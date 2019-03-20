Как попасть в бизнес-зал аэропорта с билетом экономкласса. Сохраняйте статью для полета

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Общие залы аэропортов — это практически проходной двор, в котором ожидание рейса проходит не особо комфортно: одни сидят или даже спят на полу, другие что-то громко обсуждают, а у кого-то ручная кладь занимает 10 мест подряд. В этом случае выручают ВИП-залы, для посещения которых необязательно иметь пометку «бизнес-класс» на билете.

AdMe.ru знает 6 способов, как попасть в лаунжи разных аэропортов мира даже без соответствующего класса полета.

Почему стоит хоть раз пробраться в бизнес-зал

Во всех лаунжах есть шведский стол с бесплатными закусками и напитками. К тому же еду можно взять с собой на борт самолета

Turkish Airlines Lounge, Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле (закрыт).

Находясь в тихих залах, можно почитать, посмотреть телевизор или поиграть в настольные игры. Время ожидания рейса пролетит незаметно

Turkish Airlines Lounge, Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле.

В бизнес-залах установлены удобные мягкие кресла и диваны, где можно расслабиться, а еще в большинстве лаунжей есть слип-румы

Qantas International First Lounge Sydney, Международный аэропорт Сиднея.

Что уж говорить о таких возможностях, как бесплатно принять душ, посетить массажиста, а где-то — даже косметолога

Oman Air First & Business Class Lounge Shower, Международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке. Lufthansa First class, аэровокзал Франкфурта-на-Майне.

Для ВИП-пассажиров с детьми предусмотрены детские игровые комнаты

Vip-lounge, Международный аэропорт Внуково.

А теперь рассказываем, как получить все это без билета в бизнес-классе

1. Завести выгодную банковскую карту

Некоторые премиальные карты гарантируют доступ в определенные лаунжи. Например, World Elite MasterCard и World MasterCard Black Edition (+ € 20 за вход) открывают доступ в бизнес-залы компаний-партнеров MasterCard. Это хорошее вложение для тех, кто часто летает. Такая же программа действует, к примеру, в США. Владельцам карт Platinum компании American Express доступно более 1 000 ВИП-залов по всей стране.

2. Купить абонемент-карту «Приорити Пасс»

«Приорити Пасс» — это клубная карта, которая позволяет бесплатно проходить в бизнес-залы в аэропортах большинства стран. Карта выпускается бесплатно. Чтобы ее получить, нужно зарегистрироваться на официальном сайте, выбрать тарифный план и через месяц получить ее по почте. При некоторых тарифах нужно доплачивать за вход в лаунжи символическую сумму.

3. Завести карту лояльности и обменять мили

Наверняка вы неоднократно получали электронное письмо о возможности завести такую карту. Карту лояльности предоставляют многие крупные авиакомпании. Удивительно, но многие пассажиры отказываются от таких карт, а зря. Проще говоря, на подобную карту начисляются мили за полеты, которые вы можете обменять на вход в бизнес-зал или другую услугу в рамках программы. Если летать как минимум 5 раз в год одними и теми же авиалиниями, вполне реально накопить на бесплатный билет в бизнес-класс. Помимо прочего, накопить мили можно при помощи кобрендинговых банковских карт, на которые начисляются бонусные баллы за покупки. Их можно обменять на мили.

4. Стать любимым клиентом и получить клубную карту от авиакомпании

Многие авиакомпании объединяются в международные альянсы. Например, под эгидой Star Alliance летают Lufthansa, Air Canada, Scandinavian Airlines, Thai Airways International и United Airlines. Вы можете зарегистрироваться в спецпрограмме альянса и получить доступ к любым премиум-залам перечисленных выше авиакомпаний.

5. Воспользоваться способом для наглых

Для особо дерзких всегда есть читерский способ: 1. Идентифицировать одинокого человека с «Приорити Пасс» или золотой карточкой у стойки регистрации на рейс.

2. Вспомнить, что он может провести с собой в лаунж одного и более человек.

3. Договориться пройти в бизнес-зал с ним за компанию, назвав 10 замечательных причин, по которым он захочет взять вас с собой.

6. Заплатить на месте или онлайн

Заплатить за несколько часов релакса можно заранее через онлайн-сервисы (что обычно бывает дешевле), например на LoungeBuddy. Или купить билет прямо в аэропорту. Немного о ценах на месте.

Международный аэропорт Дубая — $ 50 за 4 часа.

Национальный аэропорт Минска — $ 35 и $ 12 за последующий час.

Шереметьево, Москва — около $ 54.

Международный аэропорт имени Ференца Листа, Будапешт — $ 24.

Международный аэропорт Сиднея — $ 77 за 2 часа, при бронировании онлайн — около $ 50 за 6 часов.

Международный аэропорт Хельсинки — около $ 54.

Международный аэропорт Хамад — $ 50.

Вам когда-нибудь выпадала возможность побывать в бизнес-зале? Расскажите о своем опыте в комментариях!