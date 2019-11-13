Люди в Facebook делятся советами для путешествий. Прочитав их, вы захотите сказать: «А что, так можно было?»
В сети найдется немало статей с советами для путешественников, вот только зачастую польза от них минимальна. Действительно ценные рекомендации можно получить только от тех, кто сами много ездят по городам и странам. Не так давно в одной из групп на Facebook пользователи поделились лайфхаками и хитростями, которые были опробованы ими лично и помогли сделать поездки выгоднее и комфортнее.
Мы в AdMe.ru нашли для себя много полезного в комментариях и уже взяли некоторые идеи для будущих путешествий на заметку.
Загранпаспорт и получение визы
- Для тех, кто часто путешествует, полезно иметь 2 загранпаспорта. Тем более что несколько лет назад процедура получения второго паспорта была упрощена. Также второй заграничный паспорт может пригодиться, если первый потеряется, его украдут или он придет в негодность. Имея запасной, вы сможете избежать множества неприятностей. © Марина Ма
- Почти всем известно, что если судебные приставы ограничили вам выезд из страны, то можно выехать через Беларусь. Но есть нюансы. Во-первых, этот способ лучше всего работает с поездами и автобусами, а вот с самолетами — не всегда. Во-вторых, есть информация, что базы данных вот-вот объединят и эта лазейка может закрыться. Будьте внимательны. © Григорий Краснопевцев
Перелеты и переезды
- Когда ищете авиабилеты через агрегаторы, выбирайте в качестве своей страны Норвегию. При этом в настройках можете оставить ваш родной язык. Дело в том, что в Норвегии агентства почему-то продают билеты дешевле, чем в других странах. © Григорий Краснопевцев
- Берите с собой в полет термостакан. В него можно набрать воды из питьевого фонтанчика после досмотра, а в полете попросить стюардессу налить чай или кофе в вашу кружку, а не в пластиковый стакан — так вы не прольете кипяток на себя. © Павел Вовк
- Купите специальный рюкзак-трансформер для лоукостеров, за который не придется доплачивать. В поисковике можно набрать что-то вроде «рюкзак-трансформер для ручной клади» — вы легко найдете специализированные интернет-магазины. Как правило, такие рюкзаки подходят для рейсов большинства авиакомпаний. © Григорий Краснопевцев
- Для тех, кто любит путешествовать на поездах, полезный совет, как выгодно съездить в Европу. Вам нужно купить билет на Нестеровский поезд до станции Чернышевской или до Калининграда, а выйти в Вильнюсе. Так получится дешевле международной цены (если покупать сразу до Вильнюса) примерно в 2,5 раза. Кроме того, из столицы Литвы летают лоукостеры Wizzair и Ryanair, так что вы сможете недорого попутешествовать по городам Европы. © Григорий Краснопевцев
Жилье
- Сетевые отели выгоднее бронировать на официальных сайтах, а не в поисковиках-агрегаторах. Отели обязаны соблюдать паритет цен, но на своих площадках они часто вводят новые категории номеров, которых нет в агрегаторах, или изменяют включенные услуги, чтобы выйти из условий сравнения. При этом вам важно зарегистрироваться в программе лояльности, поскольку тогда вы будете пользоваться специальными тарифами. © Александр Борцов
- Если вам нужно забронировать номер в день приезда или за день до прибытия, то с помощью приложения Hotel Tonight вы можете снять роскошные апартаменты в хорошем отеле по цене стандарта. На сервисе владельцы отелей выкладывают номера, которые никто не забронировал. Например, можно заселиться в Париже в 2-этажном люксе с видом на Эйфелеву башню за € 100 в сутки. © Svetlana Gordeeva
- Во многих странах дешевле находить отели не через Booking, а в Google Maps и писать напрямую администратору. Особенно это актуально для гестхаусов. © Алина Коваленко
- В некоторых странах можно договориться о скидке при заселении, если вы платите наличными. © Карина Шах
- При регистрации нового аккаунта на первую поездку Airbnb дает скидку. Так что если вы едете компанией, то бронь можно оформить на того, у кого нет аккаунта. © Archil Revi
- У Booking бывают классные программы лояльности. Недавно была акция «Пригласи друга». Если человек бронировал номер и заселялся, то через месяц после отъезда ему и его другу на карту приходила ₽ 1 000. © Archil Revi
