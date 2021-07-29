Я переехала в Китай и расскажу о моментах, которые не так просто понять западному человеку

Всем привет! Меня зовут Оксана. Я училась в университете Китая, а теперь живу здесь уже несколько лет. Путешествую, наблюдаю за местными привычками и обычаями и регулярно рассказываю об этом.

Читателям AdMe.ru я раскрою секреты Поднебесной и поведаю о том, что произведет впечатление и на бывалого путешественника.

Палочки для еды и философия их использования

Традиционно палочки делали с одним круглым концом, другим — квадратным. Такая форма связана с представлениями древних китайцев о «круглом» небе и «квадратной» земле. Поэтому, когда человек во время еды зажимает в руках квадратные кончики палочек, происходит гармоничное единение его с землей. У японцев, например, палочки короче и острее, потому что они употребляют в пищу много скользких морепродуктов, которые непросто было бы взять длинными палочками. С палочками связаны некоторые табу: — Нельзя втыкать палочки вертикально в еду: это символ загробного мира.

— Нельзя есть палочками разной длины: это также символ усопших.

— Нельзя стучать палочками о миску: только просящие милостыню так делают.

— Доставая еду из общего блюда, нельзя ковырять продукты и перебирать. Нужно взять то, что ближе к вам, и желательно одним движением.

Десерты

Китайские десерты не могут не вызвать потрясение у иностранца. Они не всегда сладкие, а по текстуре как облачко или, наоборот, тягучие и липкие. Но, как и любая кухня другого народа, только поначалу она кажется странной, а со временем начинает нравиться. Местные не любят слишком сладкие продукты. Конечно, сейчас сладких булочек и тортов стало больше, открыли множество пекарен, в том числе с иностранными владельцами или поварами. Но традиционные китайские десерты не сильно сладкие. Истинно китайская сладость — это рисовые колобки. Они делаются из рисовой муки или раскатанной в тонкие пласты рисовой массы. Потом в эту лепешечку добавляют начинку с кремом и фруктами и заворачивают, как беляш. Еще один десерт или завтрак — рисовые клецки. В форме шариков с начинкой из красных бобов, черного кунжута, иногда мяса. Их достаточно просто отварить в кипящей воде пару минут, добавлять ничего не надо. Вы просто едите шарик и запиваете этим «бульоном».

Что нельзя дарить в Китае

В особенности это касается деловых партнеров. Если ошибиться с подарком друзьям, то, возможно, они просто посмеются вместе с вами или промолчат, но не придадут этому большого значения. А партнеры могут подумать, что вы плохо подготовились к встрече с ними. Табу на подарки появилось из-за созвучия названий вещей с обозначениями каких-либо негативных явлений. Наверняка вы слышали, что нельзя дарить часы. Потому что фраза «дарить часы» созвучна выражению «провожать в последний путь». Слова «груша» и «зонт» похожи на «расставание». Вручать острые предметы плохо по фэн-шуй. Если человек подарит обувь, считается, что он покинет вас. Предметы белого цвета и хризантемы — это траурные символы. А в целом китайцы считают, что подарки надо дарить часто: друзьям, родственникам. Это отличный способ показать, что вы дорожите человеком.

Родители — сваты

Сватовство в Китае процветает. Пожилые родители очень переживают за судьбу своего холостого ребенка и заранее начинают бить тревогу, созывая совет знакомых, родственников и узнавая, у кого есть на примете подходящая кандидатура. В парке Шанхая можно встретить людей с распечатанными или даже исписанными от руки листами A4. Без фото. Это родители «рекламируют» своих детей, особенно тех, кому за 30. Указан лишь пол, возраст, рост, образование, заработок и должность, контактный телефон. Если подошедшим человеком заинтересовались, то ему уже потом покажут фото. Видела, как мужчина показывал фото на своем телефоне нескольким бабушкам, столпившимся вокруг него. Хотя средний возраст вступления в брак в Китае становится все выше и выше (в Нанкине он уже составляет 34 года), старшее поколение все же настроено крайне традиционно: считается, что создать семью и родить ребенка лучше до 30 лет. Уже за пару лет до этого возраста родители начинают заводить с одинокими детьми разговоры, а также подыскивать им пару самостоятельно.

«Девушка — зеленый чай»

Китайцы в целом не очень-то любят зеленый цвет. Например, фраза «носить зеленую шапку» будет означать то же, что «быть рогоносцем». И хотя чаще всего подразумевается мужской пол, женщин в зеленых шапках я в Китае тоже никогда не видела. А выражение «зеленый чай» или «девушка — зеленый чай» в ходу уже давно. Так называют девушек определенного мышления и поведения. Это те, кто выглядит наимилейшим образом, кого по внешнему облику можно назвать «святая простота», а внутри оказываются корыстными и расчетливыми. Такая особа, например, будет строить глазки вашему молодому человеку при вас же. Но хитрость ее в том, что это будет неочевидно (для мужчины): «Я так завидую твоей жене: у нее так много друзей-мужчин. Не то что у меня: только ты один друг противоположного пола».

Идеалы внешности и популярные пластические операции

Мое фото с популярным в Китае фильтром.

Китайский стандарт красоты схож с идеалами других стран Азии: белая кожа, большие глаза, высокий и тонкий нос, небольшой рот, круглый лоб и острый подбородок. Многое китайцы корректируют внешность макияжем или фотофильтрами. Фильтры довольно сильно меняют лицо: заостряют подбородок, уменьшают овал лица, увеличивают глаза. Самая быстрая и довольно безопасная операция, которую делают многие азиаты, — создание двойного века. Блефаропластику можно провести очень быстро и дешево, это довольно простая процедура. Реклама такой операции висит даже в лифтах спортзалов. Это первое, что сделают молодые люди, которые хотят подкорректировать свою внешность. Самые распространенные операции в Китае — создание двойного века, коррекция носа и маммопластика, заострение подбородка. А самые необычные — уменьшение овала лица, придание лбу более округлой наполненной формы и... оттопыривание ушей, чтобы выглядели как «эльфийские». Это только появившийся тренд, популярный у молодых людей.

Что означает для китайцев выражение «потерять лицо»

Концепция сохранения и потери лица — одна из важнейших в китайской культуре. Лицо — это как доброе имя, репутация. Если к вам уважительно относятся, и у вас, и у этого человека сохраняется лицо. Если по отношению к вам совершены негативные действия, это удар по вашей репутации. При этом деятель тоже, разумеется, теряет лицо. Поэтому китайцы продумывают все на шаг вперед, стараясь сохранить лицо всем. Либо же выйти сухими из воды. Какие действия точно приведут к потере лица: Отказ, особенно публичный. Причина, по которой от китайцев частенько не получишь конкретного ответа, именно в этом. Человеку неудобно говорить нет, это не принято в традиционной культуре. Поэтому отказывать лучше по данному шаблону: «Я подумаю над этим». Открытая критика. Как и в случае с отказом, нельзя выпаливать все в лоб. Даже если человек совершил оплошность, ему дадут об этом знать намеком, но не критикуют напрямую, к тому же публично. Самое страшное даже не потерять лицо в принципе, а оказаться уличенным в этом. Невинные шутки. Китайцы не шутят над собой так, как может считаться нормальным в других странах, и им крайне неприятны подшучивания других.