вещи лучше отказаться.

Неопрятные шнурки

Еще одна вроде бы маленькая, но напрасно недооцененная деталь — шнурки. Они тоже важный элемент внешнего вида, грязь на котором не заметить невозможно. И когда весь образ идеален, а шнурки болтаются как попало, — мятые, грязные или посеревшие от времени, — это тоже может подпортить впечатление, даже если сама обувь сияет чистотой.