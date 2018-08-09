Я живу в Сингапуре 4 года и хочу рассказать о 10 вещах, которые удивляют меня здесь каждый день

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Всем привет! Меня зовут Василиса, я из Беларуси и вот уже четвертый год живу и учусь в аспирантуре в Сингапуре. Страна совсем небольшая: на площади в 720 кв. км проживает 5,8 млн человек. Еще в 1960-е годы здесь были разруха, бедность и коррупция, но премьер-министру республики Ли Куан Ю удалось совершить настоящее экономическое чудо и превратить Сингапур в одно из самых преуспевающих государств в мире.

Специально для читателей AdMe.ru я расскажу о некоторых особенностях этой удивительной страны.

1. Сингапур — страна штрафов

Строгие законы и высокие штрафы во многом помогли превратить Сингапур в то государство, каким он является сейчас. Страну даже в шутку называют fine city (игра слов в английском языке, где fine — «прекрасный» и «штраф»). Здесь нельзя курить, мусорить и даже есть в неположенных местах — например в общественном транспорте перекусить не получится. Намусорите еще раз — получите табличку «Я намусорил» и будете убирать улицу все выходные. За езду в непристегнутом виде вам выпишут штраф, а вот за превышение скорости могут и в тюрьму посадить. Штрафы предусмотрены за нецензурную брань в общественном месте и даже за несмытый туалет. Говорят, в некоторых лифтах есть детекторы, и если вдруг кто-то нагадит внутри, то лифт заблокируется до приезда полиции. Также запрещается подключаться к чужой сети Wi-Fi: такое поведение могут посчитать хакерством. До недавнего времени существовал закон о запрете разгуливать голышом по собственной квартире, если это вдруг увидят соседи. Некоторые преступления караются битьем палок. Но самое серьезное наказание ждет тех, кто как-либо связан с употреблением и распространением наркотиков. За такое нарушение, а также за жестокое убийство предусмотрена смертная казнь: в Сингапуре этот показатель один из самых высоких в мире.

2. Зато здесь очень безопасно

Благодаря своей строгой судебной системе и законодательству, Сингапур по праву считается одной из самых безопасных стран в мире. Здесь очень низкий уровень преступности, а большинство заключенных — это нарушители ПДД. В городе много камер, которые следят за порядком, а полицейских практически нет. Можно спокойно гулять по улицам как днем, так и ночью.

3. В Сингапуре ведут здоровый образ жизни

Небольшой стадион недалеко от моего дома.

Власти страны стараются приучать жителей к здоровому образу жизни. Прибегают снова к ограничениям и запретам: к примеру, здесь запрещены кальяны, электронные сигареты и нюхательный табак. Алкоголь нельзя купить после 22:30, а на сигаретах печатают устрашающие картинки. Но запретами политика ЗОЖ не ограничивается. Практически в каждом дворе есть тренажеры и беговые дорожки: заниматься там можно бесплатно. А еще в стране много спортивных комплексов, где сингапурцы занимаются, например, йогой, пилатесом. Занятия проходят и во дворах, и даже в торговых центрах: так, возле моего дома каждый четверг проводится бесплатная зумба. Если же ты живешь в жилом комплексе получше, то там однозначно будет и тренажерка, и бассейн. Для пожилых людей создаются клубы: в них помимо посещения спортивных мероприятий совершенно бесплатно люди почтенного возраста могут проводить свой досуг, например, гуляя в парке.

Внимание уделяется и полезному питанию. Многие продукты помечены в магазинах стикерами с надписью «Здоровый выбор» — это та еда, в которой, к примеру, меньше сахара, много клетчатки, нет трансжиров и так далее. Даже проводятся лотереи: покупаешь больше продуктов с таким значком, регистрируешься в приложении и собираешь баллы. В стране часто проходят разного рода марафоны по здоровому образу жизни — например, марафон по похудению с возможностью выиграть призы или марафон по шагам, когда ты каждый день проходишь 1 000 шагов и участвуешь в розыгрыше призов. И это не говоря о беговых марафонах, которых тут очень много: и для детей, и для взрослых. Вместе с высоким уровнем медицинских услуг и высокой социальной ответственностью эти условия приносят свои плоды. Средняя продолжительность жизни в Сингапуре, по данным 2017 года, составила 83 года.

4. В этой стране живет необычный человек — Мистер Туалет

Я и Джек Сим.