- Хитрость для любителей снимать апартаменты. Находите понравившийся вариант и в отзывах ищете человека с фото. Затем прогоняете его через специальный сайт поиска людей по фото. Находите этого человека в соцсетях и просите дать вам прямой номер телефона или email хозяина апартаментов. Имея на руках контакты собственника, пишете ему и договариваетесь уже напрямую. Так вы сэкономите 10–20 %, так как не нужно будет платить комиссию Airbnb. © Alexander Mayboroda
- При бронировании апартаментов на Airbnb иногда выгоднее арендовать жилье на неделю, так как часто в этом случае собственники делают скидку за длительное проживание. В некоторых европейских городах снимать квартиру на 7 дней дешевле, чем на 5. © Светлана Гордеева
- Еще на этом ресурсе есть правило: даже если один из указанных хозяином параметров квартиры не соответствует действительности, он должен переселить вас за свой счет в другое подходящее жилье. © Светлана Гордеева
Знакомство с новыми местами и экскурсии
- Совет для тех, кто путешествует один. Если вам захочется провести время в приятной компании и лучше узнать город — скачивайте Tinder или другое подобное приложение и идите изучать новые места. © Ремика Герман
- Если вы не любите организованные экскурсии и не хотите тратиться на гида, можно скачать приложение Maps.me для офлайн-карты и несколько экскурсий с AppStore — там много аудиогидов по разным достопримечательностям. © Алсу Губайдуллина
- Приложение Eatwith.com поможет найти новых друзей в поездке, попрактиковать разговорный английский и провести вечер в приятной компании. Вам нужно только выбрать город, куда вы собираетесь, а сервис предложит вам несколько вариантов ужинов-вечеринок от местных владельцев кафе. У каждого организатора есть свои фишки. Так вы сможете мгновенно окунуться в атмосферу страны и познакомиться с другими путешественниками. А стоимость такого ужина не превысит ценник в обычном ресторане. © Svetlana Gordeeva
Финансы и связь
- Желательно иметь с собой запасную банковскую карту и, перед тем как снять деньги в банкомате, перевести нужную сумму на запасную карту. Если вдруг банкомат «зажует» вашу основную карту, у вас будут деньги на запасной и вы не останетесь в незнакомой стране совсем без средств. © Вера Сапова
- Перед тем как вставить карту в банкомат, проверьте все кнопки и разъем для приема карточки на наличие скимминговых устройств. Это считывающие устройства, которые помогают мошенникам в краже данных с ваших карт. Если вы заметили лишние подозрительные осветительные приборы, странные зеркала, держатели для рекламных брошюр — лучше найдите другой банкомат. © Ksenia Ivkina
- Иногда бывает выгоднее купить специальную симку для путешествий, чем подключать роуминг. Это карточки предоплаченного мобильного роуминга, которые работают в 190 странах мира. © Григорий Краснопевцев
- Не выбрасывайте чеки от KFC, Burger King, McDonald’s и так далее. Обычно внизу у них есть ссылки на сайт для отправки отзыва. После того как вы напишете отзыв, вам дадут специальный код на следующую покупку. © Denis Krylyshkin
Прочие лайфхаки
- То, что стоит брать с собой в поездку нужные вам лекарства, знают все. Однако это касается не только медикаментов. Например, в США вы можете столкнуться с тем, что вам будет трудно купить контактные линзы без рецепта от врача. Конечно, есть интернет-магазины, но иногда линзы бывают нужны срочно. Так что лучше берите про запас. © Вера Маскаева
- Во многих странах Азии выгоднее питаться в кафе, где нет меню на английском: обычно там едят местные и еда дешевле в 2–3 раза. Выбирайте понравившееся блюдо по картинке и уточняйте ингредиенты у официанта.
- Храните фото всех важных документов и билетов в «облаке», чтобы у вас всегда был к ним доступ. © Daria Shuleko
- Лучше держать ценные документы в чем-то непромокаемом — в пластиковой косметичке или просто в пакете. Даже гуляя под зонтом, вы можете случайно промочить свой паспорт и испортить визу.
- В странах, чей язык далек от английского, удобно пользоваться Google Translate с его возможностью автоматического перевода через фотокамеру. Это помогает ориентироваться в магазинах или при чтении вывесок. Только скачайте нужный язык для офлайн-использования и переводите текст не на русский, а на английский, чтобы перевод был более корректным. © Татьяна Семенова
Согласны с этими советами? А вы можете поделиться какими-то своими лайфхаками, которые уже применяли в поездках?