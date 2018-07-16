Как живут люди в странах с дурной репутацией. Рассказ путешественника, который видел все своими глазами

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Привет, меня зовут Леонид, мне 30 лет. Я смотрел и читал так много контента о путешествиях, что однажды понял: в интернете уже нет ничего на эту тему, чего я бы не знал. Поэтому я собрался с духом, вооружился видеотехникой и умениями, накопленными на работе в онлайн-медиа и рекламе, и поехал делать свой документальный тревел-сериал: о самых опасных, малоизвестных и труднодоступных местах планеты. Так получился YouTube-проект «Хочу домой. Путешествия, в которые вы не поедете». Это моя попытка узнать и рассказать другим, что происходит в тех уголках земли, которые мы смело можем назвать параллельными реальностями.

Специально для читателей AdMe.ru я расскажу о том, что я выяснил и понял во время своих путешествий.

Как я выбираю, куда мне отправиться

Для меня в путешествиях важно их качество, а не количество. Лучше съездить в одну страну, но так, чтобы хотя бы немного понять ее и ее жителей. Я выбирал колоритные и малоизвестные места. Так и вырисовалась дорога для первого путешествия через Иран, Пакистан, Индию и Бангладеш — страны, окутанные мифами и недобрыми предрассудками. А на самом деле — невероятно интересные и влюбляющие в себя.

Жительницы Бангладеш.

Прежде всего, мне хочется сосредоточиться не на своих впечатлениях, а на обычной жизни местных людей той страны, в которой я оказался. Культура и традиции, состояние общества лучше всего видны в обыденном и простом — в повседневных действиях и разговорах. Поэтому я решил делать что-то вроде документального кино, основанного на интервью с местными жителями. Итак, поехали.

Иран — самая радушная страна

Иранская семья.

И сразу же я попал в место, которое могу назвать самым гостеприимным в мире. Всем, кто спрашивает меня об Иране, я говорю, что туда можно ехать вообще без денег. Иранцы настолько дружелюбны, открыты и отзывчивы, что друзей вы найдете спустя 5 минут прогулки по улице. Они тут же накормят вас до отвала, устроят вечеринку в вашу честь, оставят вас на ночлег, расскажут и покажут все о своей стране — даже то, что запрещено и грозит им наказанием по закону.

В этом весь Иран в моем понимании: государство живет по строгим религиозным канонам, а его жители в большинстве стремятся к привычной нам светской жизни без ограничений. Именно там со мной случались самые крутые и приятные приключения: я тусил с местными хиппи в пещере на секретном пляже, покупал легендарное ширазское вино на черном рынке, угощался традиционным самогоном на изюме, слушал рэп, деля наушники со случайным парнем. И все это — запрещенные законом действия. Но иранцы совершают их с азартом и удовольствием. Они хотят показать: их жизнь мало чем отличается от нашей, за исключением того, что во многом она проходит подпольно, тайком.

В Пакистане.

Вообще, первая поездка в щепки разбила стереотип о «плохих мусульманах». Жители Ирана, Пакистана и Бангладеш — самые приятные нации, которые я встречал. Искренность и гостеприимство — их фирменные качества. У них ты действительно понимаешь, что значит быть гостем. Справедливости ради нужно сделать одну оговорку: я был мужчиной в культуре, где и доминируют мужчины.

Как найти подход к людям

В Иране.

Если не любите чай, ни в коем случае не нужно ехать на Средний Восток! Чаем там напоит каждый встречный, ни один разговор не начнется без чашки традиционно приготовленного напитка.

Мужчины из Бангладеш охотно позируют для фото.

Учитывая, что все люди удивительно одинаковы по своей сути, найти к ним подход очень просто. Иногда достаточно разделить с ними то, что они очень любят, будь то чай, ром или свежие личинки из-под коры дерева. Видя твою готовность принимать их культуру в чистом виде, они покажут даже больше, чем ты просишь.

Почему не надо заранее всего бояться

Некоторые места из моих сюжетов могут показаться опасными и страшными. Но на самом деле я уверен: на планете нет такого места, где опасно просто выходить на улицу, а каждый встречный готов тебя обокрасть или похитить. Даже в Пакистане, Венесуэле или на Гаити, которые считаются одними из самых опасных стран, живут такие же люди, как мы. И они всегда рады познакомиться с иностранцем. Важная вещь, которой я научился в ходе съемок: не нужно ничего необоснованно бояться. Главное — сделать домашнюю работу, подготовить себя информационно, постараться найти местные контакты. Тогда ты будешь в безопасности, точно зная, куда не стоит ехать и чего не стоит делать.

На Гаити.

Поэтому я не боялся, когда на ирано-пакистанской границе военные отобрали у меня паспорт, посадили на мотоцикл и без объяснений отвезли в центр временного содержания с колючей проволокой и тюремными камерами. А потом двое суток везли под вооруженным конвоем на джипах, меняя охрану каждые 30 км. Хотя ладно: боялся, но совсем немножко. Просто я был подготовлен и знал, что на этой территории всех иностранцев обязательно сопровождает вооруженная охрана, потому что это самый нестабильный регион Пакистана с высокой террористической активностью.

На Гаити тоже живут приятные ребята

Самым проблемным местом в плане безопасности была Республика Гаити. Про Гаити вообще нет никакой информации, кроме коротких заметок крайне негативного плана. Приехав туда, первую неделю я был в ужасном стрессе из-за этого неведения, из-за языкового барьера (там почти совсем не говорят по-английски) и очень непривычной среды. Каждое утро я силой заставлял себя выходить на улицу, знакомиться с людьми и пытаться что-то снимать. Это очень тяжелое место: люди агрессивно реагируют на камеру, в домах нет ни электричества, ни водопровода, у людей нет работы, денег, никаких возможностей. Но постепенно, общаясь с людьми и узнавая их поближе, я перестал видеть в них угрозу и рассмотрел приятных ребят в тяжелых условиях. Там я пережил сразу два сильнейших впечатлений за всю историю поездок: прогулку по району Бруклин и вуду-фестиваль в трущобах Сите-Солей. Тот Бруклин, что в Нью-Йорке, просто Диснейленд в сравнении с гаитянским. Представьте себе целый город на нескольких сотен тысяч человек. Они живут в коробках, сколоченных из мусора и отходов стройматериалов, без воды и элементарной санитарии. Как ни печально, всей этой территорией до сих пор управляют вооруженные банды.

Здесь я попал на музыкальную студию, где местные рэперы записывают треки в надежде прославиться и разбогатеть. Я даже записал вместе с ними песню, но так и не получил файл с записью: с интернетом там такие же проблемы, как и со всем остальным. Во время вуду-фестиваля каждую ночь в храме проходят массовые церемонии. На протяжении долгих часов без перерыва звучат барабаны, песни, все танцуют, входя в транс, пьют ром и курят сигары. Я погружался в состояние абсолютного отсутствия в реальности. Танцевал вместе со всеми в храме из обломков фанеры под бой барабанов и грохот ливня по крыше. Не знаю, каких духов они вызывали в ту ночь, но то состояние я запомню на всю жизнь.

Нужно быть терпимым

Мужчина с Ямайки.

Быть толерантным к разным верованиям — это еще одна важная вещь, которой учат такие путешествия. Даже сейчас кое-где сохраняются уникальные и необычные религиозные традиции. Например, растаманы на Ямайке живут обособленными поселениями в горном лесу и верят в то, что умерший император Эфиопии — Хайле Селассие I — это воплощение Христа (который, кстати, был черным африканцем) и он скоро вернется на землю с армией летающих тарелок, чтобы испепелить всех грешников. Это может показаться странным, а кому-то — глупым, но это еще одна из тысяч локальных особенностей, к которой нужно относиться с уважением. Потому что все мы живем в разных условиях и имеем разное восприятие действительности.

На Панаме.

В Варанаси, самом священном городе Индии, на берегу Ганга кремируют тела умерших. И можно увидеть, как человек стирает свою одежду в реке, куда сбрасывают пепел с погребального костра. А потом на этом же костре он сушит постиранное, пока пламя сжигает тело незнакомого ему человека. Такова местная культура. И ко всему этому нужно быть готовым и открытым, если хочешь увидеть чужую страну с ее истинной, а не фасадной стороны.

Пара простых советов для настоящего путешествия

Бангладеш.

Используйте каучсерфинг вместо гостиниц, и вы не только сэкономите на жилье, но и заведете крутые знакомства. Так, я жил у иранского танцора, пакистанского бизнесмена, бывшего заключенного на Ямайке — все они дали мне особенный взгляд на свои страны и умение находить общий язык с разными людьми. Обязательно стоит позаботиться о страховке (ведь она стоит копейки, но может очень выручить) и офлайн-картах (например, maps.me), с которыми нигде не потеряешься. Деньги для многих главное препятствие перед тем, как начать путешествовать. Но я считаю, что в любом путешествии вы потратите столько денег, сколько вам нужно или сколько у вас есть. И очень часто в путешествиях (например, в Азии) денег тратится меньше, чем если бы вы жили дома. Главное, храните большие суммы на карточках, а не наличными, и хорошенько прячьте их в нательных кошельках под одеждой.

Магазин на Кубе.

Знание — сила! И к путешествиям это относится в особенности. Именно поэтому я снимаю «Хочу домой» — чтобы мы больше узнавали о мире, меньше боялись, больше понимали и принимали.

Чем шире будет кругозор каждого человека на планете, тем более мирной будет жизнь.

Если вы хотите узнать еще больше об этих странах, то вам сюда.