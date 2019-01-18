Эксперты составили рейтинг из 20 стран, в которых проживают самые красивые девушки в мире

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Как узнать, в какой стране живет больше всего красавиц, когда на нашей планете столько привлекательных девушек? Портал Missosology нашел ответ на этот вопрос: после анализа всех крупных конкурсов красоты за 2018 год были выявлены представительницы различных стран, которые чаще остальных становились победительницами. В данной статье вы увидите полный рейтинг стран и девушек, носящих гордое звание самых красивых в мире.