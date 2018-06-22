Несколько простых правил, которые помогут объездить весь мир и не разориться

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

27-летней Кассандре Де Пеколь в 2017 году удалось установить целых 2 рекорда: она стала первой женщиной в истории, побывавшей во всех 196 суверенных государствах, и первым человеком, который сделал это всего лишь за 1,5 года. Наверняка многие из вас тоже мечтают объехать весь земной шар, но далеко не каждому это по карману. Специально для вас мы собрали советы, которые помогут вам путешествовать больше, а тратить меньше.

Мы в AdMe.ru уверены, что при большом желании путешествовать может почти любой человек. Зная небольшие хитрости, можно это делать значительно дешевле, а главное, без ущерба своим впечатлениям.

1. Отдавайте предпочтение ночным переездам на автобусах и поездах

Ночные переезды на поездах и автобусах сделают путешествие более бюджетным. Этот вариант можно использовать как хорошую возможность одновременно сэкономить время и деньги на отеле. Лучше взять билеты 1-го класса: пусть вы немного переплатите, но зато как следует выспитесь. В автобусах ездить не столь удобно, поэтому не стоит планировать ежедневные ночные переезды — так вы будете чувствовать себя разбитым. Единственным исключением являются автобусы-слипперы, которые отличают лежачие мягкие полки вместо стандартных кресел, — это хороший способ бюджетного путешествия без ущерба комфорту.

2. Настройте оповещения о рейсе

Если есть конкретное место, куда вы хотите отправиться, зарегистрируйтесь на AirfaireWatchDog. Каждый раз вы будете получать электронные письма, когда будет снижение цены на направление, которое вы выбрали. Кроме этого существуют и другие сайты, которые отправляют подобные уведомления на электронную почту за небольшую плату. Такой способ нередко помогает сэкономить на билете сотни долларов.

3. Секретные предложения отелей

Если время и финансы на поиски отеля ограниченны, обратите внимание на сайты с секретными предложениями от отелей — hotwire и priceline. Вам не будет известно наверняка, в какой гостинице вы сняли номер, но зато размер скидки может составлять от 30 до 80 %. Чем ближе дата заезда, тем больше вероятность получить хорошую скидку — отелям выгоднее сдать номер за полцены и ниже, нежели не заработать на нем ничего. Так что если у вас свободный график путешествия, для вас не важен бренд отеля и вам не чужд здоровый авантюризм, эти сайты для вас.

4. Как вернуть невозвратный билет

Если ваши планы внезапно изменились и вам необходимо сдать авиабилет, стоит знать, что это можно сделать в нескольких случаях: ваш рейс отменили;

вас не посадили на оплаченный рейс;

рейс сильно задержали, и это изменило ваши планы;

заболели вы или близкий родственник, с которым вы собирались лететь;

умер член семьи или близкий родственник;

если вы передумали лететь или проспали рейс, попытайтесь вернуть хотя бы часть денег. Для начала вам нужно будет аннулировать бронь в авиакомпании, а после подготовить документы, чтобы подтвердить свои слова. Но требования в любом случае нужно уточнить у конкретной авиакомпании.

5. Ищите альтернативу

Обратите внимание на страны и курорты, которые пользуются меньшей популярностью у туристов. Это совсем не значит, что отдых там будет иметь существенные отличия и разочарует вас. Например, Черногорию, Болгарию или Таиланд можно попробовать заменить Албанией, Румынией и Камбоджей. Ведь в этих странах схожий климат, везде есть море, но цены существенно ниже. Кроме того, туристов на данных направлениях не так много, что делает эти страны еще более притягательными.

6. Ищите билет на 1 пассажира

Если вы летите семьей или просто большой компанией, для начала найдите билеты на 1 человека. Дело в том, что сайты авиакомпаний попытаются продать билет более высокого класса, если вы ищете билеты для 2 и больше пассажиров. Разница в цене не всегда очевидна, так как вы видите только сумму за все билеты и можете упустить тот факт, что 1 или 2 билета из них — более высокого класса по высокой цене. Стоит предварительно узнать минимальную цену и затем проследить, чтобы стоимость каждого билета была именно такой.

7. Покупайте билеты онлайн в режиме «инкогнито»

Если вы зашли на сайт, чтобы просто посмотреть билет на нужную дату, и отвлеклись по делам, через некоторое время он может стать дороже. Дело не в том, что все билеты раскуплены, просто авиакомпания уже знает, что вы заинтересованы в покупке этого билета и попытается продать вам его дороже. Всего этого можно избежать, если искать билеты в режиме браузера «инкогнито». Так вы не оставите в интернете следов, а авиакомпания не сделает вам невыгодных предложений. Для каждого браузера существуют свои способы задания режима «инкогнито». Например, для Google Chrome это сочетание клавиш Ctrl + Shift + N.

8. Не используйте MacBook при покупке билетов

Сайты многих авиакомпаний ориентируются на модель вашего компьютера или другого устройства, с которого вы оформляете заказ на покупку авиабилета. Кроме этого, они могут определить ваш регион и операционную систему вашего компьютера. К примеру, если вы заказываете билет с MacBook, то вам, скорее всего, будут предложены дорогие варианты. Лучшим выбором для заказа билетов будет персональный домашний компьютер или интернет-кафе.

9. Используйте стоповер как дополнительную возможность

Перелет стоповером похож на транзитный перелет, но его основное отличие в том, что пересадка может затягиваться более чем на сутки. Зато его основной плюс состоит в том, что за время простоя можно посмотреть страну, в которой у вас будет пересадка. Например, если вам предстоит перелет из Лондона в Анкару, но при этом у вас пересадка в Риме, то можно прогуляться и по этому городу тоже.

А вам нравится путешествовать? Есть у вас свои секреты бюджетных поездок?