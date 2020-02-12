Стиляги существуют и сейчас. Но живут они в Конго

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Если вы окажетесь в столице Республики Конго, Браззавиле, или в Киншасе, столице Демократической Республики Конго (да-да, это 2 разных государства), то не заметить «сапёра» у вас просто не будет шанса. Представители уникальной субкультуры под названием La Sape резко контрастируют своим видом с окружающей разрухой. Они носят только элегантную и модную одежду известных брендов: фешенебельные костюмы Yves Saint Laurent, броские галстуки Versace, вычурные очки Prada и начищенные до блеска туфли Weston, приковывая к себе восхищенные взгляды окружающих. Но эти африканские модники не богачи или гангстеры. Это таксисты, продавцы, фермеры и электрики, которые решили посвятить жизнь экстравагантному хобби. Свои дорогие костюмы и туфли они хранят прямо посреди глинобитных хижин, а модными платками и галстуками набивают мешки и пластиковые бочки.

Мы в AdMe.ru погрузились в колоритную и противоречивую историю африканских стиляг, а теперь хотим рассказать вам о них и, конечно, показать — с помощью снимков Бодуэна Муанды, Тарика Заиди и некоторых других авторов.

Необычная субкультура зародилась в 1920-х, после Первой мировой войны. Конголезцы, воевавшие под флагами своих колониальных хозяев, Англии и Бельгии, вернулись домой в европейской одежде, которая ассоциировалась у их соотечественников с богатством и шиком. После Второй мировой войны конголезские солдаты вновь приехали на родину с трофеями: поношенными, но фирменными костюмами и ботинками. Возникшая тогда традиция собираться вместе по выходным и демонстрировать друг другу привезенные наряды сохранилась по сей день. В 1960-х годах движение La Sape полностью сформировалось, у него появились собственные принципы и лидеры — основатель «религии одежды» Стервос Ниаркос и африканский певец в стиле румба Папа Вемба.

Аббревиатура SAPE (Societe des Ambianceurs et des Personnes Elegantes) переводится как «Сообщество продвинутых и элегантных людей», и «сапёры» (les sapeurs) стараются соответствовать этому званию на 100 %.

Члены общества собираются в барах, приветствуют друг друга, касаясь лбами, исполняют затейливые танцы и демонстрируют собравшимся свои наряды. Каждый из «сапёров» старается выработать собственную манеру двигаться и говорить, особенные жесты и мимику.

По воскресеньям устраиваются соревнования за звание самого стильного «сапёра», где оценивается не только сама одежда, но и умение грамотно составить образ и с достоинством подать себя.

«Сапёры» говорят на собственном сленге под названием «лари», вкрапляя во французскую речь словечки из африканских языков. Например, слово miela означает «умение держаться», а ngaya называют человека, который не разбирается в элегантной одежде.

В Браззавиле не принято сочетать больше трех оттенков в наряде, а вот в Киншасе модники гораздо смелее. Каждый цвет в одежде имеет смысл: красный означает воинственность, белый — мир, синий — искушение, фиолетовый — духовность.

Карманный платок должен гармонировать с рубашкой, и он не менее важен, чем другие аксессуары: галстук, часы, ремень, подтяжки, трость, сигара, солнечные очки, шарф, яркие носки и шляпа. Подделки «сапёры» презирают: ценятся лишь настоящие брендовые вещи. А еще они говорят: «Нет ничего ужаснее, чем надеть такой же костюм, как у кого-то другого. Футбольная команда какая-то!»

Денди из Конго пользуются большой популярностью в своем районе, на них обращают внимание, их приветствуют радостными криками, ими гордятся. Сами «джентльмены» стараются поддерживать свой статус: например, считается, что если ты настоящий La Sape, то у тебя должна быть хотя бы одна пара туфель Weston. Такая обувь стоит как участок земли в Конго, и многие копят на нее несколько лет.

Страсть к роскоши и изысканности часто приводит «сапёров» к большим финансовым проблемам. Вместо того чтобы улучшить условия своей жизни, купив машину или жилье побольше, некоторые из них спускают все заработанное на брендовые пиджаки и шелковые галстуки, влезают в долги и разоряют собственные семьи.

Есть и те, кто более сдержан в своей любви к фешенебельным костюмам и считает, что хорошо одеваться можно и в рамках своего бюджета. Желающие стать членами La Sape могут даже пройти своеобразные курсы стиля.

Но чтобы быть «сапёром», одной только люксовой одежды недостаточно. Нужно придерживаться определенных правил поведения и разделять философию La Sape. Среди законов общества есть следующие: «никогда не сдаваться», «тщательно соблюдать гигиену», «не быть расистом, нацистом, эйджистом», «вести себя вежливо с другими людьми», «прислушиваться к старшим» и «уважать La Sape в любой ситуации».

Но главный принцип африканских денди — ненасилие. В обоих Конго с 60-х годов ХХ века и по сей день не утихают межрасовые конфликты, приводя к гибели людей и разрухе. И вычурная одежда членов La Sape — способ показать их несогласие с катастрофической ситуацией в стране, где половина конголезцев живет за чертой бедности. Наряд «сапёров», по их словам, подчеркивает не социальный статус, а внутреннюю свободу человека, не сдающегося под напором внешних обстоятельств.

Протест сопровождает всю историю движения. В 1970-х президент Демократической Республики Конго Мобуту Сесе Секо призвал страну избавиться от колониального прошлого: снести «колонизаторские» памятники, сменить христианские имена на африканские и вернуть национальные обычаи. Костюмы западного образца были запрещены, а взамен рекомендовалось носить традиционную одежду под названием «абакост» (от фр. à bas le costume — «долой костюм»), напоминавшую военный френч. «Сапёры» подвергались гонениям вплоть до 1990-х годов, когда общественная жизнь стала свободнее.

Сегодня движение денди — часть культурного наследия, и государство поддерживает его участие в общественных мероприятиях вроде Африканской выставки моды и ремесел. А те «сапёры», которые смогли осуществить свою мечту и переехать в Париж и другие европейские города, продолжают вести образ жизни La Sape и там.

В последнее 10-летие к La Sape присоединились женщины: до 2010 года их в общество не допускали.

«Джентльменов из Конго» не смогли уничтожить ни гражданские войны, ни разруха и тотальная нищета. Африканские денди не просто переодеваются в вызывающе яркие экзотические костюмы. Они превратили дендизм в искусство, которое придало их изматывающему физическому труду высший смысл, в своеобразную религию, которая, как и любая другая, объединяет людей вокруг себя и дает им надежду и смелость смотреть в будущее.

Экстравагантность и стиль жизни «сапёров» вдохновляют музыкантов, фотографов, кинематографистов и стилистов всего мира: африканские денди снялись в клипе Соланж Ноулз, в рекламе Guinness и их же документальном фильме, а британский модельер Пол Смит создал коллекцию, посвященную модникам из Конго.

Бонус: видео о денди из Конго

А какие яркие, необычные, экстравагантные вещи есть в вашем гардеробе?