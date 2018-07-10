Исследователи назвали 10 городов, которые максимально подходят для жизни современной молодежи
Онлайн-сервис по поиску жилья Nestpick уже второй раз проводит масштабное исследование. Его цель — помочь людям найти город мечты, в котором они смогут добиться успеха в карьере, создать семью и начать наконец наслаждаться жизнью. Исследование ориентировано на запросы миллениалов — людей, родившихся после 1981 года, молодых, активных и легких на подъем.
AdMe.ru решил поделиться с читателями списком комфортных для проживания городов по версии Nestpick, а также принципами, по которым онлайн-сервис составил свой рейтинг.
Современное поколение живет не только вечеринками и соцсетями. Большое внимание миллениалы уделяют саморазвитию, своим правам, вопросам свободы, толерантности. Общий рейтинг города складывался из разных показателей, которые можно разделить на 4 группы:
- Карьерные возможности
Молодое поколение стремится работать в городах, на позициях с приемлемой зарплатой на начальном уровне. Здесь учитывались показатели занятости населения, финансирования стартапов, туризма.
- Вещи первой необходимости
Исследователи изучали цену на жилье, стоимость продуктов питания и посещений кафе, доступность здравоохранения и контрацепции, наличие университетов. Показатель транспорта учитывал стоимость проезда, наличие метро, Uber и проката велосипедов. Оценивалась скорость интернета, который нужен миллениалам для работы и учебы.
- Свобода
Здесь исследователи учитывали степень личной свободы, гендерного равенства, терпимости к эмигрантам.
- Развлечения
В этой группе изучали ночную жизнь города (существующие клубы и бары), а также стоимость пива и ежегодные музыкальные фестивали.
На сайте Nestpick представлен список из 110 городов, а мы предлагаем вам познакомиться с десяткой лучших.
10. Манчестер, Великобритания
- Общий рейтинг: 6,12/10
Самые высокие баллы Манчестер набрал за доступность контрацепции, степень личной свободы и терпимость к эмигрантам. Манчестерский университет считается одним из лучших в мире. Город известен своими футбольными командами. Он дал название особому направлению в музыке — «манчестерская музыкальная сцена».
9. Кельн, Германия
- Общий рейтинг: 6,17/10
Этот четвертый по численности населения город в Германии набрал больше всего баллов по показателям ночной жизни. Но, к сожалению, найти работу там сложновато: меньше 2 баллов по показателю занятости и меньше 4 — по показателю финансирования стартапов.
8. Нью-Йорк, США
- Общий рейтинг: 6,25/10
Нью-Йорк выигрывает почти по всем показателям, возможностей для работы и развлечений здесь уйма. Вот только за доступность жилья город получил всего 0,1 балла, за доступность питания — 0,6 балла, здравоохранения — 1,9 балла.
7. Барселона, Испания
- Общий рейтинг: 6,31/10
Солнечный город привлекает множество туристов, поэтому с жильем могут возникнуть проблемы. Зато каждый месяц проходят фестивали и другие мероприятия.
6. Ванкувер, Канада
- Общий рейтинг: 6,34/10
Журнал The Economist трижды называл Ванкувер самым комфортным городом в мире. Самые высокие баллы он набрал по показателям терпимости к эмигрантам (9,9) и степени личной свободы (9,7). Меньше всего баллов — по показателям доступности жилья (1,5) и транспорта (2,4).
5. Торонто, Канада
- Общий рейтинг: 6,6/10
Ежегодно в Торонто запускается множество стартапов, по этому показателю канадский город набрал 9,5 балла.
4. Амстердам, Нидерланды
- Общий рейтинг: 6,63/10
Богатая культура и свободные нравы Нидерландов привлекают туристов. Высокие баллы Амстердам набрал по всем показателям карьерных возможностей, свободы и развлечений. Только проживание и пропитание стоит дорого — по этим критериям у Амстердама всего 0,6 и 1,7 балла соответственно.
3. Лондон, Великобритания
- Общий рейтинг: 6,71/10
В Лондоне находится более 40 университетов. Еще в этом городе учатся больше всего приезжих студентов, поэтому он набрал 10 баллов по этому показателю. Но цены на пиво здесь самые высокие из всей десятки городов.
2. Монреаль, Канада
- Общий рейтинг: 7,1/10
И снова канадский город. Туризм в Канаде развит не так хорошо, как на южных курортах, но в последнее время у этой страны все больше поклонников. За доступность транспорта Монреаль набрал всего 3,6 балла, но за все другие показатели гораздо больше.
1. Берлин, Германия
- Общий рейтинг: 7,14/10
1-е место Берлину помогли завоевать его круглосуточные бары и поддержка молодых предпринимателей. Берлин уже давно считается одним из крупнейших культурных и экономических центров. Высокие баллы город получил и за показатели свободы жителей.
В прошлом году 1-е место рейтинга занял Амстердам. После него шли Берлин, Мюнхен, Лиссабон, Антверпен, Барселона, Лион, Кельн, Париж, Ванкувер.
А вы уже побывали в каком-нибудь городе из этой десятки? Хотели бы вы там жить?
Фото на превью koelsch_im_club / instagram