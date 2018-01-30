Авиакомпании рассказали, из чего на самом деле складывается цена билета на самолет

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Мы решили разобраться и рассказать нашим читателям, из чего складывается цена билета на самолет и что стоит за понятием «тариф». Оказывается, тарифы формируются по строгим правилам, а не «берутся с потолка» (вопреки расхожему мнению). В конце статьи вас ждет полезный бонус: несколько хитростей, которые помогут вам сэкономить на перелетах.

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Авиационное топливо — 26 %

Авиационное топливо — основной пункт в оценке стоимости авиатранспорта. У каждого самолета свой расход топлива, и, как правило, его можно найти в открытом доступе на сайте нужной вам авиакомпании или авиастроительной компании. Кстати, там же часто указывается и стоимость авиационного керосина — эти цифры тоже достаточно просто найти. Если интересно. Приводим условный пример для понимания цифр: для прямого перелета Москва — Нью-Йорк (это около 7 500 км) аэробусу потребуется около 70 т авиационного керосина. А 70 т авиационного керосина стоят почти € 34 тыс. (2,3 млн руб.).

Обслуживание пассажиров и багажа, а также воздушных судов в аэропорту — 26 %

Этот пункт включает в себя много всего. Во-первых, это обслуживание пассажиров в момент полета (обед, раздача пледиков, вода, добрые бортпроводники и всякое такое). Во-вторых, транспортировка и сохранение багажа. В-третьих, сюда относятся и работа колл-центров, веб-сайтов, сбор статистики, обслуживание клиентской базы. И в-четвертых, работа с самим самолетом: «встреча» в аэропорту, обеспечение ему стоянки, экспресс-ТО.

Обслуживание воздушного судна — 16 %

Это страхование и мелкий ремонт: локальная покраска, плановая замена деталей и узлов самолета.

Зарплатный фонд — 10 %

В эту часть затрат входят зарплаты и премии сотрудникам авиакомпании: это пилоты всех рангов, бортпроводники и прочие кадры.

Амортизация и лизинг — 8 %

Амортизация — это постепенное снижение стоимости самого самолета, связанное с процессом его износа. Если судно находится в собственности, амортизационные расходы покрывает его владелец. Если же самолет взят в аренду (это так называемый авиационный лизинг, встречается он очень часто), то лизингополучатель оплачивает стоимость аренды лизингодателю.

Реклама и административные расходы — 5 %

Это то, что авиакомпания тратит на свое продвижение на рынке, налоги и другие расходы. Статьи расходов и их сумма меняются в зависимости от ситуации внутри стран.

Комиссии и аэронавигационные сборы, метеообеспечение — 9 %

Сюда относятся работа метеослужб, отслеживание воздушного судна в момент полета, выплаты аэропортам от авиакомпаний.

Бонус: хитрости, которые помогут сэкономить на авиабилете

Используйте разные агрегаторы Сайты-агрегаторы — это сайты-поисковики по авиабилетам. Они сравнивают предложения всех авиакомпаний и максимально удобно ранжируют их для вас. По сути, это самый простой и надежный способ найти билеты по минимальной цене: на одном сайте вы рассмотрите все существующие предложения по нужному вам маршруту. Разные поисковики могут ранжировать результаты по-разному, поэтому цены стоит проверять в нескольких агрегаторах. Разница в цене может иногда достигать 2–7 % от полной стоимости билетов. При этом внутри поисковиков есть много удобных фишек вроде рассылок с самыми выгодными направлениями, бонусов, карт низких цен на билеты.

Выбирайте билеты с пересадками Перелеты с пересадкой почти всегда выходят дешевле прямых. Дело в том, что авиакомпании стараются максимально заполнять рейсы, которые используют их базовые аэропорты (это так называемые хабы, или узловые аэропорты). Пересадку тоже можно организовать правильно и продуктивно. Путешественники активно используют стоповер — пересадку длиной больше 24 часов. Так появляется возможность посмотреть на одну страну больше и при этом хорошо сэкономить. Стоповер нужно оформить в авиакомпании после покупки билетов со стыковкой, но перед этим нужно уточнить, есть ли возможность стоповера на вашем рейсе.

Используйте «правило воскресенья» Согласно этому правилу, если провести в месте назначения ближайшую ночь с субботы на воскресенье, билеты выйдут немного дешевле. «Sunday Rule» придумали в Америке, где разделяют перелеты в личных целях и перелеты по работе. Считается, что бизнесмены стремятся на выходные вернуться домой и готовы заплатить за это чуть больше, а туристам это не важно.

Летайте в «правильные» дни Многие авиакомпании немного варьируют цены на билеты в разные дни недели. Самыми дешевыми часто оказываются вторник, среда и четверг. С пятницы по воскресенье, а также в праздничные дни билеты выходят дороже. Но на популярных бизнес-направлениях это правило не работает, потому что деловые люди летают по будням.

Меняйте даты Если вы не привязаны к определенным числам, варьируйте даты отлета и прилета: 3, 5, 7 дней разницы позволят сэкономить. В некоторых агрегаторах для этих целей существует так называемый «календарь низких цен». Кстати, если время отлета настолько непринципиально, что из ограничений по времени у вас есть только «полечу в мае», то вам поможет тот же календарь. Он в удобном формате покажет вам все цены на билеты в нужном вам месяце.

Зарегистрируйтесь в программе лояльности и копите мили За регистрацию в программе лояльности клиент авиакомпании получает мили, купоны на покупки в зонах дьюти-фри, бесплатные билеты и скидки на проживание в отелях. Практически все авиакомпании щедро одаривают бонусами и скидками своих постоянных клиентов.

Обращайте внимание на детали При оплате билетов лучше пару лишних раз перепроверить все условия покупки. Дело в том, что некоторые агрегаторы и авиакомпании могут брать странные дополнительные комиссии: за оплату картой, за бумажный бланк при оплате в режиме офлайн, за бронирование билета. Тут в каждом отдельном случае нужно просто не терять бдительность.