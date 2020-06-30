20+ водителей грузовиков, которые взяли себе в напарники пушистых мордах

Работа дальнобойщиков не так проста и романтична, как некоторым может показаться. Тут тебе и многочасовое сидение за рулем, постоянная сосредоточенность на дороге, а самое главное — полное одиночество. Одни спасаются тем, что слушают аудиокниги или эфиры радиопередач, другие общаются по рации со своими коллегами. А третьи заводят себе напарников в виде пушистых котиков. С ними уж точно не соскучишься в пути.

В интернете существует целое сообщество таких водителей грузовиков, которые с удовольствием делятся снимками своих напарников — котов-дальнобойщиков. Глядя на эти фотографии, мы в AdMe.ru с уверенностью можем заявить, что животинкам такая жизнь точно по душе.

«С тех пор, как моя напарница Тора научилась водить, мне стало куда проще работать»

«А еще безопасность является приоритетом для Торы»

«Ой, я вижу, ты остановился! Может, наконец, ты меня уже накормишь?»

«Доставляем еще 2 груза, а потом направляемся в Канаду!»

«Мой помощник в грузоперевозках. Проехали более 3 000 км, 4 дня подряд. Это был его первый раз»

«Завтрак чемпионов»

«Пенни защищает меня от этих „смертоносных“ дворников»

«Пенни пробует спать в разных местах»

«Не то место, которое я бы выбрал, но что я вообще в этом понимаю?»

«Наматывая тысячи километров, он сидит, как человек»

Тыковка: «Нет, это мой руль!»

«Мистер Тас говорит, что пора бы уже выдвигаться»

«В пробке мистер Тас решил показать всем свой живот»

«Тихий час»

«Гус обожает наш грузовик»

«Кот Нимбус и атака дверного замка»

Тот момент, когда встретились два кота-дальнобойщика

Кстати, вот как выглядит место для отдыха в кабине грузовика

А вот как напарники отдыхают