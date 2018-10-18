Я живу в Канаде 5 лет и расскажу о 10 интересных вещах, которые меня здесь удивляют

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Всем привет! Меня зовут Оксана, и вот уже почти 5 лет я живу в Канаде. Сейчас мы с мужем живем в городе Гатино, неподалеку от Оттавы. За это время я успела узнать и перенять некоторые привычки местных жителей, перепробовала множество профессий и не перестаю находить что-то любопытное в этой стране.

Специально для AdMe.ru я расскажу, из чего состоят будни жителей Страны кленового листа.

1. Здесь не так уж и холодно, но погода способна удивить

Квебек в середине апреля.

Погода в Канаде не такая плохая, какой ее привыкли считать. 80 % населения живет на юге страны вдоль границы с США, и климат в этой части Канады довольно терпимый. Да, зимы здесь холодные и снежные, но не холоднее, чем в большинстве регионов России. Но иногда случаются сюрпризы. Например, в апреле в нашей провинции Квебек выпала куча снега. Отменили движение транспорта, занятия в школах и колледжах и даже закрыли некоторые офисы. Канадцы в этом смысле не напрягаются: если вдруг неожиданно повалил снег, подул сильный ветер, стало слишком скользко или приключилась еще какая-то погодная аномалия, они просто остаются дома, потому что идти куда-либо небезопасно. Зимними сюрпризами погода не ограничивается. Так, этим летом здесь стояла аномальная жара (температура достигала около +35 °C), а еще как-то раз я застала самый настоящий торнадо: ветер дул со скоростью от 180 до 265 км/ч. Вот такие климатические сюрпризы здесь случаются.

2. Канадцы не парятся по поводу внешнего вида

У канадцев нет привычки кутаться в 10 одежек. Даже зимой я частенько встречаю людей, прогуливающихся прямо в шортах и летних тапках до ближайшего супермаркета. Особенно много таких людей в спальных районах. На мой взгляд, самый модный город страны — это Монреаль, на улицах которого легко встретить продвинутых модников и модниц. Да и в целом в провинции Квебек многие выглядят стильно. В остальных городах большинство людей не очень-то заморачиваются по поводу стильной одежды. Существует миф, что канадцы обожают джинсовую одежду и ковбойский стиль. Отчасти это правда: чем дальше забираешься вглубь страны, тем чаще встречаешь людей в джинсовой одежде, рубашках в клетку и ковбойских ботинках. В больших городах так, конечно, никто не ходит. Давно заметила, что представители старшего поколения гораздо более притязательны к своей внешности, чем молодежь: к примеру, старушки могут нарядиться в шляпы. А еще они делают укладку и макияж, в отличие от многих молодых девушек.

3. Местные выбирают для жизни небольшие города

Города с населением свыше 200 тыс. человек в Канаде уже считаются довольно большими. К примеру, столица страны, город Оттава, все никак не может стать городом-миллионником: на данный момент население города составляет приблизительно 930 тыс. жителей. Но даже с такими показателями это 4-й город Канады по количеству населения. Иммигранты приезжают в крупные города, а спустя какое-то время переселяются в те, что поменьше: там и жизнь удобнее, и цены гораздо приятнее.

4. Чиновники могут работать на условиях частичной занятости

Однажды по работе мне нужно было позвонить мэру города и пригласить его на мероприятие. Оказалось, что найти его телефон совсем несложно: он был просто опубликован на сайте города. Еще один интересный момент: вскоре я узнала, что тот же самый мэр параллельно работает на шахтах по добыче угля.



Как оказалось, довольно часто в небольших городах мэр — это работа с частичной занятостью. Зарплата на таких должностях ровно такая же, как и у любого офисного клерка. Большую часть средств мэр зарабатывает на другой, основной работе.

5. Здесь есть своя любимая сеть быстрого питания

Tim Hortons — это что-то вроде фастфуда, где преимущественно продают кофе и завтраки. Цены здесь более доступные, чем в кофейнях, а сама сеть давно стала чем-то вроде национального достояния. Говорят, секрет успеха сети — в балансе «цена / качество». Заведения сети можно встретить по всей стране, даже в глуши, а вот те же кофейни Starbucks есть только в крупных городах. Так что, как бы ни старались другие сети завоевать любовь канадцев, пока у них это получается из рук вон плохо.

6. В Канаде есть своя маленькая Франция

В Канаде два официальных языка — английский и французский. По-французски говорят в основном в Квебеке, но и в Оттаве очень многие говорят на двух языках. Оттава, например, официально, на законодательном уровне объявлена билингвальной: все вывески и знаки дублируются на двух языках, почти все сотрудники торговли и сферы услуг также говорят и по-английски, и по-французски. Но Онтарио в целом — англоговорящая провинция, и уже в Торонто ничего не дублируется. Квебек, наоборот, провинция франкоговорящая, и хотя большинство и говорит по-английски, вывески здесь зачастую только на французском. В Квебеке есть множество симпатичных улочек с уютными домиками в европейском стиле. Для некоторых туристов из США поездка в Квебек становится чем-то вроде путешествия по Европе.

7. Безопасность на высоком уровне

Канада — это одна из самых безопасных стран мира. Люди чувствуют себя здесь спокойно и расслабленно. Когда мы жили в маленьком городке, то частенько даже не запирали дверей. Так поступали и многие наши соседи. Правда, в больших городах так никто не делает. Существует такое понятие, как «neighbourhood watches», или «соседи следят». Если канадцы заметят что-то подозрительное, то, скорее всего, сообщат в полицию: так проявляется гражданская ответственность. На улицах городов часто можно встретить бездомных. В большинстве своем они безобидны, так как государство выплачивает им пособия и в целом следит за ситуацией. Средний размер пособия составляет около $ 650. Одна моя подруга рассказала, что однажды у нее клянчил мелочь бездомный на велосипеде. Вместо денег он получил резонный ответ: «Отстань, у меня даже велика нет, в отличие от тебя».

8. В Канаде много диких животных, и встретить их можно где угодно

Животные и люди живут здесь бок о бок. Очень много оленей: увы, они часто попадают под колеса автомобилей. Частенько в новостях мелькают фотографии и видео с залезшим на дерево в центре города медведем. Недавно наш знакомый встретил неподалеку от леса медведицу с медвежатами — и это буквально в 10 минутах езды от центра города! А уж енотами, бобрами и белками, которые наводят хаос чуть ли не в каждом дворе, точно никого не удивишь.

9. Канадцы не могут прожить без хоккея

Хоккей — это национальная гордость, и все его обожают. Жаль только, что билеты от этого не становятся более доступными. Играют или хотя бы болеют за любимую команду и взрослые, и дети, причем много и женских команд. Во время важных трансляций улицы пустеют: все с волнением следят за перипетиями на ледовой арене. Даже в городке с населением в 10 тыс. человек, где мы с мужем прожили 4 года, была своя секция хоккея и целых две хоккейных коробки во дворах для общего бесплатного пользования.

10. И без картошки с соусом под названием «пути́н»

В каждой стране есть свое национальное блюдо, и в Канаде это картошка под соусом с лаконичным названием poutine (читается как «пути́н»). В подливку могут добавить всякую всячину: сыр, горошек, овощи. Получается довольно вкусное, но не самое аппетитное на вид блюдо.