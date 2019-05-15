Авторы AdMe.ru рассказали, какие подарки и сувениры лучше всего привозить из тех регионов, где они проживают

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Никто не станет спорить, что привозить из путешествий надо в первую очередь незабываемые воспоминания. Сувениры же, купленные в отпуске, помогают продлить приятные отпускные мгновения. А кто лучше местных жителей посоветует, что стоит купить на память о том или ином крае? У наших авторов, живущих в разных уголках планеты, мы узнали, что можно привезти из поездки в их регион.

Авторы AdMe.ru рассказали о том, какие подарки лучше привозить из разных стран и городов. Делимся с вами бесценной информацией от коренных жителей, которую найдешь далеко не в каждом справочнике для туристов.

Франция

Пирожные макароны, только купленные, например, в Pierre Hermé или Sadaharu Aoki, а не в самых туристических кондитерских вроде Ladurée.

Конечно же, вино. Красное бордо или белое Sincère. Главное, покупать с зеленой меткой bio, оно самое лучшее.

Сыры: Comté, Cantal, Bûche de chèvre, Morbier, Saint-Félicien. Но их следует покупать не в туристических магазинах, а в обычных супермаркетах.

Горчица всех видов и сортов, включая знаменитую на весь мир дижонскую.

Соль. Всех сортов и цветов. Например, герандская — «Флёр де Сель» (Fleur de Sel).

Паста из острого перца Harissa. Она тунисского «происхождения», необычная и вкусная. Продается в красивой упаковке в супермаркетах Франции. Стоит 1 евро.

Также стоит заглянуть на знаменитый блошиный рынок Парижа Сент-Уан (Marche aux Puces de St-Ouen). Там можно приобрести уникальную посуду, книги, антиквариат, винтажные украшения и одежду, благовония и многое другое.

Прованс, Франция

Мешочки с лавандой и лавандовый мед.

Саше.

Специи и прованские травы.

Оливковое масло.

Натуральное мыло.

Пастис — анисовая настойка, популярная во всей Франции, но в Провансе особенно. Употребляется как аперитив.

Засахаренные фиалки или лепестки розы, сахарные фрукты.

Калиссоны — небольшие конфеты, имеющие форму миндаля. Их производят в городе Экс-ан-Прованс. Калиссоны готовят из миндальной массы с дынными цукатами.

Болгария

Болгария славится косметикой на основе розового масла и розовой воды. Некоторые компании сами выращивают цветы для производства — например BioFresh. Стоит еще обратить внимание на продукцию таких косметических брендов, как Refan и Bulgarian Rose.

Из роз также делают джемы и лукум.

Латвия

Знаменитые рижские бальзамы Riga Black Balsam. Раньше эту настойку пили для здоровья, сейчас же добавляют для вкуса в кофе и коктейли.

Органическая косметика Mádara. Это достаточно молодой бренд, но качество очень хорошее.

Янтарь — прекрасный сувенир на память, который можно собрать прямо на берегу Балтийского моря. Или же можно купить ювелирные украшения из него.

Печенье Selga.

Одни из самых узнаваемых латвийских брендов — шоколад Laima, без которого не уезжает ни один турист, и косметика Dzintars, которая существует на рынке с 1849 года и является гордостью латышей.

Торты Cielaviņa от компании Staburadze. Если нет возможности увезти с собой, то стоит непременно попробовать их на месте. Это невероятно вкусно.

Грузия

Чурчхела (на фото) — древняя национальная грузинская сладость. Представляет собой нанизанные на нитку орехи в виноградном или гранатовом соке, загущенном мукой.

Тклапи — тонкая пастила из фруктов. Ее иногда также называют кислым лавашем. Готовят из алычи, сливы, кизила, терна, персиков и абрикосов.

Чай и специи. Специи лучше всего покупать на рынках в виде смесей для определенных блюд.

Сухофрукты — сушеный инжир и хурма. Вяленая или сушеная хурма (чири) — популярная сладость в Грузии.

Сувенирные бутылочки в виде хинкали. Внутри там обычно чача.

Украшения из перегородчатой эмали минанкари.

Конечно же, вино (если у вас достаточно места в чемоданах). Здесь на любителя, но можно выделить хванчкару, твиши, вина бренда Телиани Вели.

Сванские шапочки — традиционные головные уборы мужчин Сванетии, одного из высокогорных районов Грузии.

Вязаные носки с этническими узорами, папахи из овечьей шкуры, канци (сосуд в виде рога, из которого пьют вино).

Тека — изделия из валяной шерсти.

Скатерти с этническими рисунками.

Кинжалы, ковры, керамика. Если это не антиквариат, то проблем с вывозом не будет.

Армения

В Ереване есть рынок «Вернисаж». Здесь можно найти подарки и сувениры на любой вкус: очень много изделий из дерева, керамики, текстиля, необычные украшения из золота, серебра и камней.

