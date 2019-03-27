Русский парень переехал в Венесуэлу и рассказывает о своей жизни ($ 10 — это куча денег)

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Далеко не все мы готовы собственными руками устроить себе крутой жизненный поворот, даже если подчас недовольны тем, что имеем. И тем большее восхищение у нас вызывают те, кто решился на кардинальные перемены. Например, русский парень, уехавший на другой край Земли, где стоят в очередях за продуктами и плетут сумочки из обесценившихся купюр, зато круглый год солнце и море, а люди от души веселятся на карнавалах и ищут радость в самых простых вещах.

Мы в AdMe.ru зачитываемся историями Владимира, одного из пользователей сайта Pikabu, который рискнул переехать в Венесуэлу, и хотим рассказать о нем вам.

Мне было 27 лет, я неплохо зарабатывал, но, как и многие, мечтал свалить из серого Питера куда-нибудь, где тепло и море. В общем, переехал. В Венесуэле я живу уже 8 лет, занимаюсь небольшим бизнесом (импорт и экспорт продовольствия). Здесь 350 солнечных дней в году, ни ураганов, ни сезона дождей, ласковый ветерок и постоянные +27. Я живу в небольшом городке на берегу моря, в котором не происходит ровным счетом ничего. Этот городок называется Эль-Кардон. Жить у моря немного утомительно. Во-первых, шум волн. Никуда от него не деться! Во-вторых, при эксплуатации любой техники у меня на террасе ее хватает месяца на 3–4 из-за соли. Соль сжирает абсолютно все: ноутбуки, телефоны, электроприборы... Так что это постоянные расходы.

Бензин здесь почти бесплатный, а купить американский олдтаймер не составляет труда: я люблю старые машины, у меня есть кадиллак 1961 года и пикап додж 1979-го

Каждое утро к берегу подходят рыбацкие лодки, привозя свежую рыбу, кальмаров и прочих морских обитателей, которых можно купить сразу же, здесь, у рыбаков, или на небольшом рыбном рынке. Я взял за привычку совершать утренние прогулки на этот рынок.

Пока я прогуливаюсь, меня не покидает чувство стабильности. Так же, как и вчера, год назад и даже 5 лет назад, на улице пахнет свежими кукурузными лепешками, рыбаки несут свой улов по домам. Шумя проржавевшими глушителями, ездят местные маршрутки ruta corta. Я прямо на берегу завтракаю эмпанадой (это такой чебурек из кукурузной муки с мясом, курицей или рыбой) и свежим ароматным кофе у доньи Зули.

Каждое утро я встаю в 7 утра и иду на пляж. Вот сюда. Иногда здесь можно увидеть гигантскую черепаху. Но редко.

Развлечений на острове много: кино, концерты, бары, рестораны, у меня рядом с домом аквапарк. Цены в полтора-два раза ниже, чем в России. Дайвинг, подводная охота — все это в избытке. Ну а если ты, дружок, предпочитаешь рыбалку, как я... Тунцы по 60 кг, барракуды, кинг-фиш, дорады по 50 кг! У меня есть небольшая лодочка, и я всегда обеспечен морепродуктами.

Холодное пиво по $ 3 за ящик, лобстеры, рыба и ром сделали свое дело, и я наел тут лишних кг 40... Борьбу с ними в последнее время стало вести немного проще: в 2017 году в Венесуэле случился кризис. Социалистический рай закончился резко и неожиданно: инфляция в миллион процентов, Национальная гвардия, потрошащая предпринимателей на предмет спекулятивных товаров, преступность. Цены взлетели до небес. Единственное, что пока дешево, это бензин, мясо и ром.

Как же живется в стране сейчас? Я бы выразил это одним словом: дико! Я живу не в охраняемом поселке, поэтому наличие дома оружия — это необходимость. Такой револьвер лежит на моей прикроватной тумбочке. Но по улицам ходить не страшно: у меня огромная коллекция шлепок и шорт. Шлепки, шорты, кредитка... С таким набором ты никому не интересен.

Без чатов в ватсапе здесь никуда! Полицию или врача можно вызвать, только имея личный номер сотрудника или через чат. Через чаты же распространяется информация о том, где продаются продукты, например дефицитный сахар или курица, которая стала редкостью. Яиц тоже купить негде, и я начал разводить кур. Они загадили всю террасу, и моя горничная затребовала повышение зарплаты с $ 60 до $ 80 в месяц. Грабеж! Сошлись с ней на 4 десятках яиц. На фото — очередь за яйцами.

А вот и самый редкий и самый дорогой продукт растительного происхождения на острове. Да, это он... Лучок репчатый. А свекла в 10 раз дороже апельсинов. Так что селедка под шубой тут бьет по карману ощутимо (кстати, моя прекрасная спутница жизни вместо селедки солит тунца).

Да, да, да... Это $ 10 США в венесуэльских боливарах. Средняя зарплата на острове Маргарита — примерно $ 30 в месяц.

Боливары из-за гиперинфляции превратились в бумагу, и венесуэльцы делают из денег сумочки... Вот такие.

В Эль-Кардоне бывает карнавал! Тут, конечно, не Рио, но эти карнавальные моменты для жителей — как глоток воздуха. Что такое карнавал в селе? Это процессия во главе с мэром, которая движется по главной улице. Мэр у нас — во-он та женщина в красной шапке, раскидывающая карамельки. Халявные конфеты вызывают даже больший ажиотаж, чем «Мисс района».

А вот и они.

А это сам король Момо, в честь которого и устраиваются все карнавалы.

Завершает шествие сама Венесуэла!

Венесуэла — страна остановившегося времени. Жизнь здесь течет без понтов, как на пляжах Мексики, без пьяных русских, как в Таиланде, без торжества эгоцентризма и тщеславия, как на веранде какого-нибудь кафе в Сочи. Ну а когда Маргариту заполонят туристы, я сяду на этот паром и уплыву на соседний остров Коче. Надеюсь, доплывет.