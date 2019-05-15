Авторы AdMe.ru рассказали, какие подарки и сувениры лучше всего привозить из тех регионов, где они проживают
Никто не станет спорить, что привозить из путешествий надо в первую очередь незабываемые воспоминания. Сувениры же, купленные в отпуске, помогают продлить приятные отпускные мгновения. А кто лучше местных жителей посоветует, что стоит купить на память о том или ином крае? У наших авторов, живущих в разных уголках планеты, мы узнали, что можно привезти из поездки в их регион.
Авторы AdMe.ru рассказали о том, какие подарки лучше привозить из разных стран и городов. Делимся с вами бесценной информацией от коренных жителей, которую найдешь далеко не в каждом справочнике для туристов.
Франция
- Пирожные макароны, только купленные, например, в Pierre Hermé или Sadaharu Aoki, а не в самых туристических кондитерских вроде Ladurée.
- Конечно же, вино. Красное бордо или белое Sincère. Главное, покупать с зеленой меткой bio, оно самое лучшее.
- Сыры: Comté, Cantal, Bûche de chèvre, Morbier, Saint-Félicien. Но их следует покупать не в туристических магазинах, а в обычных супермаркетах.
- Горчица всех видов и сортов, включая знаменитую на весь мир дижонскую.
- Соль. Всех сортов и цветов. Например, герандская — «Флёр де Сель» (Fleur de Sel).
- Паста из острого перца Harissa. Она тунисского «происхождения», необычная и вкусная. Продается в красивой упаковке в супермаркетах Франции. Стоит 1 евро.
- Также стоит заглянуть на знаменитый блошиный рынок Парижа Сент-Уан (Marche aux Puces de St-Ouen). Там можно приобрести уникальную посуду, книги, антиквариат, винтажные украшения и одежду, благовония и многое другое.
Прованс, Франция
- Мешочки с лавандой и лавандовый мед.
- Саше.
- Специи и прованские травы.
- Оливковое масло.
- Натуральное мыло.
- Пастис — анисовая настойка, популярная во всей Франции, но в Провансе особенно. Употребляется как аперитив.
- Засахаренные фиалки или лепестки розы, сахарные фрукты.
- Калиссоны — небольшие конфеты, имеющие форму миндаля. Их производят в городе Экс-ан-Прованс. Калиссоны готовят из миндальной массы с дынными цукатами.
Болгария
- Болгария славится косметикой на основе розового масла и розовой воды. Некоторые компании сами выращивают цветы для производства — например BioFresh. Стоит еще обратить внимание на продукцию таких косметических брендов, как Refan и Bulgarian Rose.
- Из роз также делают джемы и лукум.
Латвия
- Знаменитые рижские бальзамы Riga Black Balsam. Раньше эту настойку пили для здоровья, сейчас же добавляют для вкуса в кофе и коктейли.
- Органическая косметика Mádara. Это достаточно молодой бренд, но качество очень хорошее.
- Янтарь — прекрасный сувенир на память, который можно собрать прямо на берегу Балтийского моря. Или же можно купить ювелирные украшения из него.
- Печенье Selga.
- Одни из самых узнаваемых латвийских брендов — шоколад Laima, без которого не уезжает ни один турист, и косметика Dzintars, которая существует на рынке с 1849 года и является гордостью латышей.
- Торты Cielaviņa от компании Staburadze. Если нет возможности увезти с собой, то стоит непременно попробовать их на месте. Это невероятно вкусно.
Грузия
- Чурчхела (на фото) — древняя национальная грузинская сладость. Представляет собой нанизанные на нитку орехи в виноградном или гранатовом соке, загущенном мукой.
- Тклапи — тонкая пастила из фруктов. Ее иногда также называют кислым лавашем. Готовят из алычи, сливы, кизила, терна, персиков и абрикосов.
- Чай и специи. Специи лучше всего покупать на рынках в виде смесей для определенных блюд.
- Сухофрукты — сушеный инжир и хурма. Вяленая или сушеная хурма (чири) — популярная сладость в Грузии.
- Сувенирные бутылочки в виде хинкали. Внутри там обычно чача.
- Украшения из перегородчатой эмали минанкари.
- Конечно же, вино (если у вас достаточно места в чемоданах). Здесь на любителя, но можно выделить хванчкару, твиши, вина бренда Телиани Вели.
- Сванские шапочки — традиционные головные уборы мужчин Сванетии, одного из высокогорных районов Грузии.
- Вязаные носки с этническими узорами, папахи из овечьей шкуры, канци (сосуд в виде рога, из которого пьют вино).
- Тека — изделия из валяной шерсти.
- Скатерти с этническими рисунками.
- Кинжалы, ковры, керамика. Если это не антиквариат, то проблем с вывозом не будет.
Армения
- В Ереване есть рынок «Вернисаж». Здесь можно найти подарки и сувениры на любой вкус: очень много изделий из дерева, керамики, текстиля, необычные украшения из золота, серебра и камней.
