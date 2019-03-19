13 непопулярных фактов о немцах, которые я узнал после полугода жизни в Шварцвальде

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Бородатая пословица «Что русскому хорошо, то немцу смерть» на 100 % себя оправдывает. У жителей Германии другой, понятный им одним менталитет. И, сколько бы статей про немцев вы ни читали, эти люди все равно найдут чем вас удивить. Например, своей любовью к уксусу, вечным запахом кондиционера для белья и редкой неамбициозностью.

Автор AdMe.ru прожил 6 месяцев в Шварцвальде — области на юго-западе Германии. За это время ему удалось заметить некоторые особенности, присущие простым немцам, и сделать о них любопытные выводы.

1. Жители Германии много улыбаются и пишут много жалоб

Немцы всегда улыбчивы и открыты. Но это ровным счетом ничего не значит. Сосед, несколько лет живущий с вами бок о бок, может приветливо общаться у калитки, а дома через минуту написать жалобу в полицию о том, что, дескать, ваша машина сегодня припаркована на пару сантиметров левее разметки. При этом он же посоветует вам психолога, если его жалоба вас сильно разволновала. «Я живу согласно букве закона — и все вокруг обязаны», — именно такой логикой руководствуется немец.

2. Все пахнут ополаскивателем

Везде: в супермаркете, на улице, в учреждениях — слышен стойкий запах ополаскивателя, как будто после стирки одежду вообще не промыли. Но это никого там не беспокоит. Одежда чистая, хорошо пахнет — что еще нужно для полного счастья?

3. Немцы потребляют много уксуса

Это видно на кассе любого супермаркета, ощущается в покупных салатах и местечковых столовых, так сказать, для своих. Все заправки будут с обязательным добавлением того или иного уксуса. Причем в весомых количествах.

4. Бюрократия встречается повсеместно

Многое, безусловно, зависит от конкретного сотрудника конкретного учреждения. Но «в среднем по больнице» оформление почти любого документа затягивается на долгие месяцы. Немецкая бюрократическая машина очень нерасторопна ввиду крайней размеренности ее «водителей». И поголовное их умение набирать тексты на клавиатуре вслепую десятью пальцами (это обязательное условие для офисной работы) процесс во-о-обще не ускоряет.

5. Многие ложатся спать в 20:00

Именно во столько большинство маленьких городов и деревень Германии пустеет. Редкий прохожий попадется навстречу на центральной площади в такое, казалось бы, детское время. Немцы в основном сидят по домам, поскольку наутро очень рано вставать на работу. Однако находятся и те, кто проводит вечера в пивнушках. Но улицы при этом безлюдны. (Конечно, это замечание касается только стареньких городишек, а не таких мегаполисов, как Берлин, Мюнхен, Гамбург, в которых с сумерками начинается ночная жизнь).

6. Немецкие граждане очень консервативны

Парадокс: Германия известна на весь мир, во-первых, своим лояльным и терпимым отношением к меньшинствам всех цветов радуги, а во-вторых, как очень гостеприимное государство, в котором все равны: турок, прусс, сириец, шваб. Однако же у коренных немцев на этот счет свой, очень консервативный взгляд. И, поверьте, их взгляд ничем не отличается от укоризненного взора бабули, которая живет с вами по соседству. С той лишь разницей, что законопослушный немец опасается быть привлеченным за «попрание прав», «причинение морального ущерба» или «некорректный жест», а бабуля — нет. Сотни юристов в Германии сделали свой бизнес на противостоянии убеждений политиков и рядовых граждан. А уж если знакомый бюргер еще и подшофе, да в узком кругу... Памятуя об их любви к черному юмору, представьте себе, какое количество скабрезных шуток будет отпущено на эту тему!

7. «Скользкие» темы непопулярны

Если вы не из ближнего круга доверия, будьте готовы к тому, что, как только разговор зайдет о чем-то неприятном в истории Германии и ее жителей или хотя бы начнет склоняться в эту сторону, немец либо переведет тему, либо отмолчится. На подобные темы откровенничать с чужаками не принято. То же касается их мнения о мигрантах: поведения, преступности, бюджетных расходов.

