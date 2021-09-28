7 несложных правил итальянских домохозяек, которые было бы неплохо перенять и нам

Италия — страна пасты, пиццы, ризотто и еще множества самых разных вкусностей. Предполагаем, что домохозяйки этой страны знают толк и в приготовлении национальных блюд, и в ведении домашнего хозяйства. Это мы поняли, прочитав пост Натальи, которая на своем канале в «Яндекс.Дзен» делится личными впечатлениями о заграничных поездках, в том числе и о путешествии в Италию.

Мы в AdMe.ru подумали, что правила жизни итальянских домохозяек навевают на некоторые размышления, поэтому решили опубликовать текст с разрешения Натальи.

В Италии один из самых высоких по Евросоюзу процент неработающих женщин в возрасте от 15 до 64 лет (51 %). Поэтому многие итальянки становятся домохозяйками. Случается, что итальянки выбирают этот путь, повинуясь традициям и укладу своей семьи (а в Италии семейные связи очень крепкие). Как бы то ни было, отдаются итальянки этой роли со всей своей итальянской страстью. Сегодня расскажу о правилах, которые помогают им с этим справиться и не сойти с ума.

1. Иметь расписание

У каждой итальянской домохозяйки есть четкое расписание дел — на неделю, на месяц, на год. При этом они всегда придерживаются золотого правила: никогда не совмещать несколько больших домашних дел сразу. В расписании есть день для стирки, день для домашних заготовок, день для мытья окон, день для натирания полов и т. д. Это позволяет планировать свое время и не выгорать.

2. Делу время — потехе час

К домашним обязанностям итальянские домохозяйки относятся так же, как мужчины к своей профессиональной деятельности, поэтому четко разделяют в своем расписании время на работу и на отдых. Молодые женщины могут посвятить свободные часы общению с подругами или походу по магазинам. Пожилые синьоры предпочитают вечером устроиться возле своих домов на стульчиках и обсудить с соседками события дня и местные сплетни.

3. Время для себя

Как бы ни была занята домохозяйка в Италии и какой бы большой ни была у нее семья, в ее расписании обязательно будет время на поход к парикмахеру, маникюрше или портнихе. В отличие от жительниц других европейских стран, итальянки, особенно те, что в возрасте, очень трепетно относятся к своему внешнему виду. Даже 90-летние матроны окрашивают волосы и не позволяют себе выйти на улицу без укладки.

4. Придерживаться традиций

Итальянцы вообще консервативны по складу характера. Это проявляется и в отношении домашнего хозяйства. И хотя сегодня у каждой хозяйки появилась куча помощников в виде каких-то устройств, они продолжают все делать по старинке, как делали их матери и бабушки. Химической обработке подушек и одеял от клещей они предпочитают солнечные ванны, кондиционерам — закрытые ставни на окнах и занавеску на дверях, а вместо того, чтобы погладить белье, развешивают его после стирки особым способом на улице.

5. Украшать свой дом цветами

Итальянки обожают украшать свои дома всякими безделушками. Но особые чувства у них к цветам. Их не просто обожают — их разведение возводят в какой-то культ. Если рядом с домом итальянки имеется свободный клочок земли, она обязательно засадит его цветами и заставит садовыми фигурками. Если такового нет, под окнами и у дверей дома появятся всевозможные цветочные горшки, вазоны, кашпо и т. п. Если итальянка живет в многоквартирном доме — в сад превращается балкон.

6. Ничего не выбрасывать

Итальянские домохозяйки трепетно относятся не только к традициям, но и к своим вещам. Они просто не в состоянии выбросить просто так, за ненадобностью, старую и даже изрядно поношенную одежду, вышедшую из строя технику или какую-то домашнюю утварь. Чаще всего они отправляются на церковную благотворительность или на блошиные рынки. То, что невозможно продать или раздать, переделывают, перешивают, залатывают и вновь пускают в дело.

7. Интересоваться жизнью вокруг

Если думаете, что круг интересов итальянской домохозяйки — это ее дом и семья, то вы глубоко ошибаетесь. Они активно участвуют в жизни церковных общин и муниципалитетов и в курсе всех политических новостей в стране — с ними легко можно поговорить о местных партиях, предстоящих выборах и будущем страны.