10 актуальных схем, которыми пользуются телефонные мошенники

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Технологии развиваются, упрощая нам жизнь. А вместе с ними в ногу со временем идут и мошенники. О многих их схемах уже известно широкой общественности, поэтому с каждым днем они придумывают все более хитрые способы выудить деньги. Только по предварительным оценкам, за год предприимчивые аферисты крадут более 29 миллиардов евро по всему миру.

AdMe.ru уверен, что главным оружием против мошенничества являются внимательность и осведомленность. Поэтому мы изучили актуальные схемы разводов по телефону и хотим, чтобы о них знало как можно больше людей.

1. Неожиданное списание средств

Все мы регулярно получаем СМС от банков, и в большинстве случаев это отчеты о совершённых операциях. Аферисты копируют такие сообщения и устраивают свою рассылку. Причем зачастую делают это через мессенджеры (хотя банки отправляют обычные СМС). Однако когда человек видит на экране крупную сумму, которая сейчас якобы будет списана с его счета, он может растеряться и не заметить подвоха. В сообщении, как правило, указывают номер, по которому следует позвонить, чтобы сохранить свои деньги. Правда, не уточняют, что звонок на этот телефон — платный. Кроме того, мошенники часто представляются сотрудниками банка, когда хотят выведать номер пластиковой карты и трехзначный код на обратной стороне. Вам могут позвонить с просьбой подтвердить перевод средств. Вы, естественно, этого не делали, о чем и сообщаете звонящему. В ответ преступник заявляет, что необходимо заполнить протокол безопасности, в который входят в том числе конфиденциальные сведения. Интересно, что, если попросить «сотрудника банка» назвать номер карты, с которой якобы происходит списание, он не сможет этого сделать.

2. Предупреждение о мошенничестве

Еще один из способов выудить деньги от имени банка: приходит сообщение о том, что кто-то просит перевести средства ему на карту. С интересной припиской: либо потерпевший должен отправить код подтверждения, либо платеж будет произведен автоматически через некоторое время. В безвыходной ситуации человек начинает паниковать. Как раз в этот момент и звонит подставной «сотрудник банка». Он объясняет, что только что была попытка мошенничества, но потерю денег можно предотвратить. Для этого нужно всего лишь отправить сообщение с кодом, присланном в письме, и подписать: «отмена перевода». Когда жертва сделает это, деньги со счета улетучатся, как и сам звонящий.

3. Слишком короткий вызов

Это очень распространенный способ, который используют мошенники по всему миру. Злоумышленник звонит потенциальной жертве и тут же сбрасывает, таким образом провоцируя на ответные действия: у кого-то взыграет любопытство, а кто-то действительно ждет важного звонка, и в итоге человек набирает незнакомый номер. Однако это может быть чревато: аферисты используют платные номера, так что звонок на их телефон может дорого обойтись. Оказавшись в подобной ситуации, попробуйте проверить телефонный номер в интернете. Если он принадлежит какой-либо организации, вы сразу это увидите. Да и номера мошенников часто попадают в сеть — ими делятся сами пользователи, чтобы предостеречь других.

4. Запрос секретных кодов

Злоумышленник по телефону называет себя представителем оператора связи и информирует о том, что якобы недавно на линии произошел сбой и из-за этого абоненту случайно подключили платную услугу. Чтобы отменить ее, аферист просит продиктовать информацию, указанную в сообщении (о том, чтобы вы получили нужную СМС, он позаботится заранее). На самом же деле мошенника интересует не все сообщение, а только коды из него, которые позволят списать деньги со счета. И да, никаких платных услуг и сбоев на самом деле не было.

5. Работы на линии

Бывает и обратная ситуация, когда мошенник уже имеет необходимые данные на руках. В таком случае дружелюбный голос по телефону сообщает, что у абонентов вашей сотовой сети недавно наблюдались проблемы со связью. Поэтому, чтобы ситуация не повторилась, необходимо произвести настройки: для этого звонящий продиктует цифры, которые вам нужно ввести на своем телефоне (естественно, это коды подтверждения финансовых операций). Причем, по словам пострадавших от этой аферы, в случае отказа мошенники начинают угрожать, что сим-карту заблокируют и восстановить ее будет непросто. Верить этому не стоит, лучше просто закончить разговор.

