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20+ водителей грузовиков, которые взяли себе в напарники пушистых мордах

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Работа дальнобойщиков не так проста и романтична, как некоторым может показаться. Тут тебе и многочасовое сидение за рулем, постоянная сосредоточенность на дороге, а самое главное — полное одиночество. Одни спасаются тем, что слушают аудиокниги или эфиры радиопередач, другие общаются по рации со своими коллегами. А третьи заводят себе напарников в виде пушистых котиков. С ними уж точно не соскучишься в пути.

В интернете существует целое сообщество таких водителей грузовиков, которые с удовольствием делятся снимками своих напарников — котов-дальнобойщиков. Глядя на эти фотографии, мы в AdMe.ru с уверенностью можем заявить, что животинкам такая жизнь точно по душе.

«С тех пор, как моя напарница Тора научилась водить, мне стало куда проще работать»

20+ водителей грузовиков, которые взяли себе в напарники пушистых мордах
© KonnichiwaAmigos / reddit

«А еще безопасность является приоритетом для Торы»

20+ водителей грузовиков, которые взяли себе в напарники пушистых мордах
© KonnichiwaAmigos / reddit

«Ой, я вижу, ты остановился! Может, наконец, ты меня уже накормишь?»

20+ водителей грузовиков, которые взяли себе в напарники пушистых мордах
© Harmlesskittens / reddit

«Доставляем еще 2 груза, а потом направляемся в Канаду!»

20+ водителей грузовиков, которые взяли себе в напарники пушистых мордах
© big_mama_moo / reddit

«Мой помощник в грузоперевозках. Проехали более 3 000 км, 4 дня подряд. Это был его первый раз»

20+ водителей грузовиков, которые взяли себе в напарники пушистых мордах
© WhiteRabbitFox / reddit

«Завтрак чемпионов»

20+ водителей грузовиков, которые взяли себе в напарники пушистых мордах
© Road_Witch / reddit

«Пенни защищает меня от этих „смертоносных“ дворников»

20+ водителей грузовиков, которые взяли себе в напарники пушистых мордах
© foxbank65 / reddit

«Пенни пробует спать в разных местах»

20+ водителей грузовиков, которые взяли себе в напарники пушистых мордах
© foxbank65 / reddit

«Не то место, которое я бы выбрал, но что я вообще в этом понимаю?»

20+ водителей грузовиков, которые взяли себе в напарники пушистых мордах
© tobisowles / reddit

«Наматывая тысячи километров, он сидит, как человек»

20+ водителей грузовиков, которые взяли себе в напарники пушистых мордах
© PlokiSarken / reddit

Тыковка: «Нет, это мой руль!»

20+ водителей грузовиков, которые взяли себе в напарники пушистых мордах
© Odd-Won-Out / reddit

«Мистер Тас говорит, что пора бы уже выдвигаться»

20+ водителей грузовиков, которые взяли себе в напарники пушистых мордах
© malcreager / reddit

«В пробке мистер Тас решил показать всем свой живот»

20+ водителей грузовиков, которые взяли себе в напарники пушистых мордах
© malcreager / reddit

«Тихий час»

20+ водителей грузовиков, которые взяли себе в напарники пушистых мордах
© ZanaZamora / reddit

«Гус обожает наш грузовик»

20+ водителей грузовиков, которые взяли себе в напарники пушистых мордах
© Mavericks_Dad / reddit

«Кот Нимбус и атака дверного замка»

20+ водителей грузовиков, которые взяли себе в напарники пушистых мордах
© PlokiSarken / reddit

Тот момент, когда встретились два кота-дальнобойщика

20+ водителей грузовиков, которые взяли себе в напарники пушистых мордах
© valkarin / reddit

Кстати, вот как выглядит место для отдыха в кабине грузовика

20+ водителей грузовиков, которые взяли себе в напарники пушистых мордах
© foxbank65 / reddit

А вот как напарники отдыхают

20+ водителей грузовиков, которые взяли себе в напарники пушистых мордах
© banana_commando / reddit, © kay_kay_otr / reddit

А вы хотели бы провести хотя бы несколько дней таким же образом — ехать на грузовике через страну в компании со своим любимым котом?

Фото на превью big_mama_moo / reddit
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