Россиянка переехала на Бали и рассказала, почему реальная жизнь на острове не похожа на рекламу из туристических буклетов

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Бали — заветная мечта многих путешественников и настоящий рай на земле. Оказавшись в этом далеком краю, невозможно не восхититься его белоснежными пляжами, потрясающей флорой и фауной. Однако познать всю суть этого популярного места можно, только оставшись здесь жить. Вероника вышла замуж за коренного балийца, взглянула на райский остров под совершенно иным углом и теперь рассказывает об особенностях местного колорита в своем блоге на «Яндекс. Дзен» «Бали без фотошопа» и в Instagram.

Мы в AdMe.ru не могли пройти мимо блога Вероники и отобрали наиболее показательные моменты балийской жизни, которые открывают остров с другой стороны.

Меня здесь считают невероятной красоткой

Привет, меня зовут Вероника, и я живу на Бали. Нет, я не занимаюсь здесь серфингом, поиском просветления и прочим дауншифтингом. Однажды во время путешествия по индонезийской глубинке я умудрилась потерять паспорт. И одновременно с этим встретила своего будущего мужа Ино, который оказался коренным балийцем. Мы поженились, и у нас родился сын. По балийским меркам я просто невероятная красотка. А все потому, что кожа у меня белая, а волосы немножко кудрявятся и золотятся на солнце. И еще я маленькая, подхожу под балийские стандарты по росту и размеру (хотя я со своими 163 см все равно немного выше среднестатистической индонезийки). Но самое прекрасное во мне — это нос. Большой и длинный. Им восхищаются абсолютно все тетушки, кумушки и кузины. При этом по местным стандартам я ужасная хозяйка. Например, здесь принято мыть полы каждый день, стирать одежду щеткой для чистки кафеля и утюжить абсолютно все: постельное белье, полотенца, нижнее белье, верхнюю одежду и даже носки. Всю эту гору вещей гладят, сидя на полу, подложив старое одеяло. Причем если чистая выглаженная одежда не пахнет каким-нибудь ядреным «цветочным бризом», то ее могут спутать с грязной и снова кинуть в стирку. Поэтому во время глажки вещи нужно щедро опрыскивать специальной отдушкой.

Детям на Бали можно делать абсолютно все

Балийцы обожают детей. Поэтому в общественных местах им можно носиться, вопить, катать яблоки по полу в супермаркете, отрывать манекенам руки в торговом центре. Если родитель приветлив и пытается все сделать как было, то сотрудники лишь улыбнутся и скажут: «Ничего страшного». И ни один мускул на лице не выдаст, что они на самом деле по этому поводу думают. На Бали есть и много других необычных особенностей, связанных с детьми. Например, малышам нельзя ходить дома голышом, поскольку считается, что так ребенок может простудиться. Также запрещено играть в грязи, топать по лужам, сидеть на дороге и ходить в заляпанной одежде. Но зато индонезийским детям можно есть абсолютно все. Шоколад, булки, чипсы, картошку фри, мороженое, приторный холодный чай и куриные наггетсы. Это лишь небольшой список того, что мой ребенок попробовал только к году. И вовсе не потому, что он у кого-то что-то из тарелки стянул, нет. Всей этой гадостью его абсолютно сознательно угощали родственники. Ситуация осложняется еще и тем, что на Бали никто никогда не спрашивает разрешения перед тем, как угостить чужого ребенка. Для них не существует аллергии, а также диет и прочих правил здорового питания. А для меня это настоящая проблема, с которой я ничего не могу поделать.

Балийцы едят незрелые фрукты и не хранят еду в холодильнике

Интересная особенность балийской кухни — здесь часто используют незрелые фрукты в качестве овощей. Например, зеленое манго кладут во фруктовый салат. Он, правда, не чисто фруктовый: среди ингредиентов попадаются огурцы, дайкон, перец чили, креветочная паста и иногда даже сухой «Доширак». Еще один пример превращения фрукта в овощ — джекфрут, который в незрелом виде кладут в мясное рагу. Обычная ситуация на Бали: специально просишь в кафе сделать блюдо не острым, а потом вылавливаешь из тарелки здоровенные куски перца чили. Дело не в безалаберности повара, а в разнообразии жгучих перцев. Некоторые на балийский вкус совершенно не острые, так что его щедро кладут во все блюда просто для красоты. Правда, у непривычного к местной кухне туриста во рту мигом начинается «пожар». Кстати, на Бали не принято хранить готовую еду в холодильнике. Максимум, что можно найти внутри, — бутылки с водой или газировкой, сырую рыбу, мясо и упаковки подношений для богов. Это поражает, но холодильник здесь нужен исключительно для статуса.