Необычные шахматы и шашки. Их можно найти на той же самой ярмарке.

Одежда и аксессуары с армянскими узорами. Есть на улице Абовяна сувенирный магазин-галерея «Далан». Там очень красивые вещи: сумочки, шапки, кошельки, чехлы с традиционным армянским узором. Они отлично вписываются и в современный гардероб.

В «Далане» также большой выбор сувениров, красивые кофейные турки, картины, расписные шкатулки и тарелки.

Знаменитый армянский коньяк. Кроме того, в Армении очень хорошее вино. В качестве сувенира можно выбрать гранатовое вино в кувшинах в виде граната. Любители крепкого алкоголя могут взять тутовую водку.

Приправы.

Гастрономические сувениры: бастурма, сухофрукты, чурчхела, сливовая пастила. Попробуйте также мясную закуску суджух, ее тоже можно перевозить в багаже.

Удмуртия, Россия

Традиционный удмуртский сувенир — шулан (на фото). Это небольшая глиняная свистулька, с помощью которой можно сыграть практически любую народную мелодию.

В Удмуртии развито ткачество и берестяное ремесло, поэтому можно выбрать соответствующие сувениры.

Есть и то, что вы вряд ли сможете увезти, но на месте непременно стоит попробовать, — старинное блюдо удмуртской кухни перепечи. Именно перепечи готовили на сцене «Евровидения» «Бурановские бабушки». Это открытая ватрушка с мясной, грибной, яичной или овощной начинкой, которая готовится на открытом огне.

Кипр

Кипрский молотый кофе для варки (на фото).

Оливковое масло.

Сыр халлуми в вакууме.

Оливки на развес в вакуумных упаковках — такие можно найти в любом супермаркете (не надо брать те оливки, что уже запакованы, например в аэропорту). Все продукты лучше приобретать в супермаркете: там они дешевле и качественнее, чем в туристических магазинах.

Во всех туристических точках продают сувенирный рахат-лукум, но его брать не стоит: вообще киприоты его и не едят особо, это такая замануха для туристов.

Что касается сувениров — совет такой: если вы едете в Лефкару, оттуда можно привезти кружево ручной работы, которое называется лефкаритика. Салфетки, скатерти и все, что только можно придумать.

Покупают также мыло на ослином молоке. Его производство ориентировано в большей степени на туристов, тем не менее это достаточно качественный продукт.

Вена, Австрия

Помимо любимых многими туристами знаменитых конфет Mozart можно приобрести засахаренные лепестки фиалок. Они производятся кондитерской Demel и некогда поставлялись к императорскому двору Габсбургов.

Вино местного купажа. В Вене виноград для производства вина выращивают непосредственно в черте города. А продегустировать его можно в хойригерах — питейных заведениях, где виноделы разливают вино собственного производства.

Можно посетить один из почти 200 блошиных рынков Вены. Там найдется все — от оркестровых партитур до изысканной посуды.

Австрийское тыквенное масло, которое называют черным золотом Австрии. Оно обладает неповторимым вкусом и запахом и используется как для приготовления пищи, так и в косметических целях. На бутылке, которая должна быть непременно из темного стекла, следует искать название Kürbiskernöl.

Торт «Захер» — визитная карточка Вены. Лакомство обильно пропитано ромом, а потому без всяких консервантов долгое время остается свежим. Узнать оригинальный «Захер» можно по круглой шоколадной печати.

Вафли Маnner с лимонной, шоколадной или ореховой начинкой в розовой обертке, на которой изображен один из символов Вены — собор Святого Стефана.

Украшения бренда Swarovski, родиной которых является Австрия, а также созданные из эмали украшения ювелирного дома Frey Wille. Изделия эти недешевые.

Калининград и курортные города Калининградской области, Россия

До окончания Второй мировой войны Калининград назывался Кёнигсбергом. Неудивительно, что большинство туристов едут сюда именно за атмосферой старого города. Во многом с этим связан и выбор сувениров, а также их названия. Кёнигсбергский марципан является одним из символов этого региона. Марципан регионального производства можно найти в сувенирном магазине «Барахольщик» в приморском городе Зеленоградске, а также в собственно калининградских магазинах «Марципановый домик».

Коньяк «Старый Кёнигсберг». Производится из французских коньячных дистиллятов и отличается присущим французским коньякам тонким букетом ароматов, бархатистостью вкуса и долго длящимся послевкусием. Имеет достаточно доступную цену.

Янтарные украшения. Свой выбор стоит остановить на стильных и небанальных дизайнерских изделиях.

В вышеупомянутом «Барахольщике» можно найти еще много всего интересного на память о посещении этого края — авторские открытки и магниты, посуду и антиквариат.

Возможно, вам повезет и море выкинет на берег кусочки янтаря, которые можно будет увезти с собой на память, а если такого не случится, то стоит приобрести мешочек или бутылочку, наполненную янтарной крошкой.

