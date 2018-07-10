Исследователи назвали 10 городов, которые максимально подходят для жизни современной молодежи

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Онлайн-сервис по поиску жилья Nestpick уже второй раз проводит масштабное исследование. Его цель — помочь людям найти город мечты, в котором они смогут добиться успеха в карьере, создать семью и начать наконец наслаждаться жизнью. Исследование ориентировано на запросы миллениалов — людей, родившихся после 1981 года, молодых, активных и легких на подъем.

AdMe.ru решил поделиться с читателями списком комфортных для проживания городов по версии Nestpick, а также принципами, по которым онлайн-сервис составил свой рейтинг.

Современное поколение живет не только вечеринками и соцсетями. Большое внимание миллениалы уделяют саморазвитию, своим правам, вопросам свободы, толерантности. Общий рейтинг города складывался из разных показателей, которые можно разделить на 4 группы:

Карьерные возможности

Молодое поколение стремится работать в городах, на позициях с приемлемой зарплатой на начальном уровне. Здесь учитывались показатели занятости населения, финансирования стартапов, туризма.

Вещи первой необходимости

Исследователи изучали цену на жилье, стоимость продуктов питания и посещений кафе, доступность здравоохранения и контрацепции, наличие университетов. Показатель транспорта учитывал стоимость проезда, наличие метро, Uber и проката велосипедов. Оценивалась скорость интернета, который нужен миллениалам для работы и учебы.

Свобода

Здесь исследователи учитывали степень личной свободы, гендерного равенства, терпимости к эмигрантам.

Развлечения

В этой группе изучали ночную жизнь города (существующие клубы и бары), а также стоимость пива и ежегодные музыкальные фестивали.

На сайте Nestpick представлен список из 110 городов, а мы предлагаем вам познакомиться с десяткой лучших.