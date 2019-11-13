Люди в Facebook делятся советами для путешествий. Прочитав их, вы захотите сказать: «А что, так можно было?»

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В сети найдется немало статей с советами для путешественников, вот только зачастую польза от них минимальна. Действительно ценные рекомендации можно получить только от тех, кто сами много ездят по городам и странам. Не так давно в одной из групп на Facebook пользователи поделились лайфхаками и хитростями, которые были опробованы ими лично и помогли сделать поездки выгоднее и комфортнее.