6. Проверка связи

Еще один развод от имени провайдера. На этот раз цель мошенников — заполучить запись вашего голоса с утвердительными ответами. Для этого звонящий может сообщить, что проводится проверка связи, и задать простые вопросы (например, хорошо ли вам его слышно). Наиболее часто в этом случае люди отвечают «да», и в этом весь подвох. Дело в том, что многие банки планомерно вводят биометрическую идентификацию, благодаря которой для совершения финансовых операций будет достаточно вашего лица и голоса. Тут-то злоумышленникам и поможет запись разговора и якобы согласия на списание средств.

7. Щедрые предложения магазинов

Схема мошенников сводится к тому, чтобы перенаправить вас на фейковый сайт. В данном случае представиться по телефону они могут сотрудником магазина или, как было в некоторых конкретных случаях, специалистом «Единой системы бонусов» (надо понимать, что такой организации, не привязанной к конкретным компаниям, в принципе не существует). Преступник сообщает, что вы накопили скидочные баллы, но почему-то не истратили их. Пока вы сообразите, о каких магазинах и скидках идет речь, выяснится, что ваш аккаунт вообще не активирован в системе. И тут же найдется решение: злоумышленник предложит прислать ссылку на сайт, где вам нужно будет ввести личные данные. Сайт, конечно, принадлежит мошенникам, при этом может выглядеть точно так же, как сайт известного интернет-магазина (внимательно смотрите на адрес страницы).

8. Шантаж при продаже техники

Если вы разместили объявление о продаже, будьте готовы к нестандартным просьбам мошенников. Например, когда речь идет о продукции Apple, «покупатель» просит прислать скриншоты, потдверждающие работу службы iCloud. Если сделать все по инструкции мошенников, то они смогут заблокировать ваш аккаунт и потребовать выкуп за возвращение доступа. Не стоит верить и тем, кто просит ввести свои данные в ваш телефон, — результат будет тот же самый. Когда дело касается недвижимости, аферист может попросить выписку из ЕГРН (что вполне законно) и любезно скинет ссылку, чтобы вы не тратили время на самостоятельный поиск. Эта услуга в принципе платная, однако, пройдя по ссылке на сайт, вы заплатите не госреестру, а аферистам, поскольку страница окажется фейковой.

9. Проблемы с налогами

В подавляющем большинстве случаев мошенники давят на страх. Позвонивший может представиться сотрудником налоговой и объяснить причину своего звонка так, что жертва сама выложит всю информацию о себе, лишь бы не иметь проблем со службой. Однако проблемы начнутся как раз после того, как якобы налоговый инспектор узнает необходимые данные. Помните: кем бы ни представился звонящий, выкладывать ему все сведения о себе ни в коем случае нельзя. Если есть сомнения, перезвоните сами по официальному телефону ведомства.

10. Давление на жалость

Уже не первый год по интернету гуляют сообщения о том, что в некоем приюте или военной части собираются усыпить животных. А пока этого не произошло, можно позвонить по указанному номеру и договориться о том, чтобы забрать зверя к себе. Желающих спасти собаку от несправедливой смерти масса, а те, кто не может себе этого позволить, охотно распространяют информацию среди друзей. В этом и есть уникальность схемы, тем более что сообщениям, присланным от знакомых, люди склонны больше доверять. Проблема в том, что никто никого не усыпляет, а вот за звонок на телефон мошенников со счета спишется кругленькая сумма.

Каким бы образом мошенники ни пытались похитить деньги, есть несколько общих рекомендаций. Не открывайте подозрительные документы, которые пересылают вам в том числе знакомые люди (нет гарантии, что их аккаунт не взломан). Всегда проверяйте, правильно ли написан адрес сайта, на котором вы собираетесь оставить свои контакты или совершить платеж. Никому не разглашайте личную информацию о себе и близких (особенно по телефону) и, конечно, не называйте пароли, необходимые для совершения финансовых операций.