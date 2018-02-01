Как живут бомжи в разных странах

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Как это странно ни звучит, но порой быть бездомным — это стиль жизни. В некоторых странах люди, оставшиеся без крыши над головой, получают бесплатные квартиры, новую одежду и могут позволить себе быть вегетарианцем. AdMe.ru рассказывает о том, как живут люди без определенного места жительства в разных странах, какие у них права и приоритеты.

1. Япония

В Японии быть бомжом — стиль жизни. У японских бездомных есть свое кредо: они не занимаются воровством, не спорят с полицейскими и вообще относятся к окружающим с уважением. Кроме того, редко встретишь японского бомжа, который занимается попрошайничеством, это не в почете. Многие бездомные ходят на работу, работают и зарабатывают деньги, а ночуют в картонных коробках. Существуют и те, кто выбрал «свободный образ жизни», чтобы искупить грехи прошлого. Такие люди отличаются от своих «коллег» тем, что имеют квартиры и дома, которые сдают.

2. Германия

В Германии у каждого бездомного гражданина есть свое удостоверение, которое позволяет им бесплатно ездить на транспорте, питаться в общественных столовых и ночевать в парках и метро. Но даже если удостоверения нет, для бездомных построены специальные кафе и ночлежки, которые предоставляют свои услуги всего за несколько центов. Немецкие бездомные занимаются попрошайничеством, но ненавязчиво. Тут мало кто смотрит на бомжей с презрением. Часто можно увидеть, как люди выносят им обед, одежду или предлагают укрыться от дождя в своем доме.

3. Израиль

В Израиле о бездомных главным образом заботится правительство. Социальные работники постоянно ищут для них дешевое и даже бесплатное жилье — хостелы, отели и комнаты. Однако этот процесс идет медленно. Основная сложность в том, что 2/3 бездомных — эмигранты, которые говорят на иврите очень плохо или не говорят совсем. Главный заработок местных бомжей идет от туристов, которые приезжают отдохнуть и посмотреть город.

4. Франция

В Париже бездомных называют «клошарами», и их количество просто зашкаливает. За последние несколько лет к местным клошарам присоединились эмигранты из бедных стран, поэтому количество бездомных во Франции выросло вдвое. Парижские бомжи живут повсюду: в парках, метро, переулках. В обществе клошаров существует иерархия: новички селятся в самых отдаленных районах на окраинах, а «авторитеты» занимают лучшие кварталы с хорошим заработком. Чем выше статус клошара, тем более прибыльное местечко ему достается. В целом французское правительство всячески заботится о бездомных, предоставляя им бесплатную еду и крышу над головой в холодную погоду. Но обеспечить такое количество людей — трудная задача.

5. Китай

В Китае, как и в Японии, считается, что трудиться должен каждый. Государство всячески помогает бездомным найти работу, дает еду и иногда крышу над головой. Кроме того, тут существует множество бесплатных бань и кафе с невероятно низкими ценами.

6. США

В Америке неприлично смотреть на бездомных свысока, а принято относиться к ним с уважением и заботой. Например, в Калифорнии часто можно наблюдать картину, как прохожий присаживается рядом с «уличным жителем» и ведет светскую беседу. Существуют специальные палаточные лагеря. В таких палатках могут стоять телевизоры, компьютеры и другая недешевая техника. Многие бомжи обеспечены работой и в состоянии снимать себе квартиры, но выбирают ночлежки, в которых можно помыться, отдохнуть и поесть бесплатно. Кроме того, американские бомжи получают пособия по безработице в размере $ 1 200–1 500 в месяц, поэтому многие могут позволить быть вегетарианцами.

7. Великобритания

В отличие от США, где бездомные живут в основном за счет федерального бюджета, в Великобритании большую поддержку оказывают благотворительные организации, которые обеспечивают бездомных жильем, едой и одеждой. Государство тут тоже помогает. Например, если бездомными объявляет себя целая семья, то по закону им обязаны предоставить бесплатное жилье, которое обязательно должно находиться в том же районе, в котором учатся дети. Поэтому, как правило, такие семьи селят в дорогих гостиницах и съемных домах. Однако подобная щедрая система обеспечения не стимулирует бездомных работать и учиться. Большинство бомжей не имеют никакого образования и нигде никогда не работали.

8. Австралия

В Австралии нет такого слова, как бездомный или бомж. Тут их называют «ночующее на улице население». В отличие от других стран, процент бездомных в Австралии не превышает 1. А большую часть составляют молодые люди в возрасте до 19 лет. Для бездомных тут существует целая бесплатная сеть, которая включает в себя парикмахерские, прачечные, кафе и ночлежки.

9. Марокко

А вот в Марокко жизнь бездомных не так радужная, как в европейских странах. Основная часть бездомных — это дети, которые сбегают на улицы и живут там всю оставшуюся жизнь. А иногда детей специально отправляют на улицу, из-за того что в семье нет денег, чтобы прокормить всех. Государство им практически никак не помогает, однако есть множество благотворительных организаций, которые пытаются помочь бездомным и как-то исправить ситуацию. Например, существует дневной центр для бездомных детей, где стараются их накормить и вовлечь в общественную жизнь.

10. Россия

В России 75 % бомжей — это трудоспособное население в возрасте от 20 до 50 лет. Однако с поддержкой бездомных дела обстоят неважно. Пособие или льготное жилье для них государство не выделяет. Вся поддержка идет от всевозможных благотворительных и религиозных организаций, которые добиваются трудоустройства бездомных. Однако таких организаций очень мало и существуют они в основном в крупных городах. Например, в Москве их всего 5.