- Необычные шахматы и шашки. Их можно найти на той же самой ярмарке.
- Одежда и аксессуары с армянскими узорами. Есть на улице Абовяна сувенирный магазин-галерея «Далан». Там очень красивые вещи: сумочки, шапки, кошельки, чехлы с традиционным армянским узором. Они отлично вписываются и в современный гардероб.
- В «Далане» также большой выбор сувениров, красивые кофейные турки, картины, расписные шкатулки и тарелки.
- Знаменитый армянский коньяк. Кроме того, в Армении очень хорошее вино. В качестве сувенира можно выбрать гранатовое вино в кувшинах в виде граната. Любители крепкого алкоголя могут взять тутовую водку.
- Приправы.
- Гастрономические сувениры: бастурма, сухофрукты, чурчхела, сливовая пастила. Попробуйте также мясную закуску суджух, ее тоже можно перевозить в багаже.
Удмуртия, Россия
- Традиционный удмуртский сувенир — шулан (на фото). Это небольшая глиняная свистулька, с помощью которой можно сыграть практически любую народную мелодию.
- В Удмуртии развито ткачество и берестяное ремесло, поэтому можно выбрать соответствующие сувениры.
- Есть и то, что вы вряд ли сможете увезти, но на месте непременно стоит попробовать, — старинное блюдо удмуртской кухни перепечи. Именно перепечи готовили на сцене «Евровидения» «Бурановские бабушки». Это открытая ватрушка с мясной, грибной, яичной или овощной начинкой, которая готовится на открытом огне.
Кипр
- Кипрский молотый кофе для варки (на фото).
- Оливковое масло.
- Сыр халлуми в вакууме.
- Оливки на развес в вакуумных упаковках — такие можно найти в любом супермаркете (не надо брать те оливки, что уже запакованы, например в аэропорту). Все продукты лучше приобретать в супермаркете: там они дешевле и качественнее, чем в туристических магазинах.
- Во всех туристических точках продают сувенирный рахат-лукум, но его брать не стоит: вообще киприоты его и не едят особо, это такая замануха для туристов.
- Что касается сувениров — совет такой: если вы едете в Лефкару, оттуда можно привезти кружево ручной работы, которое называется лефкаритика. Салфетки, скатерти и все, что только можно придумать.
- Покупают также мыло на ослином молоке. Его производство ориентировано в большей степени на туристов, тем не менее это достаточно качественный продукт.
Вена, Австрия
- Помимо любимых многими туристами знаменитых конфет Mozart можно приобрести засахаренные лепестки фиалок. Они производятся кондитерской Demel и некогда поставлялись к императорскому двору Габсбургов.
- Вино местного купажа. В Вене виноград для производства вина выращивают непосредственно в черте города. А продегустировать его можно в хойригерах — питейных заведениях, где виноделы разливают вино собственного производства.
- Можно посетить один из почти 200 блошиных рынков Вены. Там найдется все — от оркестровых партитур до изысканной посуды.
- Австрийское тыквенное масло, которое называют черным золотом Австрии. Оно обладает неповторимым вкусом и запахом и используется как для приготовления пищи, так и в косметических целях. На бутылке, которая должна быть непременно из темного стекла, следует искать название Kürbiskernöl.
- Торт «Захер» — визитная карточка Вены. Лакомство обильно пропитано ромом, а потому без всяких консервантов долгое время остается свежим. Узнать оригинальный «Захер» можно по круглой шоколадной печати.
- Вафли Маnner с лимонной, шоколадной или ореховой начинкой в розовой обертке, на которой изображен один из символов Вены — собор Святого Стефана.
- Украшения бренда Swarovski, родиной которых является Австрия, а также созданные из эмали украшения ювелирного дома Frey Wille. Изделия эти недешевые.
Калининград и курортные города Калининградской области, Россия
До окончания Второй мировой войны Калининград назывался Кёнигсбергом. Неудивительно, что большинство туристов едут сюда именно за атмосферой старого города. Во многом с этим связан и выбор сувениров, а также их названия.
- Кёнигсбергский марципан является одним из символов этого региона. Марципан регионального производства можно найти в сувенирном магазине «Барахольщик» в приморском городе Зеленоградске, а также в собственно калининградских магазинах «Марципановый домик».
- Коньяк «Старый Кёнигсберг». Производится из французских коньячных дистиллятов и отличается присущим французским коньякам тонким букетом ароматов, бархатистостью вкуса и долго длящимся послевкусием. Имеет достаточно доступную цену.
- Янтарные украшения. Свой выбор стоит остановить на стильных и небанальных дизайнерских изделиях.
- В вышеупомянутом «Барахольщике» можно найти еще много всего интересного на память о посещении этого края — авторские открытки и магниты, посуду и антиквариат.
- Возможно, вам повезет и море выкинет на берег кусочки янтаря, которые можно будет увезти с собой на память, а если такого не случится, то стоит приобрести мешочек или бутылочку, наполненную янтарной крошкой.
