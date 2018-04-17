8 нескучных путешествий, которые заразят вас жаждой приключений

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Путешествие не всегда означает приключение, и герои этой статьи прекрасно это понимают. Перед вами 8 человек, которые нашли способ разнообразить свой туристический досуг и привезти из путешествия не только фото на память, но и офигительные истории.

AdMe.ru расскажет о том, как рождаются и, главное, воплощаются в жизнь такие сумасшедшие идеи.

8. Гонка на воздушных шарах

38-летний британец Том Морган руководит компанией, организующей экстремальные развлечения, а еще обладает искрой гения. Иначе как объяснить его идею о гонках на воздушных шарах по Африке? Этот любитель приключений подумал, что такая мысль может приглянуться его клиентам, и отправился на самый жаркий континент ставить эксперименты. Том и его команда практически исчерпали запасы гелия, когда последняя попытка наконец оправдалась: экстремал-мечтатель отправился в волшебный полет над окраиной Йоханнесбурга, ЮАР, верхом на складном стуле и сотне шаров. В общей сложности «летательный аппарат» преодолел 25 км; максимальная высота достигла 2 400 м. Тестовый полет убедил Тома, что эта идея воздушной гонки найдет своих фанатов. Самое главное — найти местность без колючих кустов, уверяет он.

7. В поисках друзей

«Неужели я и правда дружу со всеми этими людьми?» — подумала как-то американский фотограф Таня Холландер, листая список друзей на Facebook. В канун Нового года ее сильно зацепила мысль о том, что такое дружба и как отличаются интернет-отношения от реальных. Чтобы найти ответы на вопросы, Таня отправилась в 5-летнее путешествие с целью сфотографировать каждого из своих друзей из соцсети. За время поездки она побывала в 12 странах и более чем в 400 домах. Каждому она задавала вопрос: «Что такое настоящий друг?» Ответы были самыми разными, и иногда воспитатель детского сада давал тот же ответ, что и человек с докторской степенью. Сама же Таня отмечает, как углубились ее знания о человеческой природе и каким неожиданно дружелюбным оказался мир едва знакомых людей.

6. Затянувшаяся спонтанность

Всем нам порой хочется выйти за хлебом и вдруг взять и улететь в неизвестные дали. Примерно так и случилось с польским фотографом Адамом Биернатом (Adam Biernat) и его женой Мартой. Адам давно благоговел перед Исландией — загадочной страной вулканов. В одно утро он проснулся с сильным ощущением того, что настало время больших перемен. Супруги упаковали вещи, рассчитывая провести недельку в неизведанной стране и... остались там на полтора года, покорившись «огромному удовольствию от всего исландского». Сейчас они ведут атмосферный блог, в тонкостях рассказывающий о местной жизни и передающий самую ее суть.

5. По следам «Властелина колец»

Фотограф-самоучка и преданный фанат трилогии Толкиена Акил Суас (Akhil Suhas) отправился в полугодовое путешествие по Новой Зеландии с целью запечатлеть красоту местной природы оригинальным способом. Он долго искал ту самую деталь, которая объединила бы все его фото, пока его не осенило: конечно же, на всех фотографиях должен быть Гэндальф! Снять самого себя, даже используя таймер, у Акила не получилось. Но он не растерялся и стал снимать незнакомцев, которые с большим удовольствием поддерживали идею перевоплощения в великого мага.

4. Кофе как искусство

Берк Армаган (Berk Armagan), турецкий художник-любитель, путешествует автостопом и зарабатывает тем, что разрисовывает кофейные стаканчики. Берк заряжается вдохновением от улиц и зданий новых мест, и такой прилив настроения позволяет ему рисовать даже в крайне неудобных условиях, например отдыхая в палатке на обочине. Берк путешествует только на часть своих средств, другую он тратит на помощь бездомным животным Турции.

3. Старик и море

Пенсионер из Польши покорил трансатлантические воды, проведя вдали от суши более 100 дней. 70-летний Александер Доба (Aleksander Doba) преодолел расстояние от Нью-Джерси до северо-восточного побережья Франции в одноместной байдарке. Нужно отметить, это уже 3-е по счету путешествие неугомонного пенсионера. В 2010 и 2013 годах он установил рекордные по продолжительности заплывы, сражаясь с погодными условиями, течениями и психологическими трудностями. Команда и жители Бретани горячо приветствовали в порту Добу, не устающего бросать вызов стихии и возрасту. «Мы собираемся отпраздновать этот великий исторический момент», — говорили они.

2. Любовь сквозь километры

Американец Дэниел Голд и его девушка Ребекка — удивительно непоседливая пара. Она 2,5 года училась и работала в Китае, путешествуя при этом по Азии, позже несколько раз за год отправлялась в поездки по Латинской Америке. Дэниел работал удаленно, успев пожить в 12 городах Европы, Африки и Америки. Чтобы укрепить свою связь на расстоянии, влюбленные решили соединять свои снимки из путешествий так, чтобы они выглядели как единое фото. Правда трогательно?

1. Путешествие на диване

Новозеландка Джеки Кенни страдает от панических атак и тяжелого тревожного расстройства, поэтому не может уходить далеко от дома. При этом в Нью-Йорке прошла ее фотовыставка в качестве фотографа-путешественника. Джеки нашла оригинальный способ исследовать мир с помощью карт Google Street View: она делает красивые скриншоты и публикует их в своем аккаунте в инстаграме. Технологии позволили девушке посетить те места, куда она никогда бы не отправилась бы из-за болезни. Какое-то время она очень боялась признаться, как именно проходят ее «путешествия», но после добавила приписку «путешественница с агорафобией» и стала рассказывать о своем состоянии. Джеки признается, что это стало для нее своеобразной терапией.

А вы рискнули бы поучаствовать в гонке воздушных шаров или бросить все и уехать в любимую страну? Чей опыт впечатлил вас больше всего? Редакции AdMe.ru интересно сравнить наши с вами мнения.