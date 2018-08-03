Как я проехал всю Новую Зеландию на минивэне и не заплатил за это ни цента

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Я всегда считал, что в Новую Зеландию отправляются только самые ярые фанты «Властелина колец», чтобы своими глазами увидеть места съемок культового фильма. Оказалось, в этой далекой стране намного больше крутых вещей. Например, если знать как, можно сэкономить на аренде автомобиля.

Специально для AdMe.ru я открою секрет, как можно взять напрокат удобный минивэн совершенно бесплатно и объехать все самые крутые места Новой Зеландии меньше чем за неделю.

Мое знакомство со сказочной страной хоббитов началось задолго до приземления в Новой Зеландии

Перед вылетом из Сиднея в Окленд я увидел самый крутой инструктаж по технике безопасности, который только мог себе представить фанат книг Толкина.

Приключение хотелось начать с чего-то необычного, поэтому первое, что я сделал в Окленде, — решил прыгнуть с самой высокой башни в Южном полушарии

Шагнуть вниз с высоты в несколько сотен метров для меня оказалось самым страшным приключением в жизни. Я помчался вниз со скоростью 85 км/ч и уже через пару секунд безопасно приземлился на большом батуте. Меня на земле ждал мой друг, который только что прилетел в Окленд, чтобы вместе со мной отправиться в путешествие по Новой Зеландии.

От моего родного города Новая Зеландия — самое удаленное место, в которое только возможно отправиться в путешествие

От Петербурга до Окленда по прямой линии около 16,5 тыс. км, примерно столько же и до Южного полюса в Антарктиде.

Есть у меня один ритуал в каждом путешествии

Я люблю отправлять открытки с разных концов света себе домой и друзьям, чтобы посмотреть, как долго они идут. Например, открытка из Окленда в Петербург шла чуть больше месяца со скоростью около 20 км/ч, как если бы все это время ее доставлял почтальон на велосипеде.

Вот такие крутые в прямом смысле слова дороги можно встретить в Новой Зеландии

Самое непривычное в первые несколько дней — это левостороннее движение, особенно когда долго едешь по пустой дороге и вдруг встречаешь встречный автомобиль.

Эта машина досталась нам совершенно бесплатно, и вот в чем секрет

Обычно туристы прилетают в Окленд, арендуют дорогущие машины (около $ 100 в день выходит) и едут сначала по Северному острову, а затем на пароме с машиной приезжают на Южный. Компании по прокату авто вынуждены потом самостоятельно перегонять машины через всю страну обратно в Окленд. Поэтому есть шанс получить автомобиль совершенно бесплатно, если вы согласитесь перегнать его на другой остров. Вы можете выбрать абсолютно любой маршрут, главное — успеть добраться до места назначения за 4 дня.

Мы заранее написали одной из компаний о том, что будем рады помочь им перегнать авто. Буквально за один день до вылета на Южный остров они нам все подтвердили.

Нам достался шикарный минивэн абсолютно бесплатно. Внутри были две вполне комфортные кровати. Таким образом, мы не только на аренде авто сэкономили, но еще и на жилье не тратились. Самые существенные расходы были только на бензин, хотя брали мы автомобиль с полным баком бесплатного горючего, а возвращали уже полностью пустой.

Еда и напитки в Новой Зеландии тоже оказались дорогими. Например ланч с гамбургером в сети быстрого питания обошелся нам в $ 8, кружка пива в обычном пабе Окленда стоила около $ 7, а чашка кофе — чуть меньше $ 4. Даже мой друг из Финляндии, где цены на продукты на порядок выше российских, признался, что питание в Новой Зеландии съедает ощутимую часть вашего отпускного бюджета.

Зато очень порадовало, что не нужно тратиться на ночлег и можно достаточно комфортно поспать пару ночей в машине. Это гораздо лучше, чем в палатке. Однако если у вас планируется более длительное путешествие, то советую один раз раскошелиться на гостиницу. Из минусов ночевки в нашем минивэне — это отсутствие одеял, так как утром практически всегда было очень холодно, а также относительно небольшое пространство, которое довольно быстро заполняется вещами.

Мы поднимались на «вершину Мордора», спускались в Пещеру светлячков, прыгали с парашютом — и это лишь малая часть из того, что было в нашем грандиозном туре

Наш маршрут можно посмотреть на карте. Конечно, мы не успели увидеть абсолютно все уголки страны, так как времени было очень мало. Ехали мы с приличной скоростью, чтобы уложиться в расписание, но дороги были просто великолепные и абсолютно свободные. Только горы, овцы и иногда морские львы.

Дороги через горы очень крутые и узкие, как и мосты через маленькие речки, по которым может проехать только одна машина

Когда переезжаешь Южные Альпы и приближаешься к океану, то можно увидеть невероятной красоты лагуны и бухточки.

По дороге на другую сторону Южного острова совершенно неожиданно осуществилась моя мечта: я побывал, пожалуй, в самом известном городке мира, точное расположение которого доподлинно никто не знает. Конечно, никакого отношения к мультсериалу эта местность не имеет и домика семьи Симпсон мы так и не нашли, но одно неожиданное открытие мы все-таки сделали.

В городке у самой дороги мы случайно обнаружили неработающий холодильник, в котором хранились бесплатные старые книги. Это невероятно, но я нашел здесь издание, которое было напечатано в Петербурге 25 лет назад

Еще одна необычная находка из прошлого ждала меня в небольшой прачечной, где мы остановились, чтобы освежить свой гардероб после многокилометровой поездки на машине. Здесь я неожиданно обнаружил эту старинную марку с Олимпиады 1980 года внутри стиральной машины. Видимо, тут не так часто кто-то стирает, если можно обнаружить такие артефакты.

По пути с нами приключилась еще одна забавная история. На дороге голосовала девушка, и мы предложили ее подвезти

Она втиснулась между нами на переднем сиденье, и я сразу почувствовал, как резко изменилась атмосфера нашего совместного путешествия. Представьте, как это невыносимо — ехать 400 км вместе с новым попутчиком, который благоухает отнюдь не розами. И, как оказалось, это было не случайно. Как потом мне объяснил мой друг, многие европейские девушки, отправляясь в одиночное путешествие, особенно автостопом, специально игнорируют гигиенические процедуры, чтобы добиться отталкивающего запаха. Они это делают, чтобы избежать возможных домогательств со стороны мужчин, которые соглашаются их подвезти. Лайфхак, конечно, необычайно странный, но, видимо, рабочий.

Мы успели побывать в очень многих интересных местах, но я больше всего хотел осуществить другую свою мечту. Я первый раз в жизни увидел завораживающее звездное небо Южного полушария. Пожалуй, это потрясло меня больше всего в нашем путешествии.

Нам удалось сэкономить чуть больше $ 1 000 на аренде автомобиля, жилье, паромной переправе и бесплатном бензине, но я их все равно решил потратить здесь