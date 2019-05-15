Авторы AdMe.ru рассказали, какие подарки и сувениры лучше всего привозить из тех регионов, где они проживают

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Никто не станет спорить, что привозить из путешествий надо в первую очередь незабываемые воспоминания. Сувениры же, купленные в отпуске, помогают продлить приятные отпускные мгновения. А кто лучше местных жителей посоветует, что стоит купить на память о том или ином крае? У наших авторов, живущих в разных уголках планеты, мы узнали, что можно привезти из поездки в их регион.

Авторы AdMe.ru рассказали о том, какие подарки лучше привозить из разных стран и городов. Делимся с вами бесценной информацией от коренных жителей, которую найдешь далеко не в каждом справочнике для туристов.

Франция

  • Пирожные макароны, только купленные, например, в Pierre Hermé или Sadaharu Aoki, а не в самых туристических кондитерских вроде Ladurée.
  • Конечно же, вино. Красное бордо или белое Sincère. Главное, покупать с зеленой меткой bio, оно самое лучшее.
  • Сыры: Comté, Cantal, Bûche de chèvre, Morbier, Saint-Félicien. Но их следует покупать не в туристических магазинах, а в обычных супермаркетах.
  • Горчица всех видов и сортов, включая знаменитую на весь мир дижонскую.

  • Соль. Всех сортов и цветов. Например, герандская — «Флёр де Сель» (Fleur de Sel).
  • Паста из острого перца Harissa. Она тунисского «происхождения», необычная и вкусная. Продается в красивой упаковке в супермаркетах Франции. Стоит 1 евро.
  • Также стоит заглянуть на знаменитый блошиный рынок Парижа Сент-Уан (Marche aux Puces de St-Ouen). Там можно приобрести уникальную посуду, книги, антиквариат, винтажные украшения и одежду, благовония и многое другое.

Прованс, Франция

  • Мешочки с лавандой и лавандовый мед.
  • Саше.
  • Специи и прованские травы.
  • Оливковое масло.
  • Натуральное мыло.

  • Пастис — анисовая настойка, популярная во всей Франции, но в Провансе особенно. Употребляется как аперитив.
  • Засахаренные фиалки или лепестки розы, сахарные фрукты.
  • Калиссоны — небольшие конфеты, имеющие форму миндаля. Их производят в городе Экс-ан-Прованс. Калиссоны готовят из миндальной массы с дынными цукатами.

Болгария

  • Болгария славится косметикой на основе розового масла и розовой воды. Некоторые компании сами выращивают цветы для производства — например BioFresh. Стоит еще обратить внимание на продукцию таких косметических брендов, как Refan и Bulgarian Rose.
  • Из роз также делают джемы и лукум.

Латвия

  • Знаменитые рижские бальзамы Riga Black Balsam. Раньше эту настойку пили для здоровья, сейчас же добавляют для вкуса в кофе и коктейли.
  • Органическая косметика Mádara. Это достаточно молодой бренд, но качество очень хорошее.
  • Янтарь — прекрасный сувенир на память, который можно собрать прямо на берегу Балтийского моря. Или же можно купить ювелирные украшения из него.
  • Печенье Selga.
  • Одни из самых узнаваемых латвийских брендов — шоколад Laima, без которого не уезжает ни один турист, и косметика Dzintars, которая существует на рынке с 1849 года и является гордостью латышей.
  • Торты Cielaviņa от компании Staburadze. Если нет возможности увезти с собой, то стоит непременно попробовать их на месте. Это невероятно вкусно.

Грузия

  • Чурчхела (на фото) — древняя национальная грузинская сладость. Представляет собой нанизанные на нитку орехи в виноградном или гранатовом соке, загущенном мукой.
  • Тклапи — тонкая пастила из фруктов. Ее иногда также называют кислым лавашем. Готовят из алычи, сливы, кизила, терна, персиков и абрикосов.
  • Чай и специи. Специи лучше всего покупать на рынках в виде смесей для определенных блюд.
  • Сухофрукты — сушеный инжир и хурма. Вяленая или сушеная хурма (чири) — популярная сладость в Грузии.
  • Сувенирные бутылочки в виде хинкали. Внутри там обычно чача.
  • Украшения из перегородчатой эмали минанкари.

  • Конечно же, вино (если у вас достаточно места в чемоданах). Здесь на любителя, но можно выделить хванчкару, твиши, вина бренда Телиани Вели.
  • Сванские шапочки — традиционные головные уборы мужчин Сванетии, одного из высокогорных районов Грузии.
  • Вязаные носки с этническими узорами, папахи из овечьей шкуры, канци (сосуд в виде рога, из которого пьют вино).
  • Тека — изделия из валяной шерсти.
  • Скатерти с этническими рисунками.
  • Кинжалы, ковры, керамика. Если это не антиквариат, то проблем с вывозом не будет.