А вот разнообразные косметические средства по уходу за собой с янтарной пылью, янтарной кислотой (мыло, скрабы, кремы) ориентированы скорее на туристов, местные жители подобной косметикой не пользуются.

Астрахань, Россия

Большинство туристов везут из Астрахани крохотную баночку дорогущей черной икры или рыбу. Обязательно надо взять с собой товарный чек, чтобы избежать проблем при перевозке.

Более бюджетный вариант — сушеная вобла. Есть и соответствующие сувениры: всевозможные магниты с изображением рыб, брелоки или кошельки из рыбьей кожи.

И, конечно же, арбузы — с конца июля и до сентября. Если вы, конечно, не поленитесь захватить с собой из Астрахани такой увесистый «сувенир».

Украина

Шоколад и конфеты. Особое внимание стоит обратить на кондитерскую «Майстерні шоколаду» — ее продукция есть почти во всех крупных городах.

Изо Львова стоит привозить наливки и домашнее вино (если есть возможность, то непременно попробуйте глинтвейн на домашнем вине — он просто потрясающий).

Во Львове также очень часто проводятся сырные фестивали, на них много именно авторского сыра. Многие сыровары герметично упаковывают свой продукт, поэтому сыр легко выдержит долгую дорогу.

Кофе. Важно покупать его в фирменных магазинчиках, а не в сувенирных лавках.

Недорогие авторские открытки.

Из Одессы — пирожные макароны от Make My Cake, стоят около 1 евро за штуку, но очень вкусные. Само заведение открылось лет 5 назад.

Хорошим сувениром из Одессы также будет сушеная рыба, что неудивительно для города, расположенного на берегу Черного моря.

А вот сало, которое традиционно связывают с Украиной, не продается нигде, кроме рынков. Только увезти его в качестве «сувенира» вряд ли получится: сложно соблюсти условия хранения.

Германия

Брецель — традиционная выпечка в виде кренделя в обсыпке. Если купить накануне вылета, то можно привезти домой достаточно свежим.

Сувениры с символикой в виде брецелей.

Немецкое вино рислинг.

Из региона Баден-Вюртемберг — часы с кукушкой. Они были здесь изобретены, а в городе Триберг этого региона есть магазин «Дом 1 000 часов», который работает одновременно и как музей часов с кукушкой.

Сувениры со сказочной символикой из Шварцвальда — горного массива в земле Баден-Вюртемберг, прототипа Черного леса из сказок братьев Гримм.

Мясные деликатесы и горчица к ним.

Сладости — трюфели и пралине от Lauensteiner, конфеты Mozartkugeln от Reber, оригинальный немецкий шоколад Ritter Sport, пряники Lebkuchen из Нюрнберга, а также немецкие конфитюры.

И, конечно же, пиво.

Италия

Самая разнообразная паста.

Кантуччи — сухое миндальное печенье. Его родиной является тосканский город Прато. Кантуччи легко узнать по вытянутой форме, золотистой поверхности и кусочкам неочищенного миндаля.

Прошутто — ветчина, сделанная из окорока, натертого солью. Одна из самых известных разновидностей прошутто — пармская ветчина. Она не содержит никаких дополнительных добавок, кроме морской соли.

Из Венеции — карнавальные маски, а также украшения и вазы из муранского стекла.

Cыры и оливковое масло.

Итальянские вина.

Деревянные разделочные доски и ложки из деревесины оливы или кедра.

Изделия из кожи (главным образом из Флоренции).

Польша

У разных городов и регионов Польши — свой колорит и свои сувениры. Так, город Торунь называют пряничной столицей Польши. Оттуда стоит привезти вкуснейшие пряники с самыми разнообразными начинками.

Прибалтийская агломерация городов Гданьск, Сопот и Гдыня знаменита янтарем (в том числе и редким — зеленым) и ювелирными изделиями из него.

Из Гданьска также стоит привезти всемирно известный травяной ликер Goldwasser, который содержит крупные частицы 22-каратного золота. Ликер этот был изобретен еще в 1598 году.

Если вы отправитесь в Высокие Татры, в горнолыжный курорт Закопане, то можно привезти овечьи шкуры для украшения интерьера, теплые жилеты из натуральной овчины. Копченый сыр — осцыпек (на фото), который делают из соленого овечьего молока и только в Татрах. И непременно купите местный горный мед — он здесь представлен в большом разнообразии.

Из Кракова — знаменитую краковскую колбасу, которую готовят по рецепту XVI века из нежирной свинины с пряными травами.

В любом супермаркете можно купить шоколад производства польской фабрики Wedel. Особое внимание следует обратить на конфеты «Птичье молоко» («Ptasie Mleczko») — как классические, так и ванильные, кокосовые, лимонные и другие.

Также неплохим сувениром могут стать вафли, шоколад и другие кондитерские изделия польского бренда Wawel.