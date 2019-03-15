8 удивительных существ нашей планеты, которые приводят в недоумение даже ученых

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Пока человечество думает о колонизации Марса и ищет признаки жизни на других планетах, у нас под боком ходят очень странные творения природы, которые бывают гораздо интереснее холодного космоса. Из статьи вы узнаете про главного злодея в животном мире, а также о том, где хранится секрет вечной жизни и кто съел Кракена.

AdMe.ru в очередной раз убедился в том, что наша планета населена удивительными существами, чьи способности могут удивить даже ученых.

8. Медоед

Рейтинг удивительных животных открывает пушистый зверек, который запросто мог бы стать главным героем фильма ужасов. И вот 5 причин для этого. Главная особенность медоеда в том, что ему все равно, на кого нападать: дикобраз, леопард, лев или буйвол — неважно. Его даже не интересует их количество. И если он вступил в схватку, то уйти от него живым вряд ли получится. Одна из причин такой звериной самоуверенности — толстая и прочная кожа, которую не берут зубы хищников и несколько видов оружия (стрелы, копья, мачете).

Вторая особенность кожи медоеда — ее эластичность, которая позволяет зверю свободно изворачиваться. Поэтому не рекомендуется поднимать медоеда за шкуру и пытаться с ним справиться: он все равно вывернется и достанет до жизненно важных органов.

Также от природы медоеду достались очень острые и прочные зубы и когти, а в дополнение еще и мощные челюсти, которые позволяют съесть свою добычу полностью: кости, панцирь и т. д.

Чему можно точно позавидовать, так это невероятной иммунной системе. Ученые не могут понять, как организм медоеда справляется с ядами. Например, если этого зверя укусит кобра, то у него начинаются конвульсии и он умирает, но спустя 40 минут оживает и продолжает бой либо возвращается к своей обычной жизни.

Несмотря на то что медоед — всеядный хищник, название он оправдывает полностью, потому как очень любит мед. Но интереснее всего то, как он его добывает. У медоедов есть «подельники» — медоуказчики (небольшие птички). Они находят улья и своим специфическим свистом указывают на них хищнику. Медоед разоряет соты, забирает мед, а птичке достаются пчелиные личинки.

7. Иглистая мышь

Суперсила иглистой мыши — регенерация. Она может удрать из лап хищника, оставив ему свою кожу. Но этот маленький зверек может восстановить не только кожу и мех, но и хрящи, а также потовые железы. Ученые предполагают, что у млекопитающих есть гены самовосстановления, как у рептилий, но пока эта способность почему-то проявляется только у иглистой мыши.

6. Тарбаган

Этот милый зверек круче любого верблюда. Тарбаганы совсем не пьют воду: им достаточно того, что есть в пище, даже если она не богата влагой. Например, в ходе некоего эксперимента тарбаган прожил без воды 3 года, питаясь только сухими зернами.

5. Утконос

Внешность утконоса вызывает вопросы даже у ученых. Кажется, что когда природа создавала это животное, то никак не могла определиться, что же это: нос утки, перепончатые лапы, ядовитая слюна (а у самцов яд еще находится и на задних лапах), хвост как у бобра, пушистое тело небольшого зверька. При этом он откладывает яйца, дает молоко и живет только в Австралии.

4. Австралийская бычья акула

Австралийская бычья акула могла быть стать суперзлодеем-самозванцем, потому что, несмотря на грозный вид, она достаточно добра в душе. И вот несколько ее особенностей. Много маленьких острых зубов спереди предназначены для рыбы и прочих морских обитателей с мягкой тушкой. А вот на задней части челюсти располагаются большие и плоские зубы для пережевывания панцирей, морских ежей, крабов и всех тех, кто носит свой дом всегда с собой.

Акула ядовита, но использует эту особенность только в защитных целях. Длинные ядовитые шипы на двух спинных плавниках помогают ей спастись от хищника покрупнее. Яд, кстати, не смертельный, а с парализующим эффектом.

Детеныши этих акул поздно взрослеют, самцы выходят из детского возраста только к 10 годам, а самки к 14. И это с учетом средней продолжительности жизни в 30 лет. Очень инфантильные существа.

Людьми они не интересуются, но могут легонько укусить самых надоевших, не причиняя серьезного вреда. В свою очередь и людям они неинтересны, особенно в качестве пищи: слишком уж невкусное у этих акул мясо.

3. Полуслизень

Если бы ученые могли передавать функции других живых существ людям, то благодаря полуслизню (Ibycus rachelae) на планете было бы гораздо меньше разбитых сердец. У этого малыша в запасе есть «дротики» с любовным эликсиром, которым он стреляет в объект своих желаний. Смесь из карбоната кальция и гормонов создает игривое настроение и значительно увеличивает шансы на романтическое приключение.

2. Бессмертная медуза

Секрет бессмертия скрывается в море, и хранят его медузы. Turritopsis nutricula может заново начать свою жизнь — и не только с понедельника, но и когда захочет. Например, после серьезной травмы эти медузы плывут на дно океана, чтобы превратиться в полип и родиться заново. Процесс взросления длится около 2 месяцев, а возможность переживать свои лучшие годы, кажется, не ограничена. Так, ученые стали свидетелями, как одна медуза «омолаживалась» 12 раз.

1. Кашалот

Кашалот получает заслуженное 1-е место в списке самых необычных животных нашей планеты. И вот несколько тому доказательств. Кашалот может нырнуть глубже и находиться под водой дольше, чем любое другое животное, дышащее воздухом. Ученые утверждают, что были случаи, когда кашалоты погружались на глубину 4 тыс. м, но как их легкие выдерживают такую нагрузку, они объяснить не могут.

Животное является носителем драгоценного материала, за который все парфюмеры мира готовы отдать душу: речь об амбре. Звучит красиво, а на деле это твердое вещество серого цвета в пищеварительном тракте кашалотов, которое они отрыгивают.

Второй по ценности материал — спермацет, который известен своими превосходными заживляющими свойствами.

Кашалоту достаточно спать 15 минут в день — и он бодр и свеж. А при необходимости (и «жестких дедлайнах») могут обойтись без сна до 3 месяцев.

А также он самый толстокожий на нашей планете: 50 см кожи в толщину.

И толстокожий он не только физически, но и эмоционально. Так, он без капли сожаления ест огромных кальмаров, пока те отчаянно сопротивляются. Для представления масштабов битвы: однажды кашалот подрался с кальмаром весом 200 кг и заглотил его полностью.

А какое животное удивило вас больше остальных?