Армения

  • В Ереване есть рынок «Вернисаж». Здесь можно найти подарки и сувениры на любой вкус: очень много изделий из дерева, керамики, текстиля, необычные украшения из золота, серебра и камней.
  • Необычные шахматы и шашки. Их можно найти на той же самой ярмарке.
  • Одежда и аксессуары с армянскими узорами. Есть на улице Абовяна сувенирный магазин-галерея «Далан». Там очень красивые вещи: сумочки, шапки, кошельки, чехлы с традиционным армянским узором. Они отлично вписываются и в современный гардероб.
  • В «Далане» также большой выбор сувениров, красивые кофейные турки, картины, расписные шкатулки и тарелки.

  • Знаменитый армянский коньяк. Кроме того, в Армении очень хорошее вино. В качестве сувенира можно выбрать гранатовое вино в кувшинах в виде граната. Любители крепкого алкоголя могут взять тутовую водку.
  • Приправы.
  • Гастрономические сувениры: бастурма, сухофрукты, чурчхела, сливовая пастила. Попробуйте также мясную закуску суджух, ее тоже можно перевозить в багаже.

Удмуртия, Россия

  • Традиционный удмуртский сувенир — шулан (на фото). Это небольшая глиняная свистулька, с помощью которой можно сыграть практически любую народную мелодию.
  • В Удмуртии развито ткачество и берестяное ремесло, поэтому можно выбрать соответствующие сувениры.
  • Есть и то, что вы вряд ли сможете увезти, но на месте непременно стоит попробовать, — старинное блюдо удмуртской кухни перепечи. Именно перепечи готовили на сцене «Евровидения» «Бурановские бабушки». Это открытая ватрушка с мясной, грибной, яичной или овощной начинкой, которая готовится на открытом огне.

Кипр

  • Кипрский молотый кофе для варки (на фото).
  • Оливковое масло.
  • Сыр халлуми в вакууме.
  • Оливки на развес в вакуумных упаковках — такие можно найти в любом супермаркете (не надо брать те оливки, что уже запакованы, например в аэропорту). Все продукты лучше приобретать в супермаркете: там они дешевле и качественнее, чем в туристических магазинах.
  • Во всех туристических точках продают сувенирный рахат-лукум, но его брать не стоит: вообще киприоты его и не едят особо, это такая замануха для туристов.
  • Что касается сувениров — совет такой: если вы едете в Лефкару, оттуда можно привезти кружево ручной работы, которое называется лефкаритика. Салфетки, скатерти и все, что только можно придумать.
  • Покупают также мыло на ослином молоке. Его производство ориентировано в большей степени на туристов, тем не менее это достаточно качественный продукт.

Вена, Австрия

  • Помимо любимых многими туристами знаменитых конфет Mozart можно приобрести засахаренные лепестки фиалок. Они производятся кондитерской Demel и некогда поставлялись к императорскому двору Габсбургов.
  • Вино местного купажа. В Вене виноград для производства вина выращивают непосредственно в черте города. А продегустировать его можно в хойригерах — питейных заведениях, где виноделы разливают вино собственного производства.
  • Можно посетить один из почти 200 блошиных рынков Вены. Там найдется все — от оркестровых партитур до изысканной посуды.
  • Австрийское тыквенное масло, которое называют черным золотом Австрии. Оно обладает неповторимым вкусом и запахом и используется как для приготовления пищи, так и в косметических целях. На бутылке, которая должна быть непременно из темного стекла, следует искать название Kürbiskernöl.

  • Торт «Захер» — визитная карточка Вены. Лакомство обильно пропитано ромом, а потому без всяких консервантов долгое время остается свежим. Узнать оригинальный «Захер» можно по круглой шоколадной печати.
  • Вафли Маnner с лимонной, шоколадной или ореховой начинкой в розовой обертке, на которой изображен один из символов Вены — собор Святого Стефана.
  • Украшения бренда Swarovski, родиной которых является Австрия, а также созданные из эмали украшения ювелирного дома Frey Wille. Изделия эти недешевые.

Калининград и курортные города Калининградской области, Россия

До окончания Второй мировой войны Калининград назывался Кёнигсбергом. Неудивительно, что большинство туристов едут сюда именно за атмосферой старого города. Во многом с этим связан и выбор сувениров, а также их названия.

  • Кёнигсбергский марципан является одним из символов этого региона. Марципан регионального производства можно найти в сувенирном магазине «Барахольщик» в приморском городе Зеленоградске, а также в собственно калининградских магазинах «Марципановый домик».
  • Коньяк «Старый Кёнигсберг». Производится из французских коньячных дистиллятов и отличается присущим французским коньякам тонким букетом ароматов, бархатистостью вкуса и долго длящимся послевкусием. Имеет достаточно доступную цену.
  • Янтарные украшения. Свой выбор стоит остановить на стильных и небанальных дизайнерских изделиях.

  • В вышеупомянутом «Барахольщике» можно найти еще много всего интересного на память о посещении этого края — авторские открытки и магниты, посуду и антиквариат.
  • Возможно, вам повезет и море выкинет на берег кусочки янтаря, которые можно будет увезти с собой на память, а если такого не случится, то стоит приобрести мешочек или бутылочку, наполненную янтарной крошкой.
  • А вот разнообразные косметические средства по уходу за собой с янтарной пылью, янтарной кислотой (мыло, скрабы, кремы) ориентированы скорее на туристов, местные жители подобной косметикой не пользуются.