Отпуск индонезийца составляет всего 12 дней в году

На Бали много продавцов кукурузы, очков и браслетиков, как и в южных городах постсоветского пространства. Но рассчитывают они вовсе не на туристов. Их основные клиенты — местные. Не каждый приезжий рискнет попробовать что-то непонятно-жареное из котомки уставшей продавщицы. А балиец точно знает, что у нее там тофу с начинкой, которую в городе больше нигде не найти. Однажды на закатном пляже к нам подошел продавец и предложил купить какой-то убогий то ли магнитик, то ли брелок. Я отвернулась еще до того момента, как он успел что-то сказать: и так все ясно. А мой муж Ино выслушал, выбрал и купил, не торгуясь. Потому что раз человек работает, значит, нужно его поддержать. Зарплата в $ 300 в месяц здесь считается нормальной. $ 700 — уже очень хорошая, по крайней мере для Бали. Отпуск индонезийца — всего 12 дней в году. А оплачиваемый декрет длится только 3 месяца. Причем в это время сотрудница получает только базовую ставку, это около $ 220 ежемесячно. На свою свадьбу сотрудник получает 3 дополнительных выходных. На похороны близкого родственника — столько же, потому что надо готовить подношения. Если умер какой-нибудь троюродный дядюшка, то тоже положен выходной, но всего один.

От местных обычаев до сих пор можно испытать культурный шок

Я была уверена, что уже совершенно ассимилировалась с культурой Бали, но оказалось, что нет. Однажды мы были на пляже вместе со всей семьей, включая бабушку моего мужа-балийца. Народу было просто тьма. И все туристы, местных нет. Обычно купаемся только мы с сыном, а все остальные прохлаждаются на берегу. Так что мы быстренько переоделись и пошли плавать. Вдруг меня зовет муж и просит помочь бабушке дойти до океана. Выхожу из воды, поднимаю глаза и... вижу бабулю, которая идет купаться в одних шортах. Нет, я знаю, что 40 лет назад на Бали все ходили топлес. И знаю, что многие пожилые женщины до сих пор так ходят. Но это всегда было где-то там, за окном машины. За все время я уже привыкла, что на меня пялятся балийцы. Но тут я оказалась под пристальным вниманием целого пляжа туристов. Одна. Точнее, не одна, а под ручку с полуголой балийской бабушкой.

Всего 50 лет назад все: и мужчины, и женщины — на Бали разгуливали топлес. Но сейчас традиционная одежда, которую балийки носят на свадьбы, похороны, а также в храм и на работу по четвергам, — это яркая синтетическая кружевная кофта. Под нее еще надевают корсет. Также обязательно подпоясываются тонким шарфом максимально контрастного цвета. Плюс сарунг — длинное полотно, которое оборачивают вокруг пояса на манер юбки. Наряд дополняется очень ярким и тяжелым мейкапом.

А некоторые факты о жизни на Бали могут впечатлить даже опытного путешественника

Не все это знают, но перед выходом на улицу народ тепло одевается, почти так же, как зимой в странах с более холодным климатом. А все потому, что солнце обжигает открытые участки тела, даже если едешь на байке. Особенно это чувствуется, пока стоишь в пробке или на светофоре. А когда не стоишь — становится холодно от ветра. Поэтому тут не редкость, когда солнце в зените, а люди в пуховиках .

. Ноготочки, реснички и прочие салонные процедуры среди балиек не очень популярны . За исключением разве что массажа. Массаж тут на каждом углу, и цены начинаются от $ 3 за час. А традиционные балийские скрабы имеют довольно специфический способ применения: их наносят на сухую кожу и растирают до появления катышков, а потом уже эти катышки смывают в душе.

. За исключением разве что массажа. Массаж тут на каждом углу, и цены начинаются от $ 3 за час. А традиционные балийские скрабы имеют довольно специфический способ применения: их наносят на сухую кожу и растирают до появления катышков, а потом уже эти катышки смывают в душе. Раз в год на Бали закрывают все достопримечательности, кафе, магазины, аптеки. На улице нет ни байков, ни такси, ни пешеходов. Прекращает работу даже международный аэропорт, а все 350 рейсов просто отменяются. Этот день называется «День тишины», или балийский Новый год. В 2020 году он отмечался 25 марта.

Сложности, с которыми я столкнулась, — это и балийский менталитет, и патриархальный уклад жизни, и частые землетрясения, и особенно отсутствие смены сезонов. Кто бы мог подумать, что мне когда-нибудь будет не хватать холодных ноябрьских дождей? На Бали мало кто переезжает навсегда. Обычно это всего лишь на год-два, а то и просто на зимовку. Жизнь здесь полна ритуалов и правил, иногда странных, но чаще забавных. Самое прекрасное, что на этом острове каждый сам за себя и любой образ жизни, любые убеждения и предпочтения считаются нормальными.