10 частых ошибок в уходе за лицом, которыми грешат почти все женщины (Спорим, парочку из них вы точно совершаете)

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Вы не задумывались, почему одни и те же советы по уходу за собой переходят из статьи в статью, из журнала в журнал? Дело не в отсутствии фантазии у редакторов, а в том, что большинство читателей этим очевидным советам попросту не следует. Может быть, пора перестать тратить деньги на волшебные баночки и косметологов и начать с основ?

Мы в AdMe.ru не хотим переоценивать силу своего влияния на вашу жизнь, но все-таки еще раз попытаемся уберечь вас от 10 самых распространенных ошибок в уходе за лицом.

1. Часто меняете косметические средства

Непросто устоять перед покупкой очередного крема или сыворотки для лица, когда журналы пестрят бесконечными подборками лучших бьюти-продуктов сезона, а в магазинах не прекращаются скидки и акции. Но удержаться все-таки стоит, особенно если на полке в ванной уже стоит несколько средств, которые вас полностью устраивают. Может быть, вы опасаетесь, что кожа могла адаптироваться к старой косметике, и поэтому регулярно меняете косметические продукты для лучшего эффекта? Напрасно: кожа не привыкает к средствам по уходу. А вот новый чудодейственный крем вполне может стать причиной аллергической реакции.

2. Ежедневно используете скраб

Наша кожа успешно обновляется без «посторонней» помощи, но время от времени руки так и тянутся к тюбику со скрабом, чтобы ускорить этот процесс. Да, с помощью скраба вы быстрее избавитесь от шелушений и лучше очистите кожу. Но, проводя подобные процедуры каждый день, вы рискуете лишить кожу защитного слоя. В целом любые скрабы и грубые щетки — не лучшее решение для очищения лица. Мы рекомендуем заменить их легкими химическими пилингами. Речь не идет о серьезных салонных процедурах. Сейчас есть много средств для домашнего использования, которые мягко и безболезненно удаляют ороговевшие частички кожи. Например, миндальный пилинг можно делать в домашних условиях даже летом без риска обзавестись пигментными пятнами.

3. Отказываетесь от средств для демакияжа

В попытке упростить вечерний ритуал красоты вы, возможно, смываете макияж и пыль большого города одним очищающим средством или водой. Однако таким образом вы не только экономите пару минут, но и оставляете на коже частицы косметики, которые могут привести к закупорке пор, усугублению акне и увеличению жирности кожи. Поэтому, прежде чем умывать лицо, стоит воспользоваться средством для снятия макияжа: молочком, мицеллярной водой или гидрофильным маслом. Это не бесполезные флакончики, призванные опустошить вашу банковскую карту, а необходимые продукты, без которых все дальнейшие процедуры по уходу не будут иметь должного эффекта.

4. Используете одну наволочку две недели

Даже если вы перед сном всегда моете голову и до скрипучего блеска очищаете лицо, на вашей наволочке неизбежно скапливаются пыль, частицы эпителия (включая эпителий того, с кем вы делите кровать) и шерсть домашних питомцев. Уже через два-три дня на подушке создаются прекрасные условия для того, чтобы ваше лицо «обогатилось» прыщиками. Не хотите увидеть утром в зеркале незваных гостей? Меняйте наволочку раз в два дня. И, кстати, стоит попробовать заменить ее на шелковую. Так у вас будет больше шансов уберечь лицо не только от высыпаний, но и от преждевременных морщин.

5. Пренебрегаете тоником

Тоник — это не просто «приятная, но бесполезная водичка с вкусным запахом». Это средство, которое восстанавливает pH-баланс кожи, а значит, подготавливает ее к дальнейшим процедурам. С тоником даже простой увлажняющий крем работает более эффективно. А после травмирующих процедур — например пилинга — тоник обязателен. Включив его в набор необходимых средств, вы с большой вероятностью избежите таких проблем с кожей, как сухость, раздражение и высыпания. Главное — подобрать средство, не содержащее спирт, иначе ситуация будет ровно противоположная.

6. Пользуетесь пудрой, чтобы убрать жирный блеск

Лицо блестит 24/7, и никакие матирующие средства не помогают. Актуальная проблема летом, не так ли? В голову приходит логичное на первый взгляд решение воспользоваться пудрой. К сожалению, даже она не может надолго сохранить кожу матовой в +30, а вот закупорить поры вполне способна. Вместо того чтобы пытаться замаскировать жирный блеск пудрой, попробуйте матирующие салфетки. Они тоже не обеспечат продолжительный эффект, но, по крайней мере, уберут лишнее с лица, а не добавят.

7. Корректируете брови перед макияжем

Собрались делать макияж, подошли к зеркалу и заметили лишние волоски у бровей или над верхней губой? Оставьте все, как есть, до вечера. Вряд ли кто-нибудь обратит на них внимание, а вот покраснение или, что хуже, воспаление на месте вырванного волоска будет заметно всем, сколько бы тонального крема вы ни нанесли. Если вы сделали коррекцию бровей, следует подождать не менее двух часов перед тем, как наносить на обработанную область крем или декоративную косметику.

8. Умываете лицо перед душем

Вы, конечно, можете умываться, когда вам удобно. Но после душа лучше еще раз помыть лицо с небольшим количеством очищающего средства. Средства для волос часто содержат силиконы, парабены и другие химические вещества, которые делают волосы гладкими и мягкими. Лицу они такой пользы, к сожалению, не приносят. Напротив, оставшись на коже, они могут вызвать раздражение, покраснение или усугубить уже существующее акне. Поэтому советуем вам перед душем удалять с лица косметику, а финальную процедуру умывания проводить уже после того, как вымыли голову.

9. Не наносите средства по уходу перед сном

После целого дня с полным макияжем у вас может возникнуть желание дать лицу возможность отдохнуть от косметики. Однако кожа гораздо лучше восстановится с ночным кремом, сывороткой или маской. Активные вещества, содержащиеся в этих продуктах, нейтрализуют негативный эффект декоративной косметики, и лицо будет выглядеть свежее.

10. Пренебрегаете средствами с SPF в пасмурную погоду

Кажется, уже все, кому важна молодость и красота, осознали важность защиты от солнечного излучения. Но если в ясные летние дни большинство охотно пользуется средствами с SPF, даже находясь в городе, а не на морском берегу, то в пасмурную погоду многие забывают про защиту от солнца — солнца-то нет. К сожалению, вредное ультрафиолетовое излучение присутствует всегда, даже в холодных скандинавских странах. Поэтому защита от него необходима круглый год. Вам необязательно использовать специальные солнцезащитные средства, когда на улице облачно. Просто приобретите увлажняющий крем с SPF 30 — его будет достаточно для здоровья кожи.