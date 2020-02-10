20+ особенностей жизни за границей, от которых у приезжих глаза по 5 копеек

В Японии отдавать поклоны (оджиги) — один из способов проявить уважение. Я был удивлен, увидев, как продавцы кланяются, когда мы просто проходим мимо. Также принято кланяться уходящим транспортным средствам (самолетам, автобусам). © Supraja Kommuri / quora

Обычай здороваться и обмениваться любезностями с людьми, которых вы на самом деле не знаете, распространен в английской сельской местности. Я был с другом, мы гуляли с собаками и, должно быть, раз 30 сказали «доброе утро» незнакомцам, просто «потому что это вежливо». Я сам финн, и у нас заговаривать с кем-то, кого ты не знаешь, в лучшем случае странно, если не грубо. © Norppalapsi / reddit