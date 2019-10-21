В Пакистане живет загадочный народ со светлой кожей и голубыми глазами. Только посмотрите на них

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На северо-западе Пакистана есть племя, которое стоит особняком от типичных жителей из-за своего внешнего вида. Природа наградила этих необычных людей признаками арийской расы. А именно светлой кожей, глазами и волосами. Недавно у них побывали принц Уильям и герцогиня Кембриджская, и об этом племени вновь заговорил весь мир.

Мы в AdMe.ru ознакомились с кадрами, на которых запечатлены калаши — малый народ из Пакистана. Эти люди просто удивительно похожи на привычных нам европейцев.

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Чем же обязаны калаши таким непривычным для жителей Пакистана внешним видом?

Есть распространенное мнение, что самые ранние представители народа — потомки Александра Македонского. Но существует и другая версия: предки калашей — народ, осевший в Тибетских горах во времена Великого переселения, когда арийцы совершали набеги на Индостан. Сами же нетипичные пакистанцы больше склоняются к первой версии. Как гласит легенда, в места их обитания пришли 2 девушки и 2 юношей, которые «откололись» от греческой армии. Раненые воины не могли передвигаться, и именно от них и пошел загадочный народ со светлой кожей и глазами.

Только посмотрите, как сильно они отличаются от своих соотечественников