Астрахань, Россия

  • Большинство туристов везут из Астрахани крохотную баночку дорогущей черной икры или рыбу. Обязательно надо взять с собой товарный чек, чтобы избежать проблем при перевозке.
  • Более бюджетный вариант — сушеная вобла. Есть и соответствующие сувениры: всевозможные магниты с изображением рыб, брелоки или кошельки из рыбьей кожи.
  • И, конечно же, арбузы — с конца июля и до сентября. Если вы, конечно, не поленитесь захватить с собой из Астрахани такой увесистый «сувенир».

Украина

  • Шоколад и конфеты. Особое внимание стоит обратить на кондитерскую «Майстерні шоколаду» — ее продукция есть почти во всех крупных городах.
  • Изо Львова стоит привозить наливки и домашнее вино (если есть возможность, то непременно попробуйте глинтвейн на домашнем вине — он просто потрясающий).
  • Во Львове также очень часто проводятся сырные фестивали, на них много именно авторского сыра. Многие сыровары герметично упаковывают свой продукт, поэтому сыр легко выдержит долгую дорогу.
  • Кофе. Важно покупать его в фирменных магазинчиках, а не в сувенирных лавках.
  • Недорогие авторские открытки.

  • Из Одессы — пирожные макароны от Make My Cake, стоят около 1 евро за штуку, но очень вкусные. Само заведение открылось лет 5 назад.
  • Хорошим сувениром из Одессы также будет сушеная рыба, что неудивительно для города, расположенного на берегу Черного моря.
  • А вот сало, которое традиционно связывают с Украиной, не продается нигде, кроме рынков. Только увезти его в качестве «сувенира» вряд ли получится: сложно соблюсти условия хранения.

Германия

  • Брецель — традиционная выпечка в виде кренделя в обсыпке. Если купить накануне вылета, то можно привезти домой достаточно свежим.
  • Сувениры с символикой в виде брецелей.
  • Немецкое вино рислинг.
  • Из региона Баден-Вюртемберг — часы с кукушкой. Они были здесь изобретены, а в городе Триберг этого региона есть магазин «Дом 1 000 часов», который работает одновременно и как музей часов с кукушкой.

  • Сувениры со сказочной символикой из Шварцвальда — горного массива в земле Баден-Вюртемберг, прототипа Черного леса из сказок братьев Гримм.
  • Мясные деликатесы и горчица к ним.
  • Сладости — трюфели и пралине от Lauensteiner, конфеты Mozartkugeln от Reber, оригинальный немецкий шоколад Ritter Sport, пряники Lebkuchen из Нюрнберга, а также немецкие конфитюры.
  • И, конечно же, пиво.

Италия

  • Самая разнообразная паста.
  • Кантуччи — сухое миндальное печенье. Его родиной является тосканский город Прато. Кантуччи легко узнать по вытянутой форме, золотистой поверхности и кусочкам неочищенного миндаля.
  • Прошутто — ветчина, сделанная из окорока, натертого солью. Одна из самых известных разновидностей прошутто — пармская ветчина. Она не содержит никаких дополнительных добавок, кроме морской соли.
  • Из Венеции — карнавальные маски, а также украшения и вазы из муранского стекла.

  • Cыры и оливковое масло.
  • Итальянские вина.
  • Деревянные разделочные доски и ложки из деревесины оливы или кедра.
  • Изделия из кожи (главным образом из Флоренции).

Польша

У разных городов и регионов Польши — свой колорит и свои сувениры.

  • Так, город Торунь называют пряничной столицей Польши. Оттуда стоит привезти вкуснейшие пряники с самыми разнообразными начинками.
  • Прибалтийская агломерация городов Гданьск, Сопот и Гдыня знаменита янтарем (в том числе и редким — зеленым) и ювелирными изделиями из него.
  • Из Гданьска также стоит привезти всемирно известный травяной ликер Goldwasser, который содержит крупные частицы 22-каратного золота. Ликер этот был изобретен еще в 1598 году.
  • Если вы отправитесь в Высокие Татры, в горнолыжный курорт Закопане, то можно привезти овечьи шкуры для украшения интерьера, теплые жилеты из натуральной овчины. Копченый сыр — осцыпек (на фото), который делают из соленого овечьего молока и только в Татрах. И непременно купите местный горный мед — он здесь представлен в большом разнообразии.

  • Из Кракова — знаменитую краковскую колбасу, которую готовят по рецепту XVI века из нежирной свинины с пряными травами.
  • В любом супермаркете можно купить шоколад производства польской фабрики Wedel. Особое внимание следует обратить на конфеты «Птичье молоко» («Ptasie Mleczko») — как классические, так и ванильные, кокосовые, лимонные и другие.
  • Также неплохим сувениром могут стать вафли, шоколад и другие кондитерские изделия польского бренда Wawel.

А что вы посоветуете привезти на память из региона, в котором живете вы? Поделитесь в комментариях.

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