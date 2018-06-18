Представляем вам остров, где можно плавать с настоящими добрейшими ягуарами

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Итак, представьте себе: вы на райском острове, затерянном где-то посреди океана. Вы плывете в изумрудной воде, вокруг солнечные блики, живописные рифы, белые пески... и игривые добрые ягуары.

Это вовсе не сон и не фантазия любителя экзотических животных. AdMe.ru представляет вам место, где все это самая настоящая-пренастоящая действительность: Литтл-Френч-Ки — курорт крошечного острова Роатан (Гондурас) в Карибском море. Здесь, помимо самого курорта, находится Центр реабилитации экзотических животных. Редкие виды зверей содержатся и размножаются в естественных условиях. Оттого здесь и существует такая возможность, как купание с ягуарами — действительно добрыми и от природы ласковыми большими кошками. Давайте представим, как вы аккуратно взяли эту большую кошку в великолепнейшей шубе за хвост (а плавают с ними именно так) и вальяжно двинулись в сторону Карибского моря.

За такое развлечение, по описанию одного из счастливчиков, нужно выложить $ 50, но, как он утверждает, «это стоит каждого цента».

Еще немного отзывов: «Погружаясь в воду, я все думал: „Ягуар — это же большая кошка. А кошки не очень любят воду, поэтому представляю, как они раздражаются на этих туристов, что целыми днями лезут с ними купаться!“ И все то время, пока я пребывал в размышлениях, Эстер (это красивое имя приналежит ягуару) была просто душкой. Как оказалось, ягуары обожают воду. Когда она впервые довольно облизнула меня, я подумал, что она норовит меня укусить, и резко дернулся, кажется, напугав ее больше, чем она напугала меня. В общем, мой изначальный скептицизм остался далеко позади. Это был потрясающий опыт, которого я никогда не забуду!»

И еще: «Когда ты плывешь с ягуаром на руках, в твоей голове крутится несколько мыслей: 1. Черт побери, я держу ягуара! 2. А если он сейчас укусит или оцарапает меня? 3. На самом деле он как щеночек. 4. Черт побери, я же серьезно держу ягуара?»

Более не будем мучить вас текстовой информацией, скажем только, что прекрасных животных, которых вы сейчас будете рассматривать, зовут Сара, Эстер, Сима, Симон, Саломон, Сия и Сури. За их жизнью можно следить в Instagram. А теперь давайте просто насладимся купанием!

Только посмотрите, как котята играют в воде! Трудно поверить, что природа могла создать настолько красивых существ.