- А вот разнообразные косметические средства по уходу за собой с янтарной пылью, янтарной кислотой (мыло, скрабы, кремы) ориентированы скорее на туристов, местные жители подобной косметикой не пользуются.
Астрахань, Россия
- Большинство туристов везут из Астрахани крохотную баночку дорогущей черной икры или рыбу. Обязательно надо взять с собой товарный чек, чтобы избежать проблем при перевозке.
- Более бюджетный вариант — сушеная вобла. Есть и соответствующие сувениры: всевозможные магниты с изображением рыб, брелоки или кошельки из рыбьей кожи.
- И, конечно же, арбузы — с конца июля и до сентября. Если вы, конечно, не поленитесь захватить с собой из Астрахани такой увесистый «сувенир».
Украина
- Шоколад и конфеты. Особое внимание стоит обратить на кондитерскую «Майстерні шоколаду» — ее продукция есть почти во всех крупных городах.
- Изо Львова стоит привозить наливки и домашнее вино (если есть возможность, то непременно попробуйте глинтвейн на домашнем вине — он просто потрясающий).
- Во Львове также очень часто проводятся сырные фестивали, на них много именно авторского сыра. Многие сыровары герметично упаковывают свой продукт, поэтому сыр легко выдержит долгую дорогу.
- Кофе. Важно покупать его в фирменных магазинчиках, а не в сувенирных лавках.
- Недорогие авторские открытки.
- Из Одессы — пирожные макароны от Make My Cake, стоят около 1 евро за штуку, но очень вкусные. Само заведение открылось лет 5 назад.
- Хорошим сувениром из Одессы также будет сушеная рыба, что неудивительно для города, расположенного на берегу Черного моря.
- А вот сало, которое традиционно связывают с Украиной, не продается нигде, кроме рынков. Только увезти его в качестве «сувенира» вряд ли получится: сложно соблюсти условия хранения.
Германия
- Брецель — традиционная выпечка в виде кренделя в обсыпке. Если купить накануне вылета, то можно привезти домой достаточно свежим.
- Сувениры с символикой в виде брецелей.
- Немецкое вино рислинг.
- Из региона Баден-Вюртемберг — часы с кукушкой. Они были здесь изобретены, а в городе Триберг этого региона есть магазин «Дом 1 000 часов», который работает одновременно и как музей часов с кукушкой.
- Сувениры со сказочной символикой из Шварцвальда — горного массива в земле Баден-Вюртемберг, прототипа Черного леса из сказок братьев Гримм.
- Мясные деликатесы и горчица к ним.
- Сладости — трюфели и пралине от Lauensteiner, конфеты Mozartkugeln от Reber, оригинальный немецкий шоколад Ritter Sport, пряники Lebkuchen из Нюрнберга, а также немецкие конфитюры.
- И, конечно же, пиво.
Италия
- Самая разнообразная паста.
- Кантуччи — сухое миндальное печенье. Его родиной является тосканский город Прато. Кантуччи легко узнать по вытянутой форме, золотистой поверхности и кусочкам неочищенного миндаля.
- Прошутто — ветчина, сделанная из окорока, натертого солью. Одна из самых известных разновидностей прошутто — пармская ветчина. Она не содержит никаких дополнительных добавок, кроме морской соли.
- Из Венеции — карнавальные маски, а также украшения и вазы из муранского стекла.
- Cыры и оливковое масло.
- Итальянские вина.
- Деревянные разделочные доски и ложки из деревесины оливы или кедра.
- Изделия из кожи (главным образом из Флоренции).
Польша
У разных городов и регионов Польши — свой колорит и свои сувениры.
- Так, город Торунь называют пряничной столицей Польши. Оттуда стоит привезти вкуснейшие пряники с самыми разнообразными начинками.
- Прибалтийская агломерация городов Гданьск, Сопот и Гдыня знаменита янтарем (в том числе и редким — зеленым) и ювелирными изделиями из него.
- Из Гданьска также стоит привезти всемирно известный травяной ликер Goldwasser, который содержит крупные частицы 22-каратного золота. Ликер этот был изобретен еще в 1598 году.
- Если вы отправитесь в Высокие Татры, в горнолыжный курорт Закопане, то можно привезти овечьи шкуры для украшения интерьера, теплые жилеты из натуральной овчины. Копченый сыр — осцыпек (на фото), который делают из соленого овечьего молока и только в Татрах. И непременно купите местный горный мед — он здесь представлен в большом разнообразии.
- Из Кракова — знаменитую краковскую колбасу, которую готовят по рецепту XVI века из нежирной свинины с пряными травами.
- В любом супермаркете можно купить шоколад производства польской фабрики Wedel. Особое внимание следует обратить на конфеты «Птичье молоко» («Ptasie Mleczko») — как классические, так и ванильные, кокосовые, лимонные и другие.
- Также неплохим сувениром могут стать вафли, шоколад и другие кондитерские изделия польского бренда Wawel.
А что вы посоветуете привезти на память из региона, в котором живете вы? Поделитесь в комментариях.