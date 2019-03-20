Как попасть в бизнес-зал аэропорта с билетом экономкласса. Сохраняйте статью для полета
Общие залы аэропортов — это практически проходной двор, в котором ожидание рейса проходит не особо комфортно: одни сидят или даже спят на полу, другие что-то громко обсуждают, а у кого-то ручная кладь занимает 10 мест подряд. В этом случае выручают ВИП-залы, для посещения которых необязательно иметь пометку «бизнес-класс» на билете.
AdMe.ru знает 6 способов, как попасть в лаунжи разных аэропортов мира даже без соответствующего класса полета.
Почему стоит хоть раз пробраться в бизнес-зал
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Во всех лаунжах есть шведский стол с бесплатными закусками и напитками. К тому же еду можно взять с собой на борт самолета
Turkish Airlines Lounge, Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле (закрыт).
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Находясь в тихих залах, можно почитать, посмотреть телевизор или поиграть в настольные игры. Время ожидания рейса пролетит незаметно
Turkish Airlines Lounge, Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле.
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В бизнес-залах установлены удобные мягкие кресла и диваны, где можно расслабиться, а еще в большинстве лаунжей есть слип-румы
Qantas International First Lounge Sydney, Международный аэропорт Сиднея.
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Что уж говорить о таких возможностях, как бесплатно принять душ, посетить массажиста, а где-то — даже косметолога
Oman Air First & Business Class Lounge Shower, Международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке. Lufthansa First class, аэровокзал Франкфурта-на-Майне.
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Для ВИП-пассажиров с детьми предусмотрены детские игровые комнаты
Vip-lounge, Международный аэропорт Внуково.
А теперь рассказываем, как получить все это без билета в бизнес-классе
1. Завести выгодную банковскую карту
Некоторые премиальные карты гарантируют доступ в определенные лаунжи. Например, World Elite MasterCard и World MasterCard Black Edition (+ € 20 за вход) открывают доступ в бизнес-залы компаний-партнеров MasterCard. Это хорошее вложение для тех, кто часто летает.
Такая же программа действует, к примеру, в США. Владельцам карт Platinum компании American Express доступно более 1 000 ВИП-залов по всей стране.
2. Купить абонемент-карту «Приорити Пасс»
«Приорити Пасс» — это клубная карта, которая позволяет бесплатно проходить в бизнес-залы в аэропортах большинства стран.
Карта выпускается бесплатно. Чтобы ее получить, нужно зарегистрироваться на официальном сайте, выбрать тарифный план и через месяц получить ее по почте. При некоторых тарифах нужно доплачивать за вход в лаунжи символическую сумму.
3. Завести карту лояльности и обменять мили
Наверняка вы неоднократно получали электронное письмо о возможности завести такую карту. Карту лояльности предоставляют многие крупные авиакомпании. Удивительно, но многие пассажиры отказываются от таких карт, а зря.
Проще говоря, на подобную карту начисляются мили за полеты, которые вы можете обменять на вход в бизнес-зал или другую услугу в рамках программы. Если летать как минимум 5 раз в год одними и теми же авиалиниями, вполне реально накопить на бесплатный билет в бизнес-класс.
Помимо прочего, накопить мили можно при помощи кобрендинговых банковских карт, на которые начисляются бонусные баллы за покупки. Их можно обменять на мили.
4. Стать любимым клиентом и получить клубную карту от авиакомпании
Многие авиакомпании объединяются в международные альянсы. Например, под эгидой Star Alliance летают Lufthansa, Air Canada, Scandinavian Airlines, Thai Airways International и United Airlines. Вы можете зарегистрироваться в спецпрограмме альянса и получить доступ к любым премиум-залам перечисленных выше авиакомпаний.
5. Воспользоваться способом для наглых
Для особо дерзких всегда есть читерский способ:
1. Идентифицировать одинокого человека с «Приорити Пасс» или золотой карточкой у стойки регистрации на рейс.
2. Вспомнить, что он может провести с собой в лаунж одного и более человек.
3. Договориться пройти в бизнес-зал с ним за компанию, назвав 10 замечательных причин, по которым он захочет взять вас с собой.
6. Заплатить на месте или онлайн
Заплатить за несколько часов релакса можно заранее через онлайн-сервисы (что обычно бывает дешевле), например на LoungeBuddy. Или купить билет прямо в аэропорту. Немного о ценах на месте.
- Международный аэропорт Дубая — $ 50 за 4 часа.
- Национальный аэропорт Минска — $ 35 и $ 12 за последующий час.
- Шереметьево, Москва — около $ 54.
- Международный аэропорт имени Ференца Листа, Будапешт — $ 24.
- Международный аэропорт Сиднея — $ 77 за 2 часа, при бронировании онлайн — около $ 50 за 6 часов.
- Международный аэропорт Хельсинки — около $ 54.
- Международный аэропорт Хамад — $ 50.
Вам когда-нибудь выпадала возможность побывать в бизнес-зале? Расскажите о своем опыте в комментариях!
Фото на превью depositphotos, pikabu, tnt-online