8. Немецкое население неуклонно стареет

Средний возраст коренных немцев неукоснительно увеличивается. Уже сейчас почти треть населения Германии — это пенсионеры от 60 лет и старше. И прогнозы демографов не молодеют. В подтверждение тому статистика и большое количество пенсионеров разной степени бодрости на улочках, в магазинах и кафе. Безусловно, это не касается крупных городов и университетских центров, куда съезжается молодежь со всей страны. Причины такой тенденции, как это ни парадоксально звучит, — качественная медицина, профессиональный уход за престарелыми и, конечно же, убывающая рождаемость. Немка постарается стать матерью как можно позже, иногда из карьерных соображений, но скорее просто из-за нежелания обменять личную свободу на пеленки с подгузниками.

9. Немцы очень морозоустойчивы

Оттого мало болеют. Во-первых, они, конечно же, экономят на отоплении, поэтому в домах, мягко говоря, прохладно. Во-вторых, это уже воспитанная поколениями привычка, с рождения. Часто первоклашки бегут на урок без шапки, шарфа, нараспашку в минус три, а бабуля из дома напротив ежедневно проветривает квартиру, настежь распахивая все окна навстречу морозу. Поэтому в феврале на улице запросто соседствуют пуховики и короткие шорты.

10. У немцев каждый тип стресса имеет свое название

Стресс — это клондайк для психологов, неврологов и прочих «-ологов» в Германии, поскольку главной установкой жизни немецкого общества является безмятежность. Немцы подчеркнуто бережно относятся к моральному состоянию своему и другого. И доходят в этом, что называется, «до угля». Например: Umzugstress — стресс от переезда . Это когда вы собираете вещи, раскладываете по пакетам и коробкам, переживаете, как бы ничего не забыть и довезти в целости и сохранности, нанимаете машину, грузчиков, тратите кровно заработанные, а потом сидите в новом жилье посреди груды своих вещей. Обычный переезд, казалось бы, — ан нет! Umzugstress, однако!

— . Это когда вы собираете вещи, раскладываете по пакетам и коробкам, переживаете, как бы ничего не забыть и довезти в целости и сохранности, нанимаете машину, грузчиков, тратите кровно заработанные, а потом сидите в новом жилье посреди груды своих вещей. Обычный переезд, казалось бы, — ан нет! Umzugstress, однако! Еще одна подобная чудаковатость — стресс выходного дня. Видите ли, не успевают они в течение выходных «остановиться» от будничной спешки, а стало быть организм не отдыхает, следовательно, производительность труда пострадает. Вам смешно, а люди по таким поводам недешевого психолога посещают.

11. Коренные жители любят мясо, зажаренное до состояния «подошвы»

Безусловно, в ресторане можно заказать любую степень прожарки — от Well done до Rare, но, если вам пожарит мясо коренной немец дома (тамошние русские называют этот процесс «грилить», «делать гриль») — сочности не ждите.

12. Немцы неамбициозны

Немцы счастливы, выполняя монотонную работу на конвейере в течение 25 лет. Немецкое образование вообще не ориентировано на амбиции — так устроена вся система воспитания в Германии чуть ли не с детского сада. Тем более если родители такие же работяги ниже среднего звена или клерки, которые живут в режиме «работа—дом—пятница—выходные», щедро сдабривая вечерние диванные теледебаты местным пивом. Монтажник, всю жизнь винтящий одну и ту же гайку на радиозаводе в глубинке Шварцвальда, по-своему счастлив. Топ-менеджеров, бизнесменов, людей с амбициями в искусстве, политике, науке в Германии крайне мало. Большая часть населения с детства настраивается (особенно благодаря педагогам в школе) на совершенно непритязательный труд. Нелегко иметь амбиции в стране, которая щедра на всевозможные виды соцпособий. К чему стремиться? Все дадут согласно закону.

13. «Немцы» — термин собирательный. Как и «русские»

Они — это баварцы, гессенцы, швабы, пруссы и прочее. И очень четко отличаются друг от друга, как «акающая» москвичка отличается от «шокающей» казачки. А поскольку самоиронии немцам не занимать, они частенько подкалывают друг друга, издавая открытки на тему разности диалектов и привычек.