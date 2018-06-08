Русская девушка уже 6 лет живет во Вьетнаме, и ей есть что рассказать об этой стране

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Вьетнам — одна из тех стран, что еще не успели вдоль и поперек истоптать ботинки и шлепанцы туристов со всего мира. Но именно здесь есть все для отличного отдыха: комфортабельные отели, уникальные достопримечательности и местная кухня, которая оставит неизгладимый след в душе любого гурмана. Однако, собираясь во Вьетнам, необходимо узнать некоторые национальные особенности, которые хоть и составляют местный колорит, но могут неприятно поразить неподготовленного иностранца.

Мы в AdMe.ru собрали важные факты о Вьетнаме, которые пригодятся каждому путешественнику.

Разобраться в местных особенностях жизни нам помогла Снежана — русская девушка, которая вот уже 6 лет живет во Вьетнаме и в своем блоге рассказывает обо всем, что может заинтересовать путешествующего по этой далекой азиатской стране.

Знакомство

При первом знакомстве с местными жителями вам может показаться, что вы слышите одну и ту же фамилию. И это не обман слуха — около 40 % населения Вьетнама носят фамилию Нгуен (Nguyễn), а 11 % — фамилию Чан (Trần).

Личное пространство

«Просто забудьте о нем во Вьетнаме», — посоветовала нам Снежана. В общественном транспорте вьетнамцы обязательно подсаживаются к кому-то из пассажиров. И никогда не займут пустующие кресла в соседнем ряду

В многоквартирных домах открытые настежь входные двери квартир — это нормально. А если их закрыть, то соседи могут начать волноваться и спрашивать, все ли у вас в порядке.

Большие частные дома оборудованы окнами в пол при полном отсутствии штор или жалюзи.

Соблюдать дистанцию при общении тоже никто не будет. Ваш собеседник-вьетнамец встанет максимально близко к вам, будто бы хочет рассказать вам что-то личное.

А если вам повезло встать в очередь, то будьте готовы, что ближайшие «соседи» будут наступать на пятки или стоять, прижавшись к вам всем телом. И да, очередь — очень расплывчатое понятие. Каждый здесь стремится занять место как можно ближе к цели.

Неудобные вопросы

Спросить при первом знакомстве, сколько вам лет и как много вы зарабатываете, — норма для вежливой вьетнамской беседы. Все дело в том, что жители Вьетнама искренне считают, что такие вопросы оживляют разговор и показывают искреннюю заинтересованность вашей персоной.

Всегда говори «да»

Вьетнамцы просто катастрофически не любят говорить «нет». А если еще и просьба, с которой вы обращаетесь, непонятна вашему собеседнику, то ничего, кроме «да» и кивания головой, вы не получите. Совсем ничего. Самый лучший совет в таком случае — внимательно следить за реакцией и взглядом того, к кому вы обращаете свою просьбу: глуповатая улыбка мгновенно выдает непонимание.

Время

Пунктуальность во Вьетнаме точно не является национальной чертой. Если местный житель пообещал сделать что-то для вас «через 5 минут» или «завтра», то исполнение обещания, скорее всего, откладывается на неопределенный срок.

Чистота

Приезжая во Вьетнам, надо быть готовым к тому, что во многих уличных кафе мусор бросают прямо под стол. В последнее время для борьбы с этим явлением хозяева заведений стали устанавливать специальные урны. А еще туристов часто шокирует поведение некоторых вьетнамских мужчин, которые справляют малую нужду практически в любом месте на улице.

Зубы

Еще каких-то 100 лет назад главным атрибутом красоты вьетнамских женщин считались черные как смоль зубы. Причиной тому было распространенное поверье, что чернение зубов защищает от сглаза и порчи, а иметь белые зубы было просто неприлично. Даже сейчас еще можно встретить пожилых вьетнамок с непривычными глазу европейца черными зубами.

Кожа

Как и во многих странах Азии, вьетнамские женщины считают белую кожу крайне привлекательной. Именно поэтому с приходом солнечных дней прячутся от них всеми доступными способами. Поверх одежды обычно надевают юбку-фартук, длинные перчатки, маски, кофты с длинным рукавом, даже если на улице стоит невыносимая жара. А маски выполняют еще одну важную функцию: защищают от пыли при передвижении на мотоцикле.

Ногти

Если ногти длинные, значит, мужчина может себе позволить не вкалывать на полях или другой низкооплачиваемой работе. Показать свой статус таким нехитрым способом стараются многие мужчины во Вьетнаме. Обычно отращивается один ноготь на мизинце, но бывают и редкие исключения, когда все ногти на руке длинные. При этом все бытовые проблемы (в том числе возможность держать ложку) возлагаются на супругу.

Кухня

Вьетнамцы едят практически все, что движется: летучих мышей, собак, крыс и обычных мышей, а также крокодилов, черепах, змей, скатов и развившихся в яйце зародышей утки. Однако самой распространенной едой все же является рис во всевозможных вариантах приготовления.

При этом жители Вьетнама — большие сластены и добавляют сахар практически во все блюда, начиная от молока и заканчивая мясом.

И не стоит забывать об особом рыбном соусе нуок мак, который готовится из рыбы, пролежавшей на солнце под прессом в течение 9 месяцев.

Не оставляет равнодушными и особое вьетнамское змеиное вино, получаемое путем консервации змей в рисовом вине или хлебном спирте.

А многие из тех, кто хоть раз был во Вьетнаме, с теплотой вспоминают особый рецепт приготовления кофе со сгущенным молоком.

Деньги

В 2003 году на смену хлопковым банкнотам пришли синтетические полимерные. С такими купюрами можно даже в воду без опасения залезать. А еще свои хорошие отношения со странами бывшего СССР Вьетнам демонстрирует даже при помощи изображений на купюрах: на банкноте достоинством 10 донгов 1976 года запечатлен трактор ТДТ-40 производства Онежского тракторного завода, а на купюре 200 донгов 1987 года — трактор «Беларусь».

Спорт

Вьетнамцы очень любят спорт. Особой популярностью пользуются футбол и ножной волейбол, или сепактакрау, где все как в классическом волейболе, только ногами.

Отдых

«А как вы расслабляетесь? А я не напрягаюсь», — это очень похоже на образ жизни вьетнамцев. Судите сами: в 12:00 дня Вьетнам уходит на 3-часовую сиесту. Большая часть магазинов закрыта, офисные работники дремлют прямо в креслах или же располагаются на полу в спальных мешках. Стоит отметить, что чаще всего вьетнамцы просыпаются в 5−6 утра и до обеда успевают сделать множество дел. Вьетнамцы позаботились и о тех, кто вынужден долгое время ехать в автобусе. Здесь на междугородних маршрутах курсируют спальные автобусы (sleeper bus) с 2-ярусными спальными местами.

И несмотря на все эти странные для западного человека традиции, Вьетнам оставляет неизгладимое впечатление.