6 принципов долголетия, которые мы можем перенять у японцев

Согласно исследованию, японцы живут дольше, чем жители других стран (уступая только гражданам Монако). Средняя продолжительность жизни в Японии — 86 лет. Для сравнения, американцы в среднем живут до 80 лет.

Мы в AdMe.ru выяснили секреты долголетия японцев и с энтузиазмом делимся ими с вами. Берем ручки и начинаем конспектировать.

Традиционная японская диета — здоровая и сбалансированная

Ежедневный рацион японцев богат зерном и овощами. Они не едят столько красного мяса, сколько съедают жители США или Западной Европы. В красном мясе намного больше холестерина, чем в рыбе, что увеличивает риск сердечных заболеваний, инфаркта и инсульта.

Также японцы употребляют не очень много молочных продуктов, которые являются источником насыщенных жиров и потому вносят свой вклад в развитие сердечных заболеваний, диабета и болезни Альцгеймера. Посуда в Японии меньше по объему, вместо кофе японцы обычно пьют зеленый чай, богатый антиоксидантами.

По традиции японцы много времени проводят с семьей

Заботиться о пожилых членах семьи, помогать им по дому — это важная традиция в Японии. Также в этой стране много семей, в которых родственники разных поколений живут под одной крышей. Так что иметь под боком всех родственников для японцев совершенно нормально. Пожилым людям это дарит заряд бодрости.

Икигаи — причина просыпаться каждое утро

Дословно понятие икигаи можно перевести как «причина жить». Эта концепция, суть которой заключается в том, что у каждого должен быть смысл, цель в жизни, сейчас набирает популярность во всем мире. Японский психолог Мичико Кумано описала икигаи как посвящение себя занятиям, которые радуют и вызывают ощущения удовлетворенности и наполненности.

Исследователи из Университета Тохоку обнаружили, что у людей, которые практикуют икигаи, снижен риск сердечных заболеваний и они живут дольше.

Япония может научить нас гигиене

Многие помнят вирусные ролики о том, как японские дети убираются в школе. Не зря Япония имеет репутацию одной из самых чистых стран мира. А где чистота, там, как известно, и здоровье.

В других странах частое мытье рук и ежедневный душ не всегда являются культурной нормой. Однако стоит помнить, что поддержание чистоты помогает нам избежать многих болезней. Особенно это касается людей старшего поколения.

Чтобы не переедать, японцы следуют методу хара хачи бу

Хара хачи бу означает «ешьте до тех пор, пока не наполните желудок на 8/10». Эта конфуцианская мудрость учит избегать переедания и наедаться на 80 %. Авторы книги «Японская система продления жизни. Программа острова Окинава. Секреты Страны восходящего солнца» Брэдли Уилкокс, Крэйг Уилкокс и Макото Судзуки полагают, что этот метод может увеличить продолжительность жизни пожилых людей за счет ограничения количества потребляемых калорий.

Японцы любят ходить пешком

Многие японцы, особенно пожилые люди, не только правильно питаются, но и часто гуляют и проводят немало времени на ногах. Они ходят пешком, катаются на велосипеде, а на работу ездят не на машине, а на поезде. Машины здесь в целом не особо популярны, в любое место можно легко добраться на поезде: все знают, насколько удобен в Японии железнодорожный транспорт.