В Сингапуре живет человек с необычной «профессией»: его зовут Джек Сим и он известен как Мистер Туалет. Джек шефствует над Всемирной организацией туалетов, и в 2001 году он даже придумал такой праздник, как День туалетов (19 ноября, если вдруг захотите отметить). Шутки шутками, а организация действительно делает полезные вещи: занимается просвещением в вопросах гигиены, содействует созданию и поддержанию нормальной санитарной обстановки. Идея состоит в том, чтобы позаботиться о здоровье людей (антисанитария и загрязнение воды плохо на нем сказываются). К примеру, эта организация проделала огромную работу в Индии, где, как мы знаем, с культурой гигиены все очень и очень плохо. Я имела честь лично встретиться с Джеком, и, даже если учесть щепетильную тему, о которой он рассказывал, мотивировал он похлеще Шварценеггера. Сказал, что построил множество бизнес-проектов, а потом в 50 лет понял, что жизнь невечна, а хочется сделать для мира что-то полезное, — так он и создал свою организацию.

5. Увидели салфетки на столе? Здесь занято!

В малайском языке есть слово chope [чоп], которое означает «печать» или «штапм». А в современном «синглише» (местный диалект, смесь сингапурского и английского языков) — «занять место на фудкорте с помощью салфеток и других предметов» (я не шучу, это дословный перевод). То есть в Сингапуре вы можете зарезервировать (заштамповать) за собой столик на фудкорте, просто положив на него упаковку салфеток, зонтик, проездной, пластиковый пакет, бутылку с водой, и все! Никто это не возьмет и не займет место, и все будут знать, что здесь уже занято. Конечно, если вы забыли свои салфетки или зонтик на столе, то, возможно, через пару часов персонал их все-таки уберет, но это не точно. Люди будут толпиться, встречаться и расставаться, а одинокие салфетки на одиноком столике так и будут лежать как нерушимый памятник сингапурскому «чопу».

6. Машина — это роскошь

Во-первых, с учетом пошлин и платежей за регистрацию, налогов и сборов покупка автомобиля уже выходит в кругленькую сумму — примерно $ 100 тыс. (и это только нижний порог цен). Во-вторых, в Сингапуре множество платных участков дорог, тоннелей, стоимость парковки тоже влетает в копеечку. Таким вот суровым образом эта маленькая страна борется с пробками и загрязнением планеты. В то же время здесь хорошо развит общественный транспорт: регулярно ходят отлично оборудованные автобусы, железнодорожный транспорт и метро, есть легкорельсовая система и велосипедные дорожки. В транспорте действуют разные приятные фишки: бесплатный вход в метро до 7:45 (только в центре города), недорогие ночные автобусы и т. п.

7. В Сингапуре очень жарко. Но в то же время и холодно

В Сингапуре царит вечное лето: температура редко опускается ниже +30 градусов по Цельсию. Поэтому если соберетесь в эту страну, то обязательно возьмите с собой солнцезащитный крем и головной убор — иначе вы быстро сползете по стеночке от теплового удара. А местные владельцы магазинов, работники метро и автобусов, а также офисные клерки скучают по прохладе и удерживают температуру кондиционеров максимум на 16 градусах тепла. Кондиционеры здесь практически повсюду — вот и представьте, какие перепады температур. Честно говоря, никак не могу привыкнуть к этой особенности, поэтому приходится постоянно носить с собой свитер.

8. Кое-что об особенностях местного стиля

В целом большинство жителей Сингапура похожи на европейцев: здесь любят хорошо одеваться и обожают бренды. Правда, есть кое-какая фишка: из-за влажного и жаркого климата максимально удобной и комфортной обувью здесь являются шлепки и вьетнамки. Поэтому во многие рестораны можно прийти в этой незамысловатой обуви, и никто даже не посмотрит косо. Если для какого-то мероприятия необходим дресс-код, то дописывают, что приходить в шлепках запрещено. Мужчинам, кстати говоря, нельзя приходить в шортах в офис, да и в ресторан в таком виде могут не впустить. А еще есть одна старая китайская традиция, которая велит им не стричь ногти: таким образом раньше показывали, что ты не чернорабочий и не копаешься в земле. Увы, таких персонажей можно встретить довольно часто: выглядит такой «маникюр» так себе.

9. В большинстве семей есть помощницы по дому

Во многих местных семьях есть свои женщины-домоправительницы (их еще называют «мэйда»). Это женщины, которые приезжают на заработки с Филиппин, из Индонезии или со Шри-Ланки (часто для них это чуть ли не единственная возможность заработать) и обычно живут в хозяйской квартире, но чаще это всего лишь малюсенькая комната без окна, которая больше похожа на шкаф. «Мэйда» выполняет все хозяйственные дела и приглядывает за детьми, довольствуясь при этом всего одним выходным в неделю и каникулами раз в 2 года. Конечно, не все хозяева столь строги к своим помощницам и случается по-разному. Все заработанные деньги они отправляют домой. Обычно это 500–600 сингапурских долларов в месяц (23–28 тыс. рублей). Помимо расходов на зарплату хозяева платят налоги и тратят средства на питание помощницы.

10. Это настоящий город будущего. И еще он просто красивый

Власти города решили, что здесь не будет «каменных джунглей», поэтому почти 30 % города-государства покрыты зеленью. Здесь множество парков, есть ботанические сады и заповедник, а цветы с горшками вы увидите и в торговых центрах, и на улицах. Растения здесь можно встретить на дорогах, пешеходных переходах, крышах зданий. В Сингапуре не забывают и об экологии, образовании и качестве медицинского обслуживания. Правительство старается применять все самые современные технологии (специальные сенсоры, беспилотные разработки), чтобы обеспечить своим жителям максимальный комфорт. Проще всего сюда переехать по учебе, как сделала это я. В первое время Сингапур был вежлив ко мне, но немного отстранен. Со временем я обжилась и привыкла, мне по-настоящему нравится здесь. Сингапур — это такой хаб талантов, мостик между мирами: я приехала сюда из Беларуси и теперь могу перебраться в любую точку планеты — и все благодаря моему образованию, полученному здесь. Да, тут очень комфортно, но приходится платить частью собственной свободы. И здесь уже каждый решает сам, хочет ли он жить в таком городе будущего или нет.

Бонус: что нужно посмотреть в Сингапуре

Если вы собрались в Сингапур, то учтите, что с ноября по февраль здесь царит сезон дождей (правда, обычно дождь начинается и заканчивается довольно быстро и к вечеру в качестве бонуса вас встретит долгожданная прохлада). В целом приезжать можно в любое время (здесь всегда тепло и солнечно). Что обязательно стоит сделать в этом городе: Увидеть знаменитый отель Marina Bay Sands с бассейном на крыше. Проживание в отеле стоит довольно дорого, а толпы в бассейне напрочь лишают удовольствия, поэтому жить там я бы не советовала. А вот посетить бар на крыше отеля стоит. Ищите бар Ce Lavi: цена входа будет такой же, как и цена входа на смотровую площадку, но вы получите бесплатный напиток. А если вы девушка и день недели — среда, то вы можете насладиться привилегиями так называемого Lady’s Night — дня, когда вход будет бесплатный, и напиток в подарок (также во многих барах города по средам).

с бассейном на крыше. Проживание в отеле стоит довольно дорого, а толпы в бассейне напрочь лишают удовольствия, поэтому жить там я бы не советовала. А вот посетить бар на крыше отеля стоит. Ищите бар Ce Lavi: цена входа будет такой же, как и цена входа на смотровую площадку, но вы получите бесплатный напиток. А если вы девушка и день недели — среда, то вы можете насладиться привилегиями так называемого Lady’s Night — дня, когда вход будет бесплатный, и напиток в подарок (также во многих барах города по средам). Отправиться на ночное сафари и посетить зоопарк.

Прокатиться на одном из самых больших колес обозрения в мире.

Посетить заведения в культурных кварталах Chinatown и Little India и отправиться на шопинг на улицу Orchard Road.

А вот что можно посетить абсолютно бесплатно: сады Gardens by the Bay;

парк Haw Par Villa;

буддийский храм-музей Buddha Tooth;

концерты на открытой сцене Esplanade;

парк Botanic Gardens (иногда там проходят концерты, а также есть бесплатные туры);

парк Chinese Garden;

остров Сентоза (если вы не едете монорельсом, а прогуливаетесь из торгового центра VivoCity по Sentosa Boardwalk);

шоу фонтанов «Спектра» у Marina Bay;

тематические фестивали;

концерты симфонического оркестра;

пешие туры по Chinatown и Little India.

А вы были в Сингапуре? Хотели бы съездить? Поделитесь с нами в комментариях.