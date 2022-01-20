Читатели AdMe.ru рассказали, что вызывает ностальгию за границей, но может ввести в ступор иностранцев

Тоска по родине может случиться как с человеком, эмигрировавшим много лет назад, так и с обычным туристом, взявшим две недели отпуска, чтобы понежиться на солнце. Стоит нам выехать за границу, как то, что раньше было всегда под рукой, вдруг, ввиду отсутствия, оказывается дороже золота.

Мы в AdMe.ru спросили наших читателей, чего больше всего не хватает нашим людям за границей, по чему они скучают и что не достать там ни за какие деньги мира.

Мне сестра в Африку привозила черный солодовый хлеб. Я ее просила один кусок держать в ручной клади, чтобы я его могла съесть прямо в аэропорту. А ее уже дома я угощала варениками с манго. Чему только не научишься, когда вареников хочется! © Emma Vasiliadou ​/ Facebook

Мне не хватает аромата роз. Такого, который был там, дома. Утром просыпалась от этого запаха: они росли внизу под окнами. © Marina Ilyazarov / Facebook

Живу в Нью-Йорке уже 17 лет. Сама я из Питера. Так и не привыкла к отсутствию белых ночей. Прямо раздражает, что в июне в 9 вечера уже темно. © Елена Тихонова ​/ Facebook

Скучаю по сгущенке... Как много в этом слове! Честно, думала, отпустит, страсть поутихнет, но, наверное, это как раз тот случай, когда она только разгорается. И ничем невозможно заменить — все не то. © Natalia Nakhlas ​​/ Facebook

Меня часто спрашивали, чего мне не хватает больше всего во Франции. Говорил, бани. Местные обижаются, мол, у нас есть сауны. Ну да, с «комфортной» температурой 60 градусов. © Danayx / AdMe

Жили в Таиланде. Зашли как-то в магазин, а там пластиковые бутылки с подсолнечным маслом. Продавцы говорят: «Мы сделаем вам скидку, заберите это, пожалуйста. Никто не знает, что это и откуда». Вчитались в этикетку, а там написано, что произведено масло в крошечном селе на Винничине, на родине моего мужа. Масло прошло тысячи километров по дороге в Таиланд. © KsuRo Ro ​/ Facebook

Больше 20 лет живу в Израиле. Не хватает времен года. Ну как бы они есть, условно назовем два: очень жаркое лето и холодное лето, которое называют тут зимой. А я хочу настоящую осень и весну. И еще хочу отопления, когда на улице дождь и ветер. © Марина Шестрякова ​/ Facebook

Живя в Чехии, скучаю по круглосуточным магазинам. Очень обидно, что в 10–12 часов вечера все закрывается. © Jana Holovetska ​/ Facebook

В Англии мне чертовски не хватало стрекотания кузнечиков летом. Хотя дома я совсем не обращала на них внимания. © Лариса Швейда ​/ Facebook

5 лет живу в Польше, очень почему-то не хватает пряников. Таких «Фестивальных», как в детстве. Здесь совсем другие, пресные какие-то. © Silverchiffa / AdMe

Я почти 30 лет не ела лесную землянику и крыжовник! Последний мне ночами снился — крупные «волосатые» ягодки. Первое время и запах антоновки снился. На работе просила клиентов, которые ездили в Россию, привезти хоть пару яблок — не есть даже, а просто подышать ими. © Ольга Хайкина ​/ Facebook

Я скучала по щавелю. И вот в Нидерландах я нашла его в диком виде на природе. Местные чуть в обморок не упали, когда увидели, как я с удовольствием откусывала листочки и жевала. © Julia Dodon ​/ Facebook

Во Франции большая редкость найти в продаже свежий укроп. Нашла выход: привезла 15 пакетов сухого укропа из Москвы. Добавляю в суп и в фарш для пельменей. © Диана Зимовская ​/ Facebook

Меня 90-летняя бабушка попросила привезти ей обычный веник. В Израиль. Привезла. Счастья было много. © Oxana Petriac ​​/ Facebook

Живу на Сицилии. Когда была беременна, мне очень захотелось русской шаурмы с рынка. А где тут ее взять? Я прямо представляла, как ее ем: картошка фри, морковка по-корейски, капустка, кетчуп, курочка и лаваш. © Nadia Koroleva / Facebook

Я вот по продуктам совсем не скучаю. А не хватает сильно воды: петербургских рек, каналов, заливов и даже луж. Даже по звукам скучаю. Включила как-то вечером звук дождя на YouTube усыпляющий. И такой пробовала, и такой, и в лесу, и в джунглях — все не то. Звук дождя по железным питерским крышам особенный. © Александра Шаталина / Facebook

Я переехала меньше года назад. После нескольких неудачных попыток сделать маникюр у азиатки и немки делаю сама. Косметолога даже искать не буду: после того,

что сделала с моими ногтями немка во время медицинского педикюра, лицо доверять кому-либо здесь очень страшно. © Anna Latova / Facebook

Я работала в Чехии и решила купить гречки. Сделать это оказалось не так просто, как у нас. Гречка у них совсем непопулярный продукт, называется «поганка». И еще не хватало там нашего разнообразия рыбы. © Зоя Бойко ​/ Facebook

Жили в Северной Африке. Подарком было, если привозили воблу, черный хлеб и докторскую колбасу. Да, в принципе, любую нашу колбасу. © Таня Мартин / Facebook

Безумно скучал по черной соли — это такая костромская фишка. Посыпают ею хлеб, или огурец, или помидор, или яйцо. Мм... © Valery Medvedev / AdMe

Я живу в Польше. Здесь, в принципе, все есть: и гречка, и грибы, и огурцы. Но черного хлеба нет и семечек. То есть они есть, в пакетиках, тощенькие и либо соленые, либо сырые. А вот чтобы как у нас: в пакетах сразу по 700 г, жирных, лоснящихся, жареных, — таких нет. © Silverchiffa / AdMe

Я живу в Таиланде. Запомнился случай: угостили как-то халвой. И вот я сижу и смакую, а дочка, ей лет 5 тогда было, смотрит на меня с изумлением и выдает: «Мама, ты что, землю ешь?!» © KsuRo Ro ​/ Facebook