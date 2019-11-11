8, казалось бы, странных фактов о путешествиях королевской семьи (Но даже их собственная кровь в чемодане вполне объяснима)

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Однажды мы уже писали о некоторых особенностях путешествий королевских особ в этой статье. Но есть немало регламентов, касающихся других сторон: багаж, еда, что нужно обязательно брать с собой в путешествие, сколько времени провести на мероприятии и отдыхе. Некоторые из них кажутся даже абсурдными, но все же причины их возникновения вполне понятны и логичны.

Мы в AdMe.ru составили список странных, но все же необходимых правил, которым следуют члены британской королевской семьи в своих путешествиях. Делимся с вами.

1. Их поездки скучные и короткие

Принцы, герцоги и даже сама королева могут только мечтать о путешествиях с прогулками, экскурсиями и посиделками в кафе. Конечно, благодаря своему положению, которое позволяет им побывать в любой точке мира. Но им все равно не позавидуешь. Большую часть времени представители королевской семьи проводят на официальных встречах, и у них расписана каждая минута — вплоть до того, во сколько им нужно выйти с мероприятия и сесть в машину. И визиты в самые известные места мира редко длятся дольше 40 минут.

2. Берут с собой собственный алкоголь

Это правило было введено несколько столетий назад. Ради своей же безопасности монаршие особы никогда не покупают алкоголь за границей, не выпивают в барах, а берут в поездки собственные запасы из королевского погреба по своим предпочтениям. Например, принц Чарльз с супругой берут с собой красное сухое вино и джин с тоником.

3. И 2 комплекта нарядов

Личная помощница королевы и ее стилист Анджела Келли всегда берет по 2 одинаковых наряда для Елизаветы II в путешествие. Это связано с тем, что королеве всегда и везде нужно выглядеть безупречно. Мало ли какая неприятность, а она должна быстро и незаметно для окружающих сменить наряд. Никаких пятен, дыр, подшитых костюмов быть, конечно же, не должно.

4. А также всегда кладут в чемодан черный костюм

Королева Елизавета II, принц Филипп и герцогиня Виндзорская возле Виндзорского замка 5 июня 1972 года после похорон герцога Виндзорского.

В багаже у монарших особ всегда есть черный костюм. И это не для деловых мероприятий, а специальная мера на случай, если кто-то из родных и близких им людей умрет, пока они пребывают за границей. Тогда по возвращении все будут одеты соответствующе. Это правило ввели после того, как в 1952 году королева Елизавета II находилась в Африке и узнала о смерти отца. По приезде на родину ей пришлось ждать в самолете, пока не привезут черный траурный костюм.

5. И запас собственной крови

Пожалуй, самая необычная часть багажа королевской семьи. Но по правилам протокола в каждую страну они берут с собой запас крови. Это предусмотрено на случай чрезвычайной ситуации в поездке. К тому же для переливания рядом должен быть врач, поэтому личный доктор также всегда путешествует с членами семьи.

6. Их сопровождает целая свита помощников

Члены британской королевской семьи берут с собой свиту помощников всюду, куда бы ни собрались. Секретари, парикмахеры, телохранители, стилисты, няни — все, кто будет необходим в поездке, обязательно отправятся с ними. Свита королевы составляет 34 человека, у герцогов Кембриджских — около 10. У Меган и Гарри все скромнее: их сопровождает несколько переводчиков и личный стилист.

7. Должны уметь приветствовать людей на всех языках мира

Являясь представителями Британской монархии, члены семьи должны усвоить базовые приветствия на языках стран, в которые отправляются. А также знать и демонстрировать правила этикета страны посещения. У них под рукой всегда есть помощники, которые заранее готовят их к важной поездке. А также во всех путешествиях за границу их сопровождают переводчики — носители языка страны, чтобы избежать пауз в разговоре и своевременно давать ответы на любые вопросы.

8. Индивидуальное меню для каждого члена семьи

Работники дворца заранее согласовывают требования к еде для монархов с иностранными шеф-поварами. Нельзя добавлять чеснок и слишком много специй (для свежести дыхания королевы), не должно быть морепродуктов и других блюд, которые могут привести к отравлению или плохому самочувствию. Сама же королева свое любимое блюдо держит в секрете, потому что уверена, что если расскажет, то ей везде будут готовить только его.