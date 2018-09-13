8 неожиданных правил, которые нужно соблюдать, садясь обедать в чужой стране

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы привыкли наливать гостям полную кружку чая, во время трапезы наматывать макароны на вилку и без стеснения солить и перчить еду, благо солонка и перечница стоят на столе в любом доме, кафе и ресторане. Однако то, что мы считаем привычным и даже правильным, в других странах может оказаться нарушением этикета или проявлением неуважения к другим людям.

AdMe.ru узнал, с какими странными для нас традициями, связанными с едой, мы можем столкнуться, путешествуя по миру.

1. Полкружки чая — только для желанных гостей в Дубае и Казахстане

В Дубае и Казахстане желанным гостям, с которыми не хотят прощаться, наливают неполные кружки чая. Так хозяин растягивает приятное общение, понемногу доливая горячий напиток своим собеседникам. Если же вам налили полную чашку, то это намек на то, что вы засиделись в гостях.

2. Чистый чайник — без «души» в Китае

В Китае есть традиция не мыть чайник с моющими средствами. Его либо ополаскивают после заварки, либо используют песок для чистки емкости. Образовавшийся же налет считается «душой чая», поэтому убивать ее различной химией неправильно.

3. Попросить сыр — оскорбить повара в Италии

Нам трудно представить пиццу и различные пасты без вкусного сыра. Однако при всей любви итальянцев к данному продукту в их стране не принято просить добавки сыра. Это может нанести оскорбление повару: значит, вам не понравилось то блюдо, которое он приготовил, и вы хотите его изменить.

4. Не просите соль и перец в Португалии и Египте

Наличие солонки и перечницы на столе — для нас обычное явление. Однако если в Египте или Португалии вы попросите соль или перец, то на вас могут всерьез обидеться. Таким образом вы будто говорите тому, кто приготовил блюдо, что он сделал это недостаточно хорошо, поэтому вы «доделываете» его работу.

5. Не пользуйтесь вилками в Таиланде

Вилка — обычный столовый прибор, с помощью которого мы едим макароны, картошку и многие другие блюда. Однако в Таиланде это будет считаться плохим тоном. Там вы сможете использовать вилку и не вызвать ни у кого порицания, только если будете с помощью нее перекладывать еду из тарелки в ложку, после чего и отправлять ее в рот.

6. Понравилось блюдо? Не доедайте его в Китае

Обычно, если нам понравилась какая-то еда, мы пытаемся съесть все до последней крошки, выражая тем самым свое одобрение. В Китае же подобное поведение может вызвать некоторые проблемы. Там пустые после трапезы тарелки считаются признаком того, что гости не наелись, а хозяин пожадничал и накормил неподходящей едой. Так что если хотите сделать комплимент хозяину или повару, то придется оставить немного пищи, какой бы вкусной она ни была.

7. Чаепитие по-английски в Великобритании

О том, что у англичан есть традиция в 17 часов пить чай, знают многие. Однако далеко не все в курсе, как именно британцы пьют чай. Во-первых, они часто добавляют туда молоко. Во-вторых, предпочитают этот напиток в прохладном, а не горячем виде (молоко добавляется холодное). И, наконец, англичане стараются размешивать чай так, чтобы ложка ни в коем случае не дотрагивалась до чашки и не издавала звуков.

8. Аккуратнее с палочками для еды в Японии

Когда будете в Японии, никогда не втыкайте палочки в еду вертикально. По традиции так делают только на похоронах в качестве подношения мертвым. А в ресторане подобный жест может оскорбить владельца заведения. По этой же причине нельзя передавать еду палочками. На похоронах их используют для передачи костей при кремации.

А какая из перечисленных традиций вам показалась наиболее странной и необычной?