7 почти неизвестных мест, куда стоит отправиться при первой же возможности

Нужно ли говорить, что в современном мире путешествия давно уже не роскошь, а часть нашей жизни. И всех путешественников объединяет одно: мы хотим изучить как можно больше новых территорий. Специально для этого авторы AdMe.ru подобрали несколько загадочных и малоизвестных мест.

Все популярные точки на карте когда-то тоже были никому не известны, например магический остров Бали, туманные Фареры. Просто некоторые успели добраться до них чуть раньше.

Каменные круги Махри Мур в Шотландии

Круги Махри Мур — название 6 каменных кругов, которые расположены на острове Арран в Шотландии. Если вы мечтали посетить Стоунхендж, предлагаем менее известную альтернативу со своей историей. И туристов здесь намного меньше. Круги впервые были пронумерованы в 1861 году Джеймсом Брайси. 6 кругов Махри Мур расположены ниже выемки на северо-востоке, где лощина Махри разделяется на 2 долины. И в день летнего солнцестояния на восходе солнца солнечный свет пересекает эту выемку.

Лабиринт из живой изгороди, усадьба Лонглит, Англия

Лонглит считается одним из самых длинных лабиринтов, сделанных из живой изгороди. Его протяженность — 2,7 км, а состоит он аж из 16 тыс. тисовых кустов. Почти 2,5-метровые кустарники обвивают центральную смотровую башню. Поднявшись на нее, можно с высоты полюбоваться пройденным маршрутом. Далеко не каждый посетитель может быстро найти выход из лабиринта: здесь множество путей и тупиков. А подсказками служат только 6 возвышающихся мостов. Кажется, здесь действительно легко заблудиться.

Баган, Мьянма

Историческая зона, расположенная на месте древнего города, насчитывает более 2 тыс. храмов, пагод и монастырей. Храмы сделаны из мрамора, известняка и песчаника. Каждый из них не похож на остальные. Баган был столицей языческого королевства с IX по XIII век. Но нашествие монголов в конечном итоге привело к падению язычества. И со временем этот район стал местом паломничества буддистов. В 2019 году Баган внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туризм в этой стране только набирает обороты. Поэтому сейчас есть уникальная возможность посетить эту жемчужину в числе первых.

Озеро Бокоди, Венгрия

Небольшая рыбацкая деревня, о которой известно немногим, расположена на незамерзающем озере Бокоди. Находится это место в Венгрии, вблизи Будапешта. Раньше в домах жили рыбаки, сейчас это больше похоже на дачи, куда иногда приезжают постояльцы. Все дома здесь стоят на сваях, а между зданиями расположены узкие дощатые тропинки. Все здесь погружает в атмосферу романтики. Деревня стала популярной не так давно: в 2014 году в сеть попали снимки домиков на воде, и с этого времени туристы постепенно приезжают сюда, чтобы увидеть все своими глазами.

Кстати, деревушка очень напоминает Мальдивы, о которых знают все. Только на волшебных островах, пожалуй, будет пожарче.

Парк «Серф Сноудония», Уэльс

«Серф Сноудония» — молодой парк, который был открыт в 2015 году. Главное его отличие состоит в том, что специально для него было создано искусственное озеро. Система, построенная на территории озера, позволяет генерировать волну высотой до 2 м, которая преодолевает почти 150 м. И это все сделано руками человека. «Сноудония» считается местным раем для серферов. Одновременно водный бассейн вмещает около 50 спортсменов, которые тренируются или просто катаются в свое удовольствие.

Кстати, у парка есть официальный сайт.

Мост бессмертных, Китай

Мост бессмертных был построен в конце XX века на горной гряде Хуаншань. Добраться до него — целое приключение, ведь дорога к мосту представляет собой узкую тропу из деревянных дощечек, которая висит прямо над пропастью. На сегодняшний день нет сведений о строительстве моста. Он соединяет между собой 2 небольших тоннеля, которые выдолблены прямо в скалах. Ширина моста всего около 2 м, но нужно набраться смелости, чтобы пройти этот путь. Путешественники считают, что это действительно опасное, но волшебное место.

Мыс Тобизина — край света во Владивостоке

Меня зовут Ксения, и я автор этой статьи. Во время ее написания мне пришла идея рассказать о месте, которое потрясло меня до глубины души. Это мыс Тобизина. Он находится на острове Русский в Приморском крае. Каменные спуски и тропинки, покрытые мхом и травой, — то, что ожидает вас на пути к мысу. Из-за открытой местности здесь часто дует холодный бриз. Но это не умаляет эмоций, которые вы получаете от завораживающего вида. Мыс Тобизина — самый южный мыс острова. А обрывы здесь достигают высоты 50 м. Однажды я была в рабочей командировке во Владивостоке и ни за что бы не подумала, что окажусь на краю света. Дорога из Владивостока занимает чуть более часа. Кстати, есть несколько маршрутов, ведущих к мысу. Один из них проходит через густой лес с крутыми и опасными спусками. Именно этот маршрут мы с коллегами и выбрали. А если вы любите долгие пешие прогулки, можно дойти и до мыса Вятлина.