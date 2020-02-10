20+ особенностей жизни за границей, от которых у приезжих глаза по 5 копеек
Отправляясь в заграничное путешествие, мы, конечно же, ожидаем, что в других странах многие вещи, обычаи отличаются от привычных, принятых у нас. Особо ответственные путешественники читают форумы, путеводители, но все равно периодически понимают, что к такому их жизнь не готовила.
Редакция AdMe.ru любит собирать информацию о нестандартных вещах, с которыми людям приходится сталкиваться. В этот раз мы прочитали треды на Quora и Reddit в поисках рассказов о том, что удивило пользователей в заграничной поездке до такой степени, что они сочли нужным поделиться этим со всеми.
- В Туркменистане нет такси, но при этом каждая машина — это такси! Вы можете просто остановить любую, и она довезет вас до места за деньги. © Priyank Tiwari / quora
- Египет. Полный хаос в дорожном движении: без уличных табличек, минимальных дорожных линий, мало светофоров, практически без официальных пешеходных переходов, гудение как язык общения. Автобусы, мотоциклы, велосипеды, лошади, автомобили и тележки для ослов — все сразу. Ограничения скорости и ремни безопасности? Что это такое? © katstackz / reddit
- Я переехал в Дубай 3 месяца назад. Люди здесь соблюдают правила дорожного движения больше, чем следуют своей религии. Вы можете закрыть глаза на оживленной дороге и перейти ее по зебре. Каждый проклятый автомобиль остановится ради вас. © Sunny Kumar / quora
- В Армении, если автобус переполнен и вы стоите, пассажиры предложат подержать ваши пакеты или сумку. В первый раз, когда это произошло, я подумала, что этот человек пытается меня ограбить, поэтому улыбнулась и вежливо отказалась. Позже я увидела, что это было обычной практикой. Люди там действительно такие милые. © Lyn Hacop / quora
- В Финляндии ездят на велосипедах в гололед. Я спросил знакомого об этом, а он ответил: «Ну да, когда я с утра выезжаю, я думаю, что по дороге, скорее всего, пару раз упаду. И лицо сильно мерзнет. Но это все равно быстрее, чем ходить пешком». © Asworengash / reddit
- В Коста-Рике не пользуются адресами. Нам пришлось столкнуться с проблемой уже по пути в отель. Адрес звучал так: «От аэропорта следуйте прямо, затем у зеленой церкви поверните направо и потом еще 40 км». Все бы ничего, но между тем, как нам написали маршрут, и тем, как мы приехали, церковь успели перекрасить в желтый... © misskinky / reddit
- В Эквадоре я ехал по извилистым улочкам и видел, как по крышам домов гуляют собаки. Очевидно, там вполне нормально использовать крышу как площадку для выгула питомцев. © аноним / reddit
- В Лондоне люди загорают в центральных городских парках в нижнем белье. Офисные работники в обеденный перерыв принимают солнечные ванны топлес. © Kazzilla / reddit
-
Как в Германии следуют правилам. Представьте забор высотой 30 см, который тянется 2 квартала, и дверь в офис, куда вы идете, прямо перед вами. Американец перешагнет через этот забор, а немцы пройдут сначала 2 квартала до калитки, а потом еще 2 обратно. © wbsgrepit / reddit
-
В Японии отдавать поклоны (оджиги) — один из способов проявить уважение. Я был удивлен, увидев, как продавцы кланяются, когда мы просто проходим мимо. Также принято кланяться уходящим транспортным средствам (самолетам, автобусам). © Supraja Kommuri / quora
-
Обычай здороваться и обмениваться любезностями с людьми, которых вы на самом деле не знаете, распространен в английской сельской местности. Я был с другом, мы гуляли с собаками и, должно быть, раз 30 сказали «доброе утро» незнакомцам, просто «потому что это вежливо». Я сам финн, и у нас заговаривать с кем-то, кого ты не знаешь, в лучшем случае странно, если не грубо. © Norppalapsi / reddit
-
Недавно посетил Исландию. Там отсутствуют защитные барьеры вокруг природных достопримечательностей. Вы можете подойти к самому краю водопада, и если там небезопасная зона, то она будет отмечена тоненькой бечевкой в десятке сантиметров от земли. Ирландцы считают, что не стоит нарушать красоту здешних мест уродливыми заграждениями. © RadiantCatmeow / reddit
- Мы были на Окинаве (Япония), и случайные прохожие норовили потрогать мою подругу, у которой длинные рыжие волосы. Одна женщина даже через дорогу специально перебежала. © blindserialkiller / reddit
- Я из Ирана. Когда я был в гостях у своей девушки в Беларуси, мы с ней пошли в ресторан. Я не знаком с местной кухней, поэтому заказал привычный рис. Принесли еду, и я вижу, что моя подруга смотрит на меня как на идиота! Я спрашиваю: «Что не так?» Она: «В Европе никто не ест рис ложкой! Мы используем ложку только для того, чтобы есть суп». Европейцы, вы действительно едите рис, используя вилку? © Farid Taee / quora
- Самым большим шоком в Саудовской Аравии были шторы в столовой, отгораживающие места, где обедают женщины, чтобы никто, кроме членов семьи, не мог их видеть. © Siddharth Oza / quora
- Франция. Невероятно много кондитерских! Нет, в моей стране они тоже есть, но встречаются реже, сладости в них дороже и не такие вкусные. У нас есть пекарни и бакалеи на каждом углу, во Франции же, по-моему, построили по кондитерской на человека. А еще множество книжных магазинов и художественных галерей вдоль набережных — в них можно торчать часами. © Jordyn Mumby / quora
- Сиеста в Италии. Большинство маленьких кафе и магазинчиков ежедневно закрыты примерно с 12:00 до 15:00. Это время, когда владельцы / сотрудники идут домой, чтобы перекусить и вздремнуть. Это здорово, когда ты итальянский продавец, но очень разочаровывает, когда ты турист. © Scott Zane / quora
- Камбоджа. Я был в Пномпене и вечером, когда мы прогуливались, видел, как уличные торговцы продавали закуски на набережной. Среди них были различные виды насекомых и пресмыкающихся, жареных во фритюре: змеи, тараканы, кузнечики, лягушки, жуки и дюжины других, которых я не смог распознать. © Sampriti Saikia/ quora
-
В Токио нет уличных урн, но город безукоризненно чист. Каждый кладет свой мусор в сумку и носит его с собой, чтобы выбросить дома. © Papafynn / reddit
-
Исландия. В Рейкьявике люди оставляют своих детей в колясках возле ресторанов и магазинов, пока сами едят или делают покупки. Я читал об этом раньше, но я думал, что это какая-то фигура речи. Нет. Они на самом деле так поступают. © Shrek5ever / reddit
- Британия. Везде 2 крана: один с холодной, другой с горячей водой. Большую часть времени я чувствовал, что в одной кране вода слишком горячая, а в другом — слишком холодная. © Yesayas Taslim / quora
- У меня есть друг, который живет в Никарагуа, и несколько лет назад я навещал его. Когда он показывал нам город, то упомянул: «Вы увидите парней, стоящих около банков со стопками денег и калькуляторами, они предложат вам обменять валюту». В этот момент я думаю про себя: «Конечно, я бы не купился на такую очевидную аферу!», а он продолжил: «Это легально. Обменяй у них свои деньги». Я спросил: «Правда?» — примерно 20 раз спросил, прежде чем действительно поверил ему. © SquidLoaf / reddit
- Канадцы: «Сегодня выше нуля! Как тепло!» Здесь зима длится до 6 месяцев и, приезжая в это время, вы готовы к холодам. К чему вы не готовы, так это к местным, которые рассекают в шортах и футболках при температуре чуть выше нуля. Нет, вы не сможете убедить меня, что это нормально. © Alexander Wijaya / quora
- Я только что вернулся из Каира (Египет), и меня поразила их «бакшиш-культура». Это абсурд. Они «помогают» вам тогда, когда вы об этом не просите, а затем просят бакшиш (чаевые). Я не против дать бакшиш за дополнительные услуги, например официантам, таксистам, но дело в том, что они будут просить бакшиш за все. Даже если вы спросите, как проехать. © Devala Peracini / quora
А вы во время заграничных путешествий часто сталкивались с чем-то неожиданным? Расскажете